Poszt-trauma

Korda György miatt bukhat Magyar Péter? Pottyondy Edina durván kiakadt

Hatalmas bajban van a Tisza Párt.

pottyondy edina, Békemenet, tisza párt, korda györgy, Magyar Péter — 2026. 03. 16. 5:18
A vasárnapi Békemenet csodálatos és felemelő volt. Ez valóban a Holdról is látszott. Az elsöprő erejét érezte mindenki, aki rész vett rajta és azok is, akik otthonról követték a jobboldali seregszemlét és Orbán Viktor beszédét.

Békemenet 2026  Fotó: Fotó: Hatlaczki Balázs

Tényleg egyre jobban néz ki a kormányoldal, sikeresen vívja meg nap mint nap a választásra készülve a csatákat, egyre több emberhez juttatja el a fő üzeneteit. A Tisza Párt és Magyar Péter nem tudja tematizálni a közéletet, kidurranni látszik a kamuból és gyűlöletből fújt lufi. Nem tudnak mit mondani már a saját szavazóiknak sem. Ezért azt a taktikát választották, hogy megpróbálnak az eddigieknél is nagyobbat hazudni.

Magyar Péter azt kezdte el terjeszteni, hogy a mozikban futó kampányfilmjére Bohár Daniék vásárolják fel a jegyeket, azért konganak az ürességtől a vetítőtermek. Majd kiderült az is, hogy a tiszások veszik meg az Én, a kétarcú című, Magyar Péterről szóló, leleplező erejű képregényt, pusztán ezért áll az eladási listák élén.

A legújabb eszement kamujuk Pottyondy Edina nevéhez fűződik.

A internet vicsorgó démona a Facebook-oldalán fakadt ki:

„Milyen elképesztő pofátlanság! Beszélgettem egy mosonmagyaróvári volt osztálytársammal, aki mesélte, hogy március 6-án nálunk járt Magyar Péter. Brutál sokan voltak, olyanok is, akiknek eddig eszük ágában sem volt politikai rendezvényen részt venni. De ez most mindegy is. A Tisza országjárásával párhuzamosan azonban zajlott egy másik esemény a városban. A miniszterelnök úr ultipartnere, Korda György és Balázs Klári tartott INGYENES koncertet. Pont a Tisza-gyűléssel egy időben. A cechet a kormányzati plakátokon milliárdokat kaszáló Rogán-közeli cég állta. Nem hittem el. Ma-ma-ma, Mamma mia! Hogy lehet ennyire piti, aljas, pazarló és szánalmas egy egész rendszer? Azért képesek milliókat, vagy inkább tízmilliókat kifizetni, hogy az ellenzéki gyűlésen ne háromezren legyenek, hanem kétezer-hatszázan…”

Ízlelgessük Pottyondy szavait! Azért koncertezett történetesen pont Mosonmagyaróváron a Korda–Balázs-duó, mert a Fidesz el akarta csábítani a nézőket Magyar Péter szánalmas kis rendezvényéről. Elképesztő képzettársítás! Ezek tényleg érzik a vesztüket, mindenbe próbálnak görcsösen belekapaszkodni. Így akarják majd megmagyarázni április 12-én a csúfos vereségüket is.

Legyünk résen!

Borítókép: Pottyondy Edina, az internet vicsorgó démona (Fotó: Képernyőfotó)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekintézmény

Új intézményekre van szükség

idezojelekirán

Irán népe megérdemli a szabadságot

idezojelekJobbik

A Jobbik-sztori véget ért

idezojelekbiztonság

Igazunk volt, van és lesz!

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekdonald trump

Oroszfrász az amerikai fősodorban

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

A 2016-os Russiagate-botrány Donald Trump nézőpontjából egy álhír volt, amiben Hillary Clinton kampánya is felelős.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
