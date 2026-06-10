Stratégiai döntés született a világ egyik legnagyobb olajmezejéről
Kazahsztán idén nyáron nem állítja le a termelést a Kasagan-mezőn, mivel a tervezett karbantartást a kormánnyal egyeztetve 2027-re ütemezték át. A döntés célja, hogy mérsékelje a 2026 elején bekövetkezett, egyébként is számottevő termeléskiesés következményeit. A Kasagan-mezőn legutóbb 2024 októberében végeztek karbantartást.
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