Orbán Balázs: Zelenszkij Magyar Pétert akarja hatalomra juttatni

„Zelenszkij Magyar Pétert akarja hatalomra juttatni. A Tisza Párt vezetője ne játsszon színjátékot!” – írta a közösségi oldalán a Fidesz kampányfőnöke. Orbán Balázs arra reagált, hogy a Tisza Párt elnöke arról beszélt, nem fenyegetheti a miniszterelnököt az ukrán elnök. Zelenszkij ugyanis ezt tette, arról beszélt, hogy ukrán katonákat küld Orbán Viktorra.

„Orbán Anita már megmondta, ők nem lesznek bot a küllők között, ők mindent meg fognak szavazni Ukrajnának” – emlékeztettt a fideszes politikus.

„A fenyegetéstől nem ijedünk meg, és nem hagyjuk, hogy az ukránok embere hatalomra kerüljön”

– zárt bejegyzését Orbán Balázs.