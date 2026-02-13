Az Angelina Jolie filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet egy szuper akciófilm, a Mr. és Mrs. Smith szerezte meg, a negyedik helyezett alkotás egy felkavaró dráma lett, az Észvesztő (Girl, Interrupted), a bronzérmet egy ütős kémthriller, a Salt ügynök (Salt) szerezte meg. Ezen a héten már az ezüstérmes alkotással érkezünk, ami egy megrázó életrajzi dráma, a Kifutó a semmibe (Gia).
Az öt legjobb Angelina Jolie-film – Kifutó a semmibe + videó
Egy ikon felemelkedése és bukása.
2. Kifutó a semmibe (1998)
Az eheti mozink egy megrázó életrajzi dráma, amely Gia Carangi, a hetvenes–nyolcvanas évek egyik első szupermodelljének tragikus sorsát dolgozza fel. A filmet Michael Cristofer rendezte, a forgatókönyv pedig Stephen Fried azonos című életrajzi könyvén alapul.
A produkció eredetileg televíziós filmként készült az HBO számára, ám ereje, őszintesége és Jolie alakítása miatt hamar kultikus státuszt ért el.
A főszerepet Angelina Jolie játssza, mellette olyan színészek tűnnek fel, mint Faye Dunaway és Mercedes Ruehl. A film kendőzetlenül mutatja be a divatvilág csillogása mögötti magányt, a függőségek pusztító erejét és az önazonosság keresésének fájdalmas útját.
A történet
Gia Carangi egy egyszerű philadelphiai lányból válik rövid idő alatt a divatvilág ünnepelt sztárjává. Karrierje meredeken ível felfelé, miközben belső bizonytalanságai, szerelmi csalódásai és drogfüggősége egyre inkább elhatalmasodnak rajta. A siker ára súlyosnak bizonyul: Gia lassan elveszíti mindazt, amit fiatalon megszerzett.
Jolie alakítása a filmben
Angelina Jolie alakítása a film lelke és legnagyobb ereje. Gia Carangit nem idealizálja, hanem minden ellentmondásával együtt mutatja meg: egyszerre erős, sebezhető, lázadó és elveszett.
Jolie játéka nyers és ösztönös, sokszor kényelmetlenül őszinte, ami hitelessé teszi a karakter gyors felemelkedését és még fájdalmasabb bukását.
Ez a szerep jelentette számára az igazi áttörést, és egyértelműen jelezte, hogy nem csupán filmsztár, hanem kivételes drámai színésznő is.
Érdekességek a filmről
- Angelina Jolie ezért az alakításáért Golden Globe-díjat nyert, és pályája egyik első nagy szakmai elismerését kapta meg.
- A film nyíltan foglalkozik olyan témákkal, mint a drogfüggőség és a mentális instabilitás, ami a kilencvenes évek végén még különösen merésznek számított.
- Gia Carangi volt az egyik első ismert közszereplő, aki AIDS-ben hunyt el, halála komoly társadalmi visszhangot váltott ki.
- A film dokumentarista elemeket is használ: interjúrészletek és archív jellegű megszólalások erősítik a történet hitelességét.
- Bár tévéfilmnek készült, sokak szerint a Gia hatása felér egy mozifilmmel.
Összegzés – miért érdemes megnézni?
A Kifutó a semmibe nemcsak egy divatikon élettörténete, hanem egy fájdalmasan őszinte film a hírnév áráról és az emberi törékenységről. Angelina Jolie lehengerlő alakítása miatt a film mélyen bevésődik a néző emlékezetébe, miközben fontos kérdéseket vet fel sikerről, szeretetről és önpusztításról.
Ez a film nem könnyű élmény – de éppen ezért kihagyhatatlan.
Idővonal – 1998, amikor a Giát bemutatták 🎬
- A világ a Spice Girls, a Backstreet Boys és Madonna slágereit hallgatta.
- A mozikban hatalmas sikert aratott a Titanic, amely rekordokat döntött világszerte.
- Megjelent a Google, amely alapjaiban változtatta meg az internetes keresést.
- A videójátékok között a Half-Life és a Pokémon világszerte óriási népszerűségre tett szert.
- Bill Clinton amerikai elnök ellen impeachment-eljárás indult, amely uralta a nemzetközi híreket.
- A mobiltelefonok egyre elterjedtebbé váltak, a Nokia készülékei dominálták a piacot.
Az Angelina Jolie filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten már a győztes mozival érkezünk.
Borítókép: Angelina Jolie lehengerlő alakítása miatt a film mélyen bevésődik a néző emlékezetébe (Fotó: Mafab.hu)
