Orbán Balázs: Zelenszkij Magyar Pétert akarja hatalomra juttatni

„Nem ijedünk meg a fenyegetéstől, nem hagyjuk, hogy az ukránok embere hatalomra kerüljön.”

2026. 03. 05. 19:07
„Zelenszkij Magyar Pétert akarja hatalomra juttatni. A Tisza Párt vezetője ne játsszon színjátékot!” – írta a közösségi oldalán a Fidesz kampányfőnöke. Orbán Balázs arra reagált, hogy a Tisza Párt elnöke arról beszélt, nem fenyegetheti a miniszterelnököt az ukrán elnök. Zelenszkij ugyanis ezt tette, arról beszélt, hogy ukrán katonákat küld Orbán Viktorra. 

„Orbán Anita már megmondta, ők nem lesznek bot a küllők között, ők mindent meg fognak szavazni Ukrajnának” – emlékeztettt a fideszes politikus. 

„A fenyegetéstől nem ijedünk meg, és nem hagyjuk, hogy az ukránok embere hatalomra kerüljön” 

– zárt bejegyzését Orbán Balázs. 

 

Néző László
Zelenszkij, a lator elnök

Zelenszkij, a lator elnök

Néző László avatarja

Egy idegen ország kormányfőjét halálosan megfenyegetni nem egyéb, mint terrorizmus.

