Kiderült Kunhalmi Ágnes féltve őrzött titka, Magyar Péternek szólt az üzenete

Miután biztossá vált, hogy az úgynevezett óellenzék képviselői nem kerültek rá a Tisza Párt listájára, így az maradt a számukra, hogy egyéniben indulva szerezzenek mandátumot. Szabó Tímea , Tordai Bence, Csárdi Antal, Hadházy Ákos és Kunhalmi Ágnes is így próbál szerencsét április 12-én, ha addig vissza nem lép valamelyikük.
Egyelőre úgy tűnik, ragaszkodnak az induláshoz, de azért a háttérben könnyen lehet, hogy folynak az egyeztetések.
Kunhalmi Ágnes a Facebook-oldalán üzent Magyar Péternek:
„Figyelembe kell azonban venni, hogy egyrészt az ellenzék bázisa a választásokig már nem lesz olyan homogén, mint a Fidesz bázisa, továbbá vannak olyan körzetek, ahol van helyben beágyazott, eredményeket felmutatni tudó, a Fideszt már többször legyőző egyéni jelölt, aki mögött még mindig érdemi ellenzéki szavazótábor áll. Be kellene látni az ellenzéki nyilvánosságnak azt, hogy minden körzet más és más, vagyis nem lehet minden körzetet pusztán az »erő« politikájával megnyerni. (…) Orbán legnagyobb félelme, ha végre ott is együttműködés lesz, ahol erre most nem számítanak, és 3 millió fölé emelkedik az ellene egy irányba szavazó magyar választópolgárok száma.”
Kunhalmi ezzel a posztjával leleplezte a féltve őrzött titkát. Félhomályos, lefüggönyözött szobák mélyén akar mutyizni Magyar Péterrel és a Tisza Párttal. Ebben bízik, hiszen ez az ő számára az utolsó szalmaszál.
Ágika, nem fog örülni a Péter, hogy ki tetszett kotyogni az ördögi mestertervet.
Ebből balhé lesz.
Borítókép: Kunhalmi Ágnes (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)
