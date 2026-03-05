Rendkívüli

Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort + videó

Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort + videó

Zelenszkij nyilvános fórumon, az elnöki hivatalban életveszélyesen fenyegette meg Orbán Viktort. Az ukrán elnök az ország fegyveres erőinek helyzetéről tartott sajtótájékoztatót, amelynek során kijelentette, reméli, hogy átmegy a Magyarország által a Barátság kőolajvezeték elzárása miatt blokkolt 90 milliárd eurós közös hitelfelvétel, és az ukrán katonák új fegyverekhez jutnak. Amennyiben azonban Magyarország kiáll a vétója mellett, akkor Orbán Viktorhoz katonákat küld Zelenszkij.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 15:57
Volodimir Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij Forrás: AFP
Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen személy nem fogja blokkolni a 90 milliárdot, vagy a 90 milliárdból az első részletet, és az ukrán katonáknak lesz fegyvere – fogalmazott az ukrán elnök. 

Volodimir Zelenszkij Orbán Viktort fenyegette Fotó: AFP
Volodimir Zelenszkij Orbán Viktort fenyegette
Fotó: AFP

Különben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a fiainknak, és akkor majd hívják fel őt és beszéljenek vele a saját nyelvükön

– mondta Zelenszkij, miután egyeztetett az ukrán miniszteri kabinet tagjaival, amelyet követően Julija Szviridenko kormányfővel közösen a sajtó kérdéseire válaszolt.

A saját nyelvükön egyértelműen azt jelenti, hogy fegyverrel – nyilván nem arra gondolt Zelenszkij, hogy az ukrán katonák egy nap alatt megtanulnak magyarul. 

Vagyis Zelenszkij elnök, mint egy maffiózó, teljesen nyíltan megfenyegette a magyar miniszterelnököt, hogy amennyiben nem oldja fel a közös hitelfelvételre vonatkozó vétót, fegyveresek fognak végezni vele 

– írja az Ellenpont. 

Zelenszkij mellékesen azt is elismerte, hogy azért zárja el a vezetéket, mert ezzel avatkozik be a választásokba.

Ami pedig azt illeti, mikor áll helyre: őszintén szólva, én személy szerint nem állítanám helyre. Ez az én álláspontom. Elmondtam az európai vezetőknek és azoknak is, akik ezzel kapcsolatban hívtak, valamint az Európai Unió vezetésének is, mert ez orosz olaj. Vannak elvek, amelyeknek nincs áruk. Ők ölnek bennünket, nekünk pedig olajat kellene adnunk Orbánnak, mert szegény, enélkül nem tud választást nyerni? Ez az én álláspontom

– fogalmazott. 

Zelenszkij nem áll le

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője figyelmeztetett: 

Zelenszkij nem áll le: megfenyegette Orbán Viktort!

 

Volodimir Zelenszkij sajtótájékoztatójáról készült felvételt itt nézheti meg, az ukrán elnök fenyegetése 4:38-tól látható.

Folyamatos fenyegetések hangzanak el

Az Ellenpont arra is emlékeztet, hogy ez már nem az első ukrán fenyegetés, azonban ez az első eset, hogy az államigazgatás legmagasabb szintjéről érkezik a támadás. Olekszij Kopitko szoros munkakapcsolatban állt Olekszij Reznyikov korábbi védelmi miniszterrel. Aktívan részt vett a minisztérium kommunikációs stratégiájának kialakításában és a háborús események elemzésében.Tehát nem csak egy szimpla véleményvezérről vagy politikai elemzőről van szó, hanem Zelenszkij kormányának volt alkalmazottjáról. Ő úgy fogalmazott, az a gondolat, hogy a magyarok bármit is megvédjenek Ukrajna törekvéseitől – felettébb nevetséges. 

Mint ismert, Orbán Viktor múlt csütörtök reggel egy nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, amelyben felszólította az ukrán elnököt, hogy azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól.

Néhány nappal ezelőtt beszámoltunk arról is , hogy lelövéssel és börtönnel fenyegették meg a magyar miniszterelnököt az ukránok, miután hazánk leállította a gázolajszállítást Ukrajnába, és Szijjártó Péter kinyilvánította, hogy Magyarország mindaddig blokkolja az uniós hitelcsomagot és a 20. szankciós csomagot, amíg újra nem indul a szállítás a vezetéken.

Borítókép:Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

