Adatszivárgási botrány: Magyar Péterék óriási hazugsággal próbálkoztak, de lelepleződtek

A Tisza Párt újabb hazugsága lepleződött le. Radnai Márk Tisza-alelnök egy belső levélben fideszes titkosszolgálati akcióra hivatkozva igyekezett mentegetni a pártja és saját felelősségét a minap kipattant adatszivárgási botrányban. Mint írta: „a folyamatban lévő belső vizsgálat szerint a Tisza adatbázisait összehangolt titkosszolgálati akció keretében támadták, és erős a gyanú, hogy a Tisza egyik, az adatbázisokra rálátó önkéntese az orbáni titkosszolgálat beépített embere volt”. Azt is hozzátette, hogy az önkéntest szeptember 12-én azonnali hatállyal eltávolították a szervezetből, és személyes adatokkal való visszaélés miatt rövidesen feljelentést tesznek.

Adatszivárgási botrány: Magyar Péter és Radnai Márk bajban (Forrás: Facebook)

Lebuktatott az álkém

Amennyiben igaz lenne Radnai magyarázata, akkor olyan felhasználók adatai nem kerülhettek volna nyilvánosságra, akik szeptember 12., vagyis az állítólagos beépített ember kiiktatása után regisztráltak a Tisza Világ mobilapplikáción. Csakhogy az a helyzet, hogy több száz ilyen Tisza-szimpatizáns található a kiszivárgott adatokat tartalmazó linken.

Többet közülük sikerült is elérnünk és kérdésünkre meg is erősítették, hogy valóban szeptember 12-e után regisztráltak. Mások mellett egy Gábor nevű férfi is, aki készségesen elismerte, hogy szeptember 13-án regisztrált. De sok olyan felhasználó is van, aki októberben kezdte el használni a tiszás mobilapplikációt, tehát mindössze néhány nappal az adatszivárgás előtt.

Radnai hátán csattan minden

Annak, hogy már a rajtkőnél elhasalt a vaskos hazugsággal operáló tűzoltó akció, részben az lehet az oka, hogy a levelet jegyző Radnai elég nagy nyomás alá került a pártban az adatszivárgási ügy miatt, mivel ő volt felelős az applikációért.

Legalábbis a Radnai Márk közvetlen közelében dolgozó informátorunk arról számolt be lapunknak, hogy elképesztő harag zúdult a Tisza-alelnökre, amiért kiszivárogtak a Tisza Világ applikációból a felhasználók adatai. Forrásunk szerint Magyar Péter is az első pillanattól kezdve Radnait hibáztatta.

Mint arról korábban beszámoltunk, hétfőn újabb súlyos adatszivárgási botrány rázta meg a Tisza Pártot, amelyben közel húszezer tiszás felhasználó adatai kerültek nyilvánosságra. Az ügyben ráadásul ukrán szál is felmerült: az Index írta meg, hogy egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Párt Tisza Világ alkalmazásának fejlesztésén. A több mint száz embert foglalkoztató ukrán informatikai cég többek között éppen mobilalkalmazások fejlesztésére specializálódott. A vállalat vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh Volodimir Zelenszkij támogatója és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.