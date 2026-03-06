A Robert Duvall filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet egy történelmi dráma, A skarlát betű szerezte meg. Ezen a héten a negyedik helyezett alkotással érkezünk, amely egy felkavaró mozi, a Ne bántsátok a feketerigót! (To Kill a Mockingbird).
Az öt legjobb Robert Duvall-film – Ne bántsátok a feketerigót! + videó
Egy megrázó történet az igazságról, előítéletekről és a gyermeki ártatlanság elvesztéséről.
4. Ne bántsátok a feketerigót! (1962)
E heti mozink az amerikai filmtörténet egyik legnagyobb hatású drámája. A filmet Robert Mulligan rendezte, a forgatókönyvet Horton Foote írta Harper Lee Pulitzer-díjas regénye alapján.
A főszerepben Gregory Peck látható Atticus Finch szerepében, amelyért Oscar-díjat nyert. A filmben feltűnik a pályája elején járó Robert Duvall is, aki Boo Radley titokzatos figuráját alakítja. Bár kevés játékidőt kapott, jelenléte emlékezetes maradt.
Az 1962-ben bemutatott alkotás azóta is a társadalmi igazságosságról szóló filmek egyik alapműve, amely érzékenyen beszél rasszizmusról, előítéletekről és a gyermeki ártatlanság elvesztéséről.
A történet
Az 1930-as évek Alabama államában a fiatal Scout Finch és testvére, Jem apjuk, Atticus ügyvéd mellett nőnek fel. Atticus elvállalja egy fekete férfi védelmét, akit hamisan vádolnak meg egy fehér nő megerőszakolásával.
A per és a körülötte kialakuló feszültség örökre megváltoztatja a gyerekek világképét.
Robert Duvall alakítása
Robert Duvall Boo Radley szerepében szinte néma, mégis rendkívül hatásos alakítást nyújt. A visszahúzódó, rejtélyes figura megformálásában finom gesztusokkal és erős jelenléttel dolgozik, ami különösen figyelemreméltó, hiszen ez volt egyik legelső filmes szerepe. Rövid játékideje ellenére Boo Radley alakja kulcsfontosságú érzelmi súlyt ad a történet lezárásának.
Érdekességek a filmről
- Gregory Peck ikonikus alakítása Atticus Finchként Oscar-díjat ért.
- Robert Duvall filmes debütálása volt Boo Radley szerepe.
- A film három Oscar-díjat nyert.
- Gyakran a valaha készült egyik legjobb irodalmi adaptációnak tartják.
- Az Amerikai Filmintézet listáján Atticus Finch minden idők egyik legnagyobb filmes hőse lett.
Összegzés – miért érdemes megnézni?
A Ne bántsátok a feketerigót! időtálló, megrendítő dráma az igazságról és emberségről. Gregory Peck legendás játéka, Robert Duvall emlékezetes korai szerepe és a máig aktuális mondanivaló miatt a film kihagyhatatlan klasszikus.
Idővonal – 1962, amikor a Ne bántsátok a feketerigót! a mozikba került… 🎬
- A világ a Love Me Do dallamára figyelt fel, amely meghozta az első nagy sikert a The Beatles számára.
- Az Egyesült Államokban John Glenn végrehajtotta az első amerikai Föld körüli űrrepülést a NASA Mercury-programjában.
- Bemutatták az első James Bond-filmet, a Dr. No-t, amely elindította a legendás filmsorozatot.
- A popkultúrát forradalmasította a G.I. Joe akciófigura megjelenése.
A Robert Duvall filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten már a bronzérmes alkotással.
Borítókép: Robert Duvall Boo Radley szerepében szinte néma, mégis rendkívül hatásos alakítást nyújt (Fotó: Mafab.hu)
További Kultúra híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Március 15-én ingyenes családi programok lesznek a Budavári Palotanegyedben
A lovas huszárok is felvonulnak majd a nemzeti ünnepen.
Sötét horror volt az alapja, tündéri mesebalett lett belőle
Érkezik a népszerű KisHattyúk tava és KisCsipke sorozat méltó folytatása.
Meghalt Mali István
Életének 77. évében elhunyt a Magyar Állami Operaház egykori zenekari igazgatója és klarinétművésze.
Francia világsztárral erősít a Fehér Lótusz negyedik évada
A gyűlölet és a Fekete hattyú sztárja mellett egy másik francia tehetség, Corentin Fila érkezését is megerősítették.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Március 15-én ingyenes családi programok lesznek a Budavári Palotanegyedben
A lovas huszárok is felvonulnak majd a nemzeti ünnepen.
Sötét horror volt az alapja, tündéri mesebalett lett belőle
Érkezik a népszerű KisHattyúk tava és KisCsipke sorozat méltó folytatása.
Meghalt Mali István
Életének 77. évében elhunyt a Magyar Állami Operaház egykori zenekari igazgatója és klarinétművésze.
Francia világsztárral erősít a Fehér Lótusz negyedik évada
A gyűlölet és a Fekete hattyú sztárja mellett egy másik francia tehetség, Corentin Fila érkezését is megerősítették.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!