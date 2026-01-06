Magyar Péter megkapta az idei első sallerét a baloldal rémétől, keserű volt az évkezdet

A beszélgetés kapcsán Magyar volt felesége, Varga Judit is hallatta a hangját, sokatmondóan, csak ennyit írt:

Hányinger

Természetesen Wellor sem mehetett el szó nélkül a vérlázító habos-babos interjú mellett. A népszerű netzenész legújabb Hányinger... (Júdás mix) című számával könyörtelenül felhívja a figyelmet arra, hogy Magyar Péter mennyire kétszínű alak.