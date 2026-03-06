Az öt legjobb Robert Duvall-film – Ne bántsátok a feketerigót! + videó

Rendkívüli

Egy megrázó történet az igazságról, előítéletekről és a gyermeki ártatlanság elvesztéséről.

Csépányi Balázs
2026. 03. 06. 20:00
A Robert Duvall filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet egy történelmi dráma, A skarlát betű szerezte meg. Ezen a héten a negyedik helyezett alkotással érkezünk, amely egy felkavaró mozi, a Ne bántsátok a feketerigót! (To Kill a Mockingbird).

4. Ne bántsátok a feketerigót! (1962)

E heti mozink az amerikai filmtörténet egyik legnagyobb hatású drámája. A filmet Robert Mulligan rendezte, a forgatókönyvet Horton Foote írta Harper Lee Pulitzer-díjas regénye alapján.

 

A főszerepben Gregory Peck látható Atticus Finch szerepében, amelyért Oscar-díjat nyert. A filmben feltűnik a pályája elején járó Robert Duvall is, aki Boo Radley titokzatos figuráját alakítja. Bár kevés játékidőt kapott, jelenléte emlékezetes maradt.

Az 1962-ben bemutatott alkotás azóta is a társadalmi igazságosságról szóló filmek egyik alapműve, amely érzékenyen beszél rasszizmusról, előítéletekről és a gyermeki ártatlanság elvesztéséről.

A történet 

Az 1930-as évek Alabama államában a fiatal Scout Finch és testvére, Jem apjuk, Atticus ügyvéd mellett nőnek fel. Atticus elvállalja egy fekete férfi védelmét, akit hamisan vádolnak meg egy fehér nő megerőszakolásával. 

Robert Duvall, Gregory Peck
Az 1962-ben bemutatott alkotás a társadalmi igazságosságról szóló filmek egyik alapműve. Fotó: Mafab.hu

A per és a körülötte kialakuló feszültség örökre megváltoztatja a gyerekek világképét.

Robert Duvall alakítása

Robert Duvall Boo Radley szerepében szinte néma, mégis rendkívül hatásos alakítást nyújt. A visszahúzódó, rejtélyes figura megformálásában finom gesztusokkal és erős jelenléttel dolgozik, ami különösen figyelemreméltó, hiszen ez volt egyik legelső filmes szerepe. Rövid játékideje ellenére Boo Radley alakja kulcsfontosságú érzelmi súlyt ad a történet lezárásának.

Érdekességek a filmről

  • Gregory Peck ikonikus alakítása Atticus Finchként Oscar-díjat ért.
  • Robert Duvall filmes debütálása volt Boo Radley szerepe.
  • A film három Oscar-díjat nyert.
Robert Duvall, Gregory Peck
A Ne bántsátok a feketerigót! időtálló, megrendítő dráma az igazságról és emberségről. Fotó: Mafab.hu
  • Gyakran a valaha készült egyik legjobb irodalmi adaptációnak tartják.
  • Az Amerikai Filmintézet listáján Atticus Finch minden idők egyik legnagyobb filmes hőse lett.

Összegzés – miért érdemes megnézni?

A Ne bántsátok a feketerigót! időtálló, megrendítő dráma az igazságról és emberségről. Gregory Peck legendás játéka, Robert Duvall emlékezetes korai szerepe és a máig aktuális mondanivaló miatt a film kihagyhatatlan klasszikus.

Idővonal – 1962, amikor a Ne bántsátok a feketerigót! a mozikba került… 🎬

  • A világ a Love Me Do dallamára figyelt fel, amely meghozta az első nagy sikert a The Beatles számára.
  • Az Egyesült Államokban John Glenn végrehajtotta az első amerikai Föld körüli űrrepülést a NASA Mercury-programjában.
  • Bemutatták az első James Bond-filmet, a Dr. No-t, amely elindította a legendás filmsorozatot.
  • A popkultúrát forradalmasította a G.I. Joe akciófigura megjelenése.

A Robert Duvall filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten már a bronzérmes alkotással.

Borítókép: Robert Duvall Boo Radley szerepében szinte néma, mégis rendkívül hatásos alakítást nyújt (Fotó: Mafab.hu)

 

