Most már börtönnel és lelövéssel fenyegetik Orbán Viktort az ukránok + videó

Tovább fenyegetőznek az ukránok, miután leállították a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken. Egy ukrán parlamenti képviselő a Youtube-on arról beszélt, hogy Magyar Péternek kell megnyerni a választást, majd azzal folytatta, hogy ebben az esetben az lesz a legkevesebb, hogy börtönbe kell zárni Orbán Viktort-megmutatva, hogy az ukrán politikusok most már nyíltan adnak utasításokat Magyar Péternek. Egy ukrán videóblogon pedig szó szerint célkeresztbe vették Orbán Viktort, vagyis lelövéssel fenyegették meg.

2026. 02. 24. 22:28
Hungarian PM Viktor Orban (Photo: MTI)
Nem szűnik a gyalázkodás és fenyegetőzés az ukránok részéről Magyarország és a magyar kormány felé. Ukrajna annak ellenére nem indította újra az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken Magyarország és Szlovákia irányába, hogy ennek egyébként nincs fizikai vagy műszaki akadálya. Magyarország válaszlépésként leállította a dízel-szállítmányokat Ukrajnába, illetve Szijjártó Péter külügyminiszter kijelentette, hogy mindaddig blokkolja a 20. szankciós csomagot, és a 90 milliárdos uniós hitelcsomagot, amíg Ukrajna újra nem indítja a hazánk számára létfontosságú vezetéken a szállítást – írja az Ellenpont. 

Ahogy arról elsőként az Ellenpont számolt be: halálosan megfenyegették a magyar miniszterelnököt, valamint arról ábrándozott Zelenszkij egyik katonája, hogy órák alatt szétkapnák Magyarországot. 

A gyűlölködés nem csillapodik, tegnap újabb videó jelent meg egy ukrán YouTube-csatornán, ahol szó szerint célkeresztbe került Orbán Viktor. A VOT STO, vagyis a „FIGYELJ CSAK” vlognak jelenleg 862 ezer feliratkozója van, és Ukrajnát érintő témákkal foglalkoznak. 

Már több, mint 2800 videó jelent meg eddig a csatornán, amelyik új videója borítóképén (vagyis azon a képen, amit a néző meglát, amint felmegy a csatornára) Orbán Viktort fenyegetik azzal, hogy célba veszik és lelövik. Érdekes, hogy a műsorvezető, Anton néven szerepel, de a csatorna titkolja a valódi, teljes nevét.

 

Egy ukrán képviselő pedig börtönnel fenyegette a magyar miniszterelnököt. Dmitro Mikisa hosszan beszélt arról, hogy Magyar Péternek kell nyernie a választást.

„...Még egyszer mondom, meg vagyok győződve: a magyar nép helyes döntést hoz április 12-én. És Orbán lesz az első, aki börtönbe kerül minden gaztettéért. És ez a kérdés nem is Ukrajna felé áll fenn, hanem maguk felé a magyarok felé: mennyi bajt hozott ő a magyar népnek. Bajt hozott a magyar népnek” – fenyegetőzött az ukrán parlamenti képviselő.

A teljes cikk az Ellenpont oldalán IDE KATTINTVA olvasható. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI)

