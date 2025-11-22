Schiffer András kemény üzenetet küldött: a tiszás bíráknak le kell mondaniuk + videó

– Számosan vannak bírák, akik nem képesek arra, hogy a politikai konfliktusoktól távolságot tartsanak. Aki erre nem képes, az nem alkalmas bírának – jelentette ki Schiffer András az Öt című műsorban azon sajtóhírek kapcsán, miszerint a kiszivárgott tiszás adatbázisból kiderült: több bíró is letöltötte a Tisza Világ applikációt. Az egykori országgyűlési képviselő kifejtette, egy párt applikációjának a letöltése a párttal való kapcsolattartás céljából az politikai tevékenységnek számít a hatályos regula szerint is. – És én azt gondolom, hogy ezt valaki szabad akaratából tényleg azért, hogy kapcsolatba kerüljön egy párttal, ezt az applikációt letöltötte, az tegye le a hivatalát – hangsúlyozta.

Schiffer András szerint azoknak a bíráknak, akik letöltötték a Tisza Világ applikációt, le kell mondaniuk (Fotó: Máté Krisztián)

A műsorban elhangzottakra még Gulyás Gergely is reagált közösségi oldalán. A Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook-videójában megerősítette, szerinte a bíráknak nemcsak pártatlannak kell lenni, hanem a pártatlanság látszatára is figyelni kell. Kifejtette: vitán felüli, hogyha valaki egy párt adatbázisára feliratkozik szimpatizánsként, az megszegi a rá vonatkozó jogszabályi előírásokat, és pártatlan ítélkezés tőle nem várható, hiszen egy párt szimpatizánsává vált.

Szerinte a bírói önigazgatás gyengeségét mutatja, hogy senki nem kíváncsi arra, hogy ezek a sajtóinformációk megfelelnek-e a valóságnak. Amennyiben viszont megfelelnek, akkor az egy nagyon szomorú képet fest az érintett bírákról. – Úgyhogy sajnos úgy tűnik, hogy irányadó függetlenségi elképzelés, ami évtizedeken keresztül igaz volt a bíróságra, azt a jelenlegi bírósági vezetés nem tartja már olyan fontosnak, hiszen ha így lenne, akkor legalábbis ki kellene vizsgálni, hogy ezeknek a sajtóinformációknak van-e alapjuk – magyarázta.