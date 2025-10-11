Adatszivárgási botrány: Magyar Péterék óriási hazugsággal próbálkoztak, de lelepleződtek

A Tisza Párt újabb hazugsága lepleződött le. Radnai Márk Tisza-alelnök egy belső levélben fideszes titkosszolgálati akcióra hivatkozva igyekezett mentegetni a pártja és saját felelősségét a minap kipattant adatszivárgási botrányban. Mint írta: „a folyamatban lévő belső vizsgálat szerint a Tisza adatbázisait összehangolt titkosszolgálati akció keretében támadták, és erős a gyanú, hogy a Tisza egyik, az adatbázisokra rálátó önkéntese az orbáni titkosszolgálat beépített embere volt”. Azt is hozzátette, hogy az önkéntest szeptember 12-én azonnali hatállyal eltávolították a szervezetből, és személyes adatokkal való visszaélés miatt rövidesen feljelentést tesznek.
Lebuktatott az álkém
Amennyiben igaz lenne Radnai magyarázata, akkor olyan felhasználók adatai nem kerülhettek volna nyilvánosságra, akik szeptember 12., vagyis az állítólagos beépített ember kiiktatása után regisztráltak a Tisza Világ mobilapplikáción. Csakhogy az a helyzet, hogy több száz ilyen Tisza-szimpatizáns található a kiszivárgott adatokat tartalmazó linken.
Többet közülük sikerült is elérnünk és kérdésünkre meg is erősítették, hogy valóban szeptember 12-e után regisztráltak. Mások mellett egy Gábor nevű férfi is, aki készségesen elismerte, hogy szeptember 13-án regisztrált. De sok olyan felhasználó is van, aki októberben kezdte el használni a tiszás mobilapplikációt, tehát mindössze néhány nappal az adatszivárgás előtt.
Radnai hátán csattan minden
Annak, hogy már a rajtkőnél elhasalt a vaskos hazugsággal operáló tűzoltó akció, részben az lehet az oka, hogy a levelet jegyző Radnai elég nagy nyomás alá került a pártban az adatszivárgási ügy miatt, mivel ő volt felelős az applikációért.
Legalábbis a Radnai Márk közvetlen közelében dolgozó informátorunk arról számolt be lapunknak, hogy elképesztő harag zúdult a Tisza-alelnökre, amiért kiszivárogtak a Tisza Világ applikációból a felhasználók adatai. Forrásunk szerint Magyar Péter is az első pillanattól kezdve Radnait hibáztatta.
Mint arról korábban beszámoltunk, hétfőn újabb súlyos adatszivárgási botrány rázta meg a Tisza Pártot, amelyben közel húszezer tiszás felhasználó adatai kerültek nyilvánosságra. Az ügyben ráadásul ukrán szál is felmerült: az Index írta meg, hogy egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Párt Tisza Világ alkalmazásának fejlesztésén. A több mint száz embert foglalkoztató ukrán informatikai cég többek között éppen mobilalkalmazások fejlesztésére specializálódott. A vállalat vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh Volodimir Zelenszkij támogatója és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.