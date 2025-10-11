  • Magyar Nemzet
  Adatszivárgási botrány: Magyar Péterék óriási hazugsággal próbálkoztak, de lelepleződtek
Adatszivárgási botrány: Magyar Péterék óriási hazugsággal próbálkoztak, de lelepleződtek

A Tisza Párt újabb hazugsága bukott meg. Radnai Márk alelnök egy belső levelében fideszes titkosszolgálati akcióval próbálta magyarázni a párt adatszivárgási botrányát és arról írt, hogy lebuktatták a beépített ügynököt. Csakhogy állítását maguk a tiszások cáfolták meg: a kiszivárgott adatok között több száz olyan felhasználó információi is megtalálhatók, akik jóval a feltételezett „ügynök” eltávolítása után regisztráltak a párt Tisza Világ nevű applikációjára. Több érintett Tisza-szimpatizánst is megkérdeztünk, akik elismerték, hogy szeptember 12., vagyis azután kezdték el használni a mobilalkalmazást, hogy Magyar Péterék állítólag lebuktatták az adatokat kiszivárogtató ügynököt. Valójában tehát ők buktak le, és továbbra is válaszra vár, milyen körülmények között működtek közre az ukránok a tiszás applikáció fejlesztésében.

2025. 10. 11. 5:51
A Tisza Párt újabb hazugsága lepleződött le. Radnai Márk Tisza-alelnök egy belső levélben fideszes titkosszolgálati akcióra hivatkozva igyekezett mentegetni a pártja és saját felelősségét a minap kipattant adatszivárgási botrányban. Mint írta: „a folyamatban lévő belső vizsgálat szerint a Tisza adatbázisait összehangolt titkosszolgálati akció keretében támadták, és erős a gyanú, hogy a Tisza egyik, az adatbázisokra rálátó önkéntese az orbáni titkosszolgálat beépített embere volt”. Azt is hozzátette, hogy az önkéntest szeptember 12-én azonnali hatállyal eltávolították a szervezetből, és személyes adatokkal való visszaélés miatt rövidesen feljelentést tesznek.

Adatszivárgási botrány: Magyar Péter és Radnai Márk bajban (Forrás: Facebook)

Lebuktatott az álkém

Amennyiben igaz lenne Radnai magyarázata, akkor olyan felhasználók adatai nem kerülhettek volna nyilvánosságra, akik szeptember 12., vagyis az állítólagos beépített ember kiiktatása után regisztráltak a Tisza Világ mobilapplikáción. Csakhogy az a helyzet, hogy több száz ilyen Tisza-szimpatizáns található a kiszivárgott adatokat tartalmazó linken.

Többet közülük sikerült is elérnünk és kérdésünkre meg is erősítették, hogy valóban szeptember 12-e után regisztráltak. Mások mellett egy Gábor nevű férfi is, aki készségesen elismerte, hogy szeptember 13-án regisztrált. De sok olyan felhasználó is van, aki októberben kezdte el használni a tiszás mobilapplikációt, tehát mindössze néhány nappal az adatszivárgás előtt.

Radnai hátán csattan minden

Annak, hogy már a rajtkőnél elhasalt a vaskos hazugsággal operáló tűzoltó akció, részben az lehet az oka, hogy a levelet jegyző Radnai elég nagy nyomás alá került a pártban az adatszivárgási ügy miatt, mivel ő volt felelős az applikációért. 

Legalábbis a Radnai Márk közvetlen közelében dolgozó informátorunk arról számolt be lapunknak, hogy elképesztő harag zúdult a Tisza-alelnökre, amiért kiszivárogtak a Tisza Világ applikációból a felhasználók adatai. Forrásunk szerint Magyar Péter is az első pillanattól kezdve Radnait hibáztatta.

Mint arról korábban beszámoltunk, hétfőn újabb súlyos adatszivárgási botrány rázta meg a Tisza Pártot, amelyben közel húszezer tiszás felhasználó adatai kerültek nyilvánosságra. Az ügyben ráadásul ukrán szál is felmerült: az Index írta meg, hogy egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Párt Tisza Világ alkalmazásának fejlesztésén. A több mint száz embert foglalkoztató ukrán informatikai cég többek között éppen mobilalkalmazások fejlesztésére specializálódott. A vállalat vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh Volodimir Zelenszkij támogatója és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.

 

Érzékeny információk

A tiszás applikációból kiszivárgott, hatalmas mennyiségű személyes adat között olyan információk is szerepelnek, mint a felhasználó neve, anyja neve, lakcíme, e-mail-címe és telefonszáma. A feltöltött személyes adatok között megtalálhatóak az egyes projektek tagjainak, a Tisza-szigetek regisztrálóinak, de az alkalmazást letöltő egyszerű tiszás felhasználóknak az adatai is.

Az adatszivárgási botrány kapcsán Magyarék napokig hallgattak, és azt állították, nem történt semmilyen adatszivárgás. Ám kedden már a balliberális média is elkezdte felhívogatni az érintetteket, így Magyar Péternek nem volt más választása, szerdán egy Facebook-bejegyzés végén tényként írt az adatszivárgásról, aminek megtörténtét Lakos Eszter tiszás EP-képviselő is elismerte.

Az adatszivárgás ügyében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálódik.

Kísért a múlt

Érdemes felidézni, hogy nem ez az első adatszivárgási botrány Magyar Péterék háza táján. Júniusban is nyilvánosságra került egy lista, az több mint 560 ember nevét és számos személy adatát tartalmazta osztályozó és olykor becsmérlő megjegyzések kíséretében. Ezekből a jórészt elkötelezett személyekből próbálta akkor a Tisza a digitális kommandóját kialakítani. A botránynak és Magyar Péterék arra adott magyarázkodásának nagy visszhangja volt a párt szimpatizánsainak körében.

               
       
       
       

Radnai Márk lebuktatta Magyar Pétert: Berlinben találkozhatott a Tisza-applikáció ukrán fejlesztőivel

