Hallgassa meg, hogyan szólt a Himnusz száz éve

A 2021-ben indult Hangtár szolgáltatás idei fejlesztése nemcsak a hanganyag mennyiségét növelte jelentősen, hanem a felület is megújult: átláthatóbb arculat és új keresési funkciók segítik a böngészést a Színháztörténeti és Zeneműtár gazdag gyűjteményében.

Több mint 1600 ritka felvételt hallgathatunk az OSZK Hangtárában Fotó: OSZK

Székely himnusz felvételek a Hangtárban

Az újonnan közzétett felvételek műfajok széles körét ölelik fel. A szórakoztató zene mellett népzenei anyagok, klasszikus kompozíciók, opera- és operettrészletek is szerepelnek a kínálatban.

Felcsendülnek többek között Charles Gounod, Richard Wagner, Giuseppe Verdi és Giacomo Puccini operáinak áriái, de hallhatók Wolfgang Amadeus Mozart és Franz Schubert művei is.

A magyar zeneszerzők közül kiemelt helyet kap Bartók Béla, Kodály Zoltán, Dohnányi Ernő, Hubay Jenő, valamint az operett mesterei: Lehár Ferenc, Kálmán Imre és Zerkovitz Béla.

Az új anyag jelentős része Liszt Ferenc munkásságához kapcsolódik: 2026-ban kettős jubileumra emlékezünk – születésének 215., halálának 140. évfordulójára.

Külön figyelmet érdemel az 1928–1929-ben, Klebelsberg Kunó kezdeményezésére megvalósult, úgynevezett „gramofonakció” anyaga. A reprezentatív sorozat célja az volt, hogy a magyar zenei örökség legfontosabb darabjait rögzítsék hanglemezen.

A válogatásban nemzeti imák és történelmi énekek – köztük a Himnusz, a Szózat, a Magyar hiszekegy és a Rákóczi-induló – mellett magyar népdalok is hallhatók, olyan feldolgozásokban, amelyeket a korszak legjelentősebb művészei adtak elő. Több zeneműből ekkor készült az első hangfelvétel: például Kodály 1926-ban bemutatott daljátékának, a Háry János részleteit az ősbemutató előadóival rögzítették.

A nemzeti könyvtár idén háromnyelvű kötetet is megjelentet a Klebelsberg-féle gramofonakcióról Szabó Ferenc János szerkesztésében, tovább erősítve a projekt tudományos jelentőségét.

Az új tételek között két Székely himnusz felvétel is szerepel, amelyek az OSZK és a Magyar Nemzeti Múzeum közös időszaki kiállításához kapcsolódnak.

A folyamatosan bővülő Hangtár nem csupán zenerajongóknak kínál különleges élményt: az oktatás, az ismeretterjesztés és a tudományos kutatás számára is elsődleges forrás.