Március 15-én ingyenes családi programok lesznek a Budavári Palotanegyedben

Ingyenes családi programok lesznek március 15-én a Budavári Palotanegyed több helyszínén. A Csikós udvaron a honvédgyalogság és a császári sorgyalogság tart dobpergéssel és vonós zenével kísért őrjáratokat, de lesz néptáncos felvonulás, és a közönségkedvenc lovas huszárok is felsorakoznak. Hagyományőrző fúvószenekar gondoskodik a forradalmi dallamokról, a látványos honvéd tüzérségi bemutató pedig garantáltan maradandó élményt nyújt kicsiknek és nagyoknak. A gyalogsági fegyverek és felszerelések bemutatóján egy időre mindenki átváltozhat katonává.

A Kiskalács műhelyben sül majd a magyar parasztkonyha legrangosabb ünnepi tésztája.

A Lovardában hagyományőrző népzenés táncház, a Fel, fel vitézek! című néptánc műsor, a Citerás katonamesék és hangszerbemutató várja a gyerekeket. A kézműves-foglalkozásokon lovacskabábok, csipeszhuszárok és nemzeti színű papírcsíkképek készülnek, miközben interaktív játékok is színesítik a programot. Kiderül, ki a legügyesebb zászlóreptető, ki tudja a huszárcsengettyűket a legszebben megszólaltatni, és ki a legprofibb tekejátékos. Az élő történelemórán a huszártanoncok játékos formában ismerhetik meg a honvédsereg megalakulását, a kardos verbunk hagyományát, de toborzón és kiképzésen is részt vehetnek.

A Budai Várséták keretében a történelem szerelmesei vezetett sétán ismerhetik meg az 1848–49-es eseményeknek a budai Várban található helyszíneit. A közös séta lehetőséget ad arra, hogy ne csak emlékezzünk, hanem fel is fedezzük a múlt izgalmas epizódjait. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges a Budai Várséták oldalon.

Március 15-én ingyenesen lesz látogatható a megújuló Budavári Palotanegyed elsőként újjászületett történelmi díszterme, a Szent István Terem. A nagy érdeklődésre való tekintettel előzetes online időpontfoglalásra van szükség.

A Várkert Bazár különleges hangulatú estre készül a nemzeti ünnep alkalmából. Szarka Gyula Kossuth-díjas előadóművész és zeneszerző népszerű, Petőfi dicsérete című előadásában Pindroch Csaba színművész és a Budapesti MediCantare Vegyeskar is színpadra lép.

A több helyszínen zajló programokról és a regisztrációs lehetőségekről bővebben a Budavaripalotanegyed.hu/marcius-15 oldalon lehet tájékozódni.