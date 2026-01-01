idezojelek
Poszt-trauma

Elcsattant az év első sistergős pofonja, erre nem számított Magyar Péter

Nem kezdődik jól az év a Tisza Párt elnökének.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
tisza pártmandinermagyar péterEconomistfidesz 2026. 01. 01. 6:07
0

Nagyon úgy tűnik, hogy Magyar Péter nemcsak a mögöttünk hagyott karácsonyt fogja megemlegetni, hanem a szilvesztert és az év első napját is. Túl azon, hogy a népszerű netzenész, Wellor  megajándékozta egy kedves kis dallal, még a kormánypártisággal nem vádolható Fodor Gábor is tett valamit Magyar karácsonyfája alá, amit nem fog megköszönni a Tisza Párt elnöke. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Erre jött a Publicus felmérése, amiből kiderült, hogy a Fidesz győzelmére 42 százalék számít, míg arra, hogy a Tisza nyeri meg a választást, csupán 35 százalék. Itt azonban nem ért végett a vesszőfutás és a lesújtó hírek özöne Magyar Péter számára. A következő, sistergős pofont a The Economist osztotta ki neki.

A Mandiner szúrta ki, hogy a világ legrangosabb gazdasági lapja közzétette a Good Judgment szuperjósainak számításain alapuló előrejelzéseit. Az eredmények azt mutatják, hogy  a Fidesz kapja jövőre a több listás szavazatot, 55:43 arányban.

Magyar Péter, Economist
Forrás: Képernyőkép/Mandiner

Nem jól kezdődik az év Magyar Péternek, és még csak most jön a java. Mindenesetre én a helyében aggódnék.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: YouTube)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekMagyar jövőkép és stratégia

A rendszerváltás utáni történelmi korszak legfontosabb választása következik

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekKapu Tibor

Dekadens szilveszter

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekfutballélmény

Aranylabdát Szoboszlai Dominiknak!

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekbíróság

Bill bácsi és a roppant fiatal lány

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekújévi malac

Mire vigyázzunk újév napján?

Magyar Nemzet avatarja

A vidám ünnepségek mellett számtalan hiedelem és hagyomány is kötődik e naphoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu