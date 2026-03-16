Korda György miatt bukhat Magyar Péter? Pottyondy Edina durván kiakadt

A vasárnapi Békemenet csodálatos és felemelő volt. Ez valóban a Holdról is látszott. Az elsöprő erejét érezte mindenki, aki rész vett rajta és azok is, akik otthonról követték a jobboldali seregszemlét és Orbán Viktor beszédét.
Tényleg egyre jobban néz ki a kormányoldal, sikeresen vívja meg nap mint nap a választásra készülve a csatákat, egyre több emberhez juttatja el a fő üzeneteit. A Tisza Párt és Magyar Péter nem tudja tematizálni a közéletet, kidurranni látszik a kamuból és gyűlöletből fújt lufi. Nem tudnak mit mondani már a saját szavazóiknak sem. Ezért azt a taktikát választották, hogy megpróbálnak az eddigieknél is nagyobbat hazudni.
Magyar Péter azt kezdte el terjeszteni, hogy a mozikban futó kampányfilmjére Bohár Daniék vásárolják fel a jegyeket, azért konganak az ürességtől a vetítőtermek. Majd kiderült az is, hogy a tiszások veszik meg az Én, a kétarcú című, Magyar Péterről szóló, leleplező erejű képregényt, pusztán ezért áll az eladási listák élén.
A legújabb eszement kamujuk Pottyondy Edina nevéhez fűződik.
A internet vicsorgó démona a Facebook-oldalán fakadt ki:
„Milyen elképesztő pofátlanság! Beszélgettem egy mosonmagyaróvári volt osztálytársammal, aki mesélte, hogy március 6-án nálunk járt Magyar Péter. Brutál sokan voltak, olyanok is, akiknek eddig eszük ágában sem volt politikai rendezvényen részt venni. De ez most mindegy is. A Tisza országjárásával párhuzamosan azonban zajlott egy másik esemény a városban. A miniszterelnök úr ultipartnere, Korda György és Balázs Klári tartott INGYENES koncertet. Pont a Tisza-gyűléssel egy időben. A cechet a kormányzati plakátokon milliárdokat kaszáló Rogán-közeli cég állta. Nem hittem el. Ma-ma-ma, Mamma mia! Hogy lehet ennyire piti, aljas, pazarló és szánalmas egy egész rendszer? Azért képesek milliókat, vagy inkább tízmilliókat kifizetni, hogy az ellenzéki gyűlésen ne háromezren legyenek, hanem kétezer-hatszázan…”
Ízlelgessük Pottyondy szavait! Azért koncertezett történetesen pont Mosonmagyaróváron a Korda–Balázs-duó, mert a Fidesz el akarta csábítani a nézőket Magyar Péter szánalmas kis rendezvényéről. Elképesztő képzettársítás! Ezek tényleg érzik a vesztüket, mindenbe próbálnak görcsösen belekapaszkodni. Így akarják majd megmagyarázni április 12-én a csúfos vereségüket is.
Legyünk résen!
Borítókép: Pottyondy Edina, az internet vicsorgó démona (Fotó: Képernyőfotó)
