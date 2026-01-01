Elcsattant az év első sistergős pofonja, erre nem számított Magyar Péter

Nagyon úgy tűnik, hogy Magyar Péter nemcsak a mögöttünk hagyott karácsonyt fogja megemlegetni, hanem a szilvesztert és az év első napját is. Túl azon, hogy a népszerű netzenész, Wellor megajándékozta egy kedves kis dallal, még a kormánypártisággal nem vádolható Fodor Gábor is tett valamit Magyar karácsonyfája alá, amit nem fog megköszönni a Tisza Párt elnöke.
Erre jött a Publicus felmérése, amiből kiderült, hogy a Fidesz győzelmére 42 százalék számít, míg arra, hogy a Tisza nyeri meg a választást, csupán 35 százalék. Itt azonban nem ért végett a vesszőfutás és a lesújtó hírek özöne Magyar Péter számára. A következő, sistergős pofont a The Economist osztotta ki neki.
A Mandiner szúrta ki, hogy a világ legrangosabb gazdasági lapja közzétette a Good Judgment szuperjósainak számításain alapuló előrejelzéseit. Az eredmények azt mutatják, hogy a Fidesz kapja jövőre a több listás szavazatot, 55:43 arányban.
Nem jól kezdődik az év Magyar Péternek, és még csak most jön a java. Mindenesetre én a helyében aggódnék.
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: YouTube)
