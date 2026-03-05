oszkHimnuszhangtárszékely himnuszfelvétel

Hallgassa meg, hogyan szólt a Himnusz száz éve

Több mint 1600 digitalizált hangfelvétellel bővült az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) megújult Hangtár szolgáltatása. Az ingyenesen elérhető online gyűjteményben több mint kétezer gramofonlemez közel négyezer felvétele hallgatható meg, méghozzá néhány kattintással.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 18:21
Több mint 1600 új hangfelvétellel bővült az OSZK Hangtára Forrás: OSZK
A 2021-ben indult Hangtár szolgáltatás idei fejlesztése nemcsak a hanganyag mennyiségét növelte jelentősen, hanem a felület is megújult: átláthatóbb arculat és új keresési funkciók segítik a böngészést a Színháztörténeti és Zeneműtár gazdag gyűjteményében.

Himnusz
Több mint 1600 ritka felvételt hallgathatunk az OSZK Hangtárában Fotó: OSZK

Székely himnusz felvételek a Hangtárban

Az újonnan közzétett felvételek műfajok széles körét ölelik fel. A szórakoztató zene mellett népzenei anyagok, klasszikus kompozíciók, opera- és operettrészletek is szerepelnek a kínálatban.

Felcsendülnek többek között Charles Gounod, Richard Wagner, Giuseppe Verdi és Giacomo Puccini operáinak áriái, de hallhatók Wolfgang Amadeus Mozart és Franz Schubert művei is.

A magyar zeneszerzők közül kiemelt helyet kap Bartók Béla, Kodály Zoltán, Dohnányi Ernő, Hubay Jenő, valamint az operett mesterei: Lehár Ferenc, Kálmán Imre és Zerkovitz Béla.

Az új anyag jelentős része Liszt Ferenc munkásságához kapcsolódik: 2026-ban kettős jubileumra emlékezünk – születésének 215., halálának 140. évfordulójára.

Külön figyelmet érdemel az 1928–1929-ben, Klebelsberg Kunó kezdeményezésére megvalósult, úgynevezett „gramofonakció” anyaga. A reprezentatív sorozat célja az volt, hogy a magyar zenei örökség legfontosabb darabjait rögzítsék hanglemezen.

A válogatásban nemzeti imák és történelmi énekek – köztük a Himnusz, a Szózat, a Magyar hiszekegy és a Rákóczi-induló – mellett magyar népdalok is hallhatók, olyan feldolgozásokban, amelyeket a korszak legjelentősebb művészei adtak elő. Több zeneműből ekkor készült az első hangfelvétel: például Kodály 1926-ban bemutatott daljátékának, a Háry János részleteit az ősbemutató előadóival rögzítették.

A nemzeti könyvtár idén háromnyelvű kötetet is megjelentet a Klebelsberg-féle gramofonakcióról Szabó Ferenc János szerkesztésében, tovább erősítve a projekt tudományos jelentőségét.

Az új tételek között két Székely himnusz felvétel is szerepel, amelyek az OSZK és a Magyar Nemzeti Múzeum közös időszaki kiállításához kapcsolódnak.

A folyamatosan bővülő Hangtár nem csupán zenerajongóknak kínál különleges élményt: az oktatás, az ismeretterjesztés és a tudományos kutatás számára is elsődleges forrás.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

