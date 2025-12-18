Megjött a hír, amitől Magyar Péter rettegett, lelepleződött az oltári kamu

Ahogy közeledünk a választásokhoz, egyre több mérés, kutatás fog majd napvilágot látni. Már a baloldalhoz köthető közvélemény-kutatók is Fidesz-erősödést mérnek, de azért még igyekeznek megfelelni a vágyvezérelt elvárásoknak, igyekeznek bizonygatni az adataikkal, hogy Magyar Péter vezet, van esély a kormányváltásra.
Azonban az utóbbi időben már a baloldalhoz köthető megmondóemberek is aggodalommal tekintenek a jövőbe. Ott tartunk, hogy ma már a kormány legnagyobb kritikusai, a két véresszájú megmondóember, Hadházy Ákos és Puzsér Róbert is lemondóan nyilatkozott a Tisza Párt kilátásait illetően.
Természetesen lehet itt megjátszani, hogy nagyon jól áll a Tisza, lehet vigyorogni különféle Facebook-posztokban, meg lehet játszani a híveknek, hogy minden a legnagyobb rendben van, de az ember saját magát nem verheti át. Magyar Péter is tisztában van a valós adatokkal.
Tegnap megjött az a hír, amitől a Tisza Párt elnöke rettegett.
– A Tisza Pártnak nem sikerült átvenni a kezdeményezést a Szőlő utcai intézetben történtek átpolitizálásával, támogatottsága egy százalékponttal csökkent is november vége óta (40-ről 39 százalékra). Az eredetileg a kormánypárti háborúellenes gyűlés mellé tervezett mohácsi fórum helyett összehívott fővárosi demonstráció után is változatlan, hét százalékpontos a Fidesz (46 százalék) előnye a Tisza Párt (39 százalék) előtt – írja elemzésében a Nézőpont Intézet.
Közeledik az igazság pillanata. A Tisza Párt napjai meg vannak számlálva.
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Máté Krisztián)
