Az öt legjobb Angelina Jolie-film – Kifutó a semmibe + videó

2. Kifutó a semmibe (1998)

Az eheti mozink egy megrázó életrajzi dráma, amely Gia Carangi, a hetvenes–nyolcvanas évek egyik első szupermodelljének tragikus sorsát dolgozza fel. A filmet Michael Cristofer rendezte, a forgatókönyv pedig Stephen Fried azonos című életrajzi könyvén alapul.

Gia Carangi egy egyszerű philadelphiai lányból válik rövid idő alatt a divatvilág ünnepelt sztárjává (Fotó: Mafab.hu)

A produkció eredetileg televíziós filmként készült az HBO számára, ám ereje, őszintesége és Jolie alakítása miatt hamar kultikus státuszt ért el.

A főszerepet Angelina Jolie játssza, mellette olyan színészek tűnnek fel, mint Faye Dunaway és Mercedes Ruehl. A film kendőzetlenül mutatja be a divatvilág csillogása mögötti magányt, a függőségek pusztító erejét és az önazonosság keresésének fájdalmas útját.

A történet

Gia Carangi egy egyszerű philadelphiai lányból válik rövid idő alatt a divatvilág ünnepelt sztárjává. Karrierje meredeken ível felfelé, miközben belső bizonytalanságai, szerelmi csalódásai és drogfüggősége egyre inkább elhatalmasodnak rajta. A siker ára súlyosnak bizonyul: Gia lassan elveszíti mindazt, amit fiatalon megszerzett.

Jolie alakítása a filmben

Angelina Jolie alakítása a film lelke és legnagyobb ereje. Gia Carangit nem idealizálja, hanem minden ellentmondásával együtt mutatja meg: egyszerre erős, sebezhető, lázadó és elveszett.

Angelina Jolie ezért az alakításáért Golden Globe-díjat nyert (Fotó: Port.hu)

Jolie játéka nyers és ösztönös, sokszor kényelmetlenül őszinte, ami hitelessé teszi a karakter gyors felemelkedését és még fájdalmasabb bukását.

Ez a szerep jelentette számára az igazi áttörést, és egyértelműen jelezte, hogy nem csupán filmsztár, hanem kivételes drámai színésznő is.

Érdekességek a filmről