Megjött a hír, amitől Magyar Péter rettegett, lelepleződött az oltári kamu

Azonban az utóbbi időben már a baloldalhoz köthető megmondóemberek is aggodalommal tekintenek a jövőbe. Ott tartunk, hogy ma már a kormány legnagyobb kritikusai, a két véresszájú megmondóember, Hadházy Ákos és Puzsér Róbert is lemondóan nyilatkozott a Tisza Párt kilátásait illetően.

Természetesen lehet itt megjátszani, hogy nagyon jól áll a Tisza, lehet vigyorogni különféle Facebook-posztokban, meg lehet játszani a híveknek, hogy minden a legnagyobb rendben van, de az ember saját magát nem verheti át. Magyar Péter is tisztában van a valós adatokkal.