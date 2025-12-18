idezojelek
Poszt-trauma

Megjött a hír, amitől Magyar Péter rettegett, lelepleződött az oltári kamu

A tények makacs dolgok.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Tisza Pártmagyar péterhadházy ákosfideszMagyar Péter 2025. 12. 18.
Ahogy közeledünk a választásokhoz, egyre több mérés, kutatás fog majd napvilágot látni. Már a baloldalhoz köthető közvélemény-kutatók is Fidesz-erősödést mérnek, de azért még igyekeznek megfelelni a vágyvezérelt elvárásoknak, igyekeznek bizonygatni az adataikkal, hogy Magyar Péter vezet, van esély a kormányváltásra. 

Magyar Péter
Forrás: Nézőpont Intézet

Azonban az utóbbi időben már a baloldalhoz köthető megmondóemberek is aggodalommal tekintenek a jövőbe. Ott tartunk, hogy ma már a kormány legnagyobb kritikusai, a két véresszájú megmondóember, Hadházy Ákos és Puzsér Róbert is lemondóan nyilatkozott a Tisza Párt kilátásait illetően.

Természetesen lehet itt megjátszani, hogy nagyon jól áll a Tisza, lehet vigyorogni különféle Facebook-posztokban, meg lehet játszani a híveknek, hogy minden a legnagyobb rendben van, de az ember saját magát nem verheti át. Magyar Péter is tisztában van a valós adatokkal.

Tegnap megjött az a hír, amitől a Tisza Párt elnöke rettegett. 

– A Tisza Pártnak nem sikerült átvenni a kezdeményezést a Szőlő utcai intézetben történtek átpolitizálásával, támogatottsága egy százalékponttal csökkent is november vége óta (40-ről 39 százalékra). Az eredetileg a kormánypárti háborúellenes gyűlés mellé tervezett mohácsi fórum helyett összehívott fővárosi demonstráció után is változatlan, hét százalékpontos a Fidesz (46 százalék) előnye a Tisza Párt (39 százalék) előtt – írja elemzésében a Nézőpont Intézet. 

Közeledik az igazság pillanata. A Tisza Párt napjai meg vannak számlálva.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Máté Krisztián)

