Magyar Péter megkapta az idei első sallerét a baloldal rémétől, keserű volt az évkezdet

Nagy port vert fel Magyar Péter szánalmasra sikerült karácsonyi PR-interjúja. Maga a riporter, Szily Nóra leleplezte, hogy bizony a Tisza Párt elnöke saját maga kérte fel őt erre az interjúra. Ennek megfelelően egy közhelyes, alákérdezős anyag születetett.
A beszélgetés kapcsán Magyar volt felesége, Varga Judit is hallatta a hangját, sokatmondóan, csak ennyit írt:
Hányinger
Természetesen Wellor sem mehetett el szó nélkül a vérlázító habos-babos interjú mellett. A népszerű netzenész legújabb Hányinger... (Júdás mix) című számával könyörtelenül felhívja a figyelmet arra, hogy Magyar Péter mennyire kétszínű alak.
Íme pár ütős versszak az új számból:
„apát játszol, a hangulat megfagy
fiaid kérdik: „te áruló vagy?”
a xanaxos a lelkiismeretről ugat,
az hallgatta le az anyjukat
egyáltalán nem túlzás
tőled tanulhatna Júdás
aki korábban Lölőnél kilincsel
ez hányinger
(hányinger)
[…]
az igazságnak nagy pofon
hogy nem szakad le a plafon
te vagy most az emberarcú
államférfinak eléggé karcsú
gyűlölködsz, már véres a szád
te akarod vezetni a hazát?
foltos gatyával, tiszás inggel
ez hányinger
[…]
az interjúd annyira képmutató
becsődölnél, ha lenne giccsadó
szánalmasan nyálas voltál
kedvenc könyved a közhelyszótár”
Itt hallgathatja meg az új slágergyanús számot:
Wellor megadta az alaphangot, 2026 nem kezdődik jól Magyar Péter számára.
Borítókép: Wellor új dalának Trailer-mix borítóképe (Fotó: Képernyőkép)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
Magyar Péter a szilveszteri virsli mellé egy hatalmas nyaklevest kapott
Már Pulai is…
„Ami volt, ugyanaz lesz majd…" (A közeledő új év elé)
A manhattani és londoni Cityben gurgulázva röhögnek és térdüket csapkodják.
Karácsony díszkivilágított villamosa elütheti Magyar Pétert
Valamikor hónapokkal ezelőtt megírtam már, hogy Karácsony villamosa üti el Magyar Pétert. Akkor a tiszás ismerőseim lehülyéztek, hogy ez valami fideszes akarat, szándék. De nem.
Hatalmas a balhé, Gyurcsány bizalmi embere nekiesett Lendvai Ildikónak
Vihar a baloldalon.
Száz nagyon nehéz nap
A BlackRock mára a világ ura lett
Szily Nóra a szakma szégyene
Kit akar valójában legyőzni Magyar Péter?
Ehhez pofa kell: Fekete-Győr András nekiugrott Kapu Tibornak, az esetnek csúnya vége lett
Leszállt a lila köd.
Nagy Attila Tibor leleplezte Magyar Péter ördögi tervét, a titok napvilágra került
A Tisza Párt elnöke durván fenyegetőzik.
Az öt legjobb Gérard Depardieu-film – Zöld kártya + videó
Egy bájos romantikus történet, amely humorral és érzékenységgel beszél a szerelemről és a hovatartozásról.
Karácsony Gergely kiütötte Magyar Pétert, hatalmas segítséget nyújtott Orbán Viktornak
Gonoszkodni akart, de balul sült el.
Magyar Péter a szilveszteri virsli mellé egy hatalmas nyaklevest kapott
Már Pulai is…
„Ami volt, ugyanaz lesz majd…” (A közeledő új év elé)
A manhattani és londoni Cityben gurgulázva röhögnek és térdüket csapkodják.
Karácsony díszkivilágított villamosa elütheti Magyar Pétert
Valamikor hónapokkal ezelőtt megírtam már, hogy Karácsony villamosa üti el Magyar Pétert. Akkor a tiszás ismerőseim lehülyéztek, hogy ez valami fideszes akarat, szándék. De nem.
Hatalmas a balhé, Gyurcsány bizalmi embere nekiesett Lendvai Ildikónak
Vihar a baloldalon.
