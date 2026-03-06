Az öt legjobb Robert Duvall-film – Ne bántsátok a feketerigót! + videó

4. Ne bántsátok a feketerigót! (1962)

E heti mozink az amerikai filmtörténet egyik legnagyobb hatású drámája. A filmet Robert Mulligan rendezte, a forgatókönyvet Horton Foote írta Harper Lee Pulitzer-díjas regénye alapján.

A főszerepben Gregory Peck látható Atticus Finch szerepében, amelyért Oscar-díjat nyert. A filmben feltűnik a pályája elején járó Robert Duvall is, aki Boo Radley titokzatos figuráját alakítja. Bár kevés játékidőt kapott, jelenléte emlékezetes maradt.

Az 1962-ben bemutatott alkotás azóta is a társadalmi igazságosságról szóló filmek egyik alapműve, amely érzékenyen beszél rasszizmusról, előítéletekről és a gyermeki ártatlanság elvesztéséről.

A történet

Az 1930-as évek Alabama államában a fiatal Scout Finch és testvére, Jem apjuk, Atticus ügyvéd mellett nőnek fel. Atticus elvállalja egy fekete férfi védelmét, akit hamisan vádolnak meg egy fehér nő megerőszakolásával.

Az 1962-ben bemutatott alkotás a társadalmi igazságosságról szóló filmek egyik alapműve. Fotó: Mafab.hu

A per és a körülötte kialakuló feszültség örökre megváltoztatja a gyerekek világképét.

Robert Duvall alakítása

Robert Duvall Boo Radley szerepében szinte néma, mégis rendkívül hatásos alakítást nyújt. A visszahúzódó, rejtélyes figura megformálásában finom gesztusokkal és erős jelenléttel dolgozik, ami különösen figyelemreméltó, hiszen ez volt egyik legelső filmes szerepe. Rövid játékideje ellenére Boo Radley alakja kulcsfontosságú érzelmi súlyt ad a történet lezárásának.

Érdekességek a filmről

Gregory Peck ikonikus alakítása Atticus Finchként Oscar-díjat ért.

Robert Duvall filmes debütálása volt Boo Radley szerepe.

A film három Oscar-díjat nyert.

A Ne bántsátok a feketerigót! időtálló, megrendítő dráma az igazságról és emberségről. Fotó: Mafab.hu

Gyakran a valaha készült egyik legjobb irodalmi adaptációnak tartják.

Az Amerikai Filmintézet listáján Atticus Finch minden idők egyik legnagyobb filmes hőse lett.

Összegzés – miért érdemes megnézni?

A Ne bántsátok a feketerigót! időtálló, megrendítő dráma az igazságról és emberségről. Gregory Peck legendás játéka, Robert Duvall emlékezetes korai szerepe és a máig aktuális mondanivaló miatt a film kihagyhatatlan klasszikus.