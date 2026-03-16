Korda György miatt bukhat Magyar Péter? Pottyondy Edina durván kiakadt

Tényleg egyre jobban néz ki a kormányoldal, sikeresen vívja meg nap mint nap a választásra készülve a csatákat, egyre több emberhez juttatja el a fő üzeneteit. A Tisza Párt és Magyar Péter nem tudja tematizálni a közéletet, kidurranni látszik a kamuból és gyűlöletből fújt lufi. Nem tudnak mit mondani már a saját szavazóiknak sem. Ezért azt a taktikát választották, hogy megpróbálnak az eddigieknél is nagyobbat hazudni.

Magyar Péter azt kezdte el terjeszteni, hogy a mozikban futó kampányfilmjére Bohár Daniék vásárolják fel a jegyeket, azért konganak az ürességtől a vetítőtermek. Majd kiderült az is, hogy a tiszások veszik meg az Én, a kétarcú című, Magyar Péterről szóló, leleplező erejű képregényt, pusztán ezért áll az eladási listák élén.