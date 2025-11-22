Tiszás jelöltállításTiszapártMagyar Péter

A Tisza Párt felélesztette az SZDSZ-t, Kuncze Gábor és Magyar Bálint politikai szelleme kísért + videó

Egykori SZDSZ-eseket is indíthat jövő áprliisban Menczer Tamás ellen a Tisza Párt. A kormánypártok kommunikációs igazgatója felhívta a figyelmet arra, Pest vármegye 3. országos egyéni választókerületében a Tisza Bujdosó Andrea mellett betett két „töltelékjelöltet”: Györe-Szűcs Sándort és Sasi-Nagy Editet.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 11:15
„Erre még Kuncze Gábor is csettintene! A Tiszát megszállta az egykori SZDSZ a körzetemben” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Menczer Tamás. A komránypártok kommunikációs igazgatója egy videót is feltöltött, melyben kifejti: egykori „szadeszosokat“, vagyis SZDSZ-eseket indít a Tisza Párt Pest vármegye 3. országos egyéni választókerületében. Mint fogalmazott, a fő jelölt, Bujdosó Andrea mellé betettek két „töltelékjelöltet”: Györe-Szűcs Sándort és Sasi-Nagy Editet. 

– Az úriember Kuncze Gábor alatt dolgozott a Belügyminisztériumban, a hölgy pedig Magyar Bálinttal az Oktatási Minisztériumban. Tehát Pest 3-ban, az én körzetemben a Tisza kiállította Bujdosó Andreát és mellé tett két régi szadeszost. Jó napot kívánok! Milyen új világról beszélgetünk? Hát a szadeszosok meg a szocik meg a DK-sok vannak ott tömegével – mutatott rá Menczer Tamás, utalva arra, hogy a tiszás jelöltek között hemzsegnek az óbaloldalhoz köthető emberek.

Borítókép: Györe-Szűcs Sándor, Bujdosó Andrea és Sasi-Nagy Edit, a Tisza Párt Pest vármegye 3. országos egyéni választókerületének képviselőjelöltjei (Forrás: Facebook)


