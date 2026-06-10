Rendkívüli

Magyar Péter blöffje ezúttal nem jött be, könnyen a körmére éghet a Sulyok Tamás elleni bosszúhadjárat

Rendkívüli

Megdöbbentő dolgot közölt Havasi Bertalan: öngyilkosságok is történtek a Fidesz segítői körében a választás óta

olajmezőkazahsztánkarbantartási munkálatok

Stratégiai döntés született a világ egyik legnagyobb olajmezejéről

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Kazahsztán idén nyáron nem állítja le a termelést a Kasagan-mezőn, mivel a tervezett karbantartást a kormánnyal egyeztetve 2027-re ütemezték át. A döntés célja, hogy mérsékelje a 2026 elején bekövetkezett, egyébként is számottevő termeléskiesés következményeit. A Kasagan-mezőn legutóbb 2024 októberében végeztek karbantartást.

Magyar Nemzet
2026. 06. 10. 11:00
Az olajexport továbbra is korlátozott Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekhódmezővásárhelyen

Egy tárlatrendező

Pilhál György avatarja

Nem Pesten történt, amit hallotok. Ott ily regényes dolgok nem történnek. Hódmezővásárhelyen történt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.