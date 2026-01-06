idezojelek
Poszt-trauma

Magyar Péter megkapta az idei első sallerét a baloldal rémétől, keserű volt az évkezdet

Apát játszol, a hangulat megfagy, fiaid kérdik: „Te áruló vagy?”

Nagy port vert fel Magyar Péter szánalmasra sikerült karácsonyi PR-interjúja. Maga a riporter, Szily Nóra leleplezte, hogy bizony a Tisza Párt elnöke saját maga kérte fel őt erre az interjúra. Ennek megfelelően egy közhelyes, alákérdezős anyag születetett. 

Magyar Péter
Varga Judit szerint hányinger volt az, amiket Magyar Péter mondott (Forrás: YouTube)

A beszélgetés kapcsán Magyar volt felesége, Varga Judit is hallatta a hangját, sokatmondóan, csak ennyit írt:

Hányinger

Természetesen Wellor sem mehetett el szó nélkül a vérlázító habos-babos interjú mellett. A népszerű netzenész legújabb Hányinger... (Júdás mix) című számával könyörtelenül felhívja a figyelmet arra, hogy Magyar Péter mennyire kétszínű alak.

Íme pár ütős versszak az új számból:

„apát játszol, a hangulat megfagy

fiaid kérdik: „te áruló vagy?”

a xanaxos a lelkiismeretről ugat,

az hallgatta le az anyjukat

egyáltalán nem túlzás

tőled tanulhatna Júdás

aki korábban Lölőnél kilincsel

ez hányinger

(hányinger)

[…]

az igazságnak nagy pofon

hogy nem szakad le a plafon

te vagy most az emberarcú

államférfinak eléggé karcsú

gyűlölködsz, már véres a szád

te akarod vezetni a hazát?

foltos gatyával, tiszás inggel

ez hányinger

[…]

az interjúd annyira képmutató

becsődölnél, ha lenne giccsadó

szánalmasan nyálas voltál

kedvenc könyved a  közhelyszótár”

Itt hallgathatja meg az új slágergyanús számot:

Wellor megadta az alaphangot, 2026 nem kezdődik jól Magyar Péter számára.

Borítókép: Wellor új dalának Trailer-mix borítóképe (Fotó: Képernyőkép)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

Száz nagyon nehéz nap

A BlackRock mára a világ ura lett

Szily Nóra a szakma szégyene

Kit akar valójában legyőzni Magyar Péter?

