Életét vesztette egy honvédtisztjelölt

Tragikus hirtelenséggel életét vesztette kedden délután a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj harmadéves honvédtisztjelöltje a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campuson, Budapesten – közölte a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj a Facebook-oldalán.
A tragédia körülményeinek tisztázása az illetékes hatóságok bevonásával megkezdődött. A közlés szerint a családot értesítették a történtekről, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség őszinte részvétét fejezi ki a hozzátartozóknak.
