Az antinépköltészet mesterei és a rossz álmok

Bevezetésként átnyújtok önöknek egy kis, színes csokrot az antinépköltészet mestereitől, a 444-től. Olvassák figyelmesen:

„»Kisfiam azt álmodta (pont tegnapelőtt éjjel), hogy Magyarországot megtámadta egy másik ország. Mindenki megmenekült, kivéve őt. A falhoz szorította valaki, és párszor rálőtt. Aztán felébredt. Így mesélte. Éjszaka ezek után együtt aludtunk, mert nem mert egyedül elaludni. Nagyon megdöbbentem, amikor elmesélte, és nagyon zavar, felháborít, hogy ilyen hatással van a gyerekemre a napi politika« – írja az anya, aki azóta is beszélget a fiával, és igyekszik oldani ezeket a feszültségeket.

Egy másik anya arról mesélt, hogy a hétéves fia azzal fogadta: kitört a háború az óvodában. »A valóságban összeverekedett az egész csoport (még soha nem történt ilyesmi), és a kisfiam is lökdösött egy kisfiút (ilyen meg aztán pláne nem történt soha ezelőtt). Nem volt semmi komoly, állítólag csak játék volt az egész, és senki nem sérült meg. De én nagyon megrökönyödtem.« Amikor megkérdezte a fiát, hogy mit ártott neki az a másik kisfú, miért lökdöste, azt a választ kapta: »jó, de ez az igazi háborúban is így van«.

Az anya ezt azóta sem tudja kiverni a fejéből.

Egy apa arról számolt be, hogy az ovis gyerekei elcsíptek pár mondatot a közmédia egyperces híreiből. »Azóta teljesen váratlan helyzetekben aggódva teszik fel a kérdést, hol nekem, hol az anyukájuknak, hogy anya, apa, háború lesz?« Ők pedig elmondják nekik, hogy (valószínűleg) nem lesz. Erre jön a kérdés, hogy »akkor miért mondja a néni/bácsi a tévében?« Amire a szülők: »mert felelőtlen, és meg akarja ijeszteni az embereket.« De ezzel még nem érzik megoldottnak a kérdést, aggódnak, mert a gyerekeknek »betették a bogarat a fülébe ezzel a háborúzással«.

Olvasónk története kicsivel korábbi, akkor még a nem létező Tisza-adóval volt kiplakátolva az ország. »Egyik nap a 2,5 éves kislányom tíz percig állt egy ilyen plakát előtt, megbabonázták a csúnyán néző emberek. Nézte és kérdezte, hogy miért néznek ilyen csúnyán? Mi történt velük? Miért rossz nekik? Hipnotizálta a kép, és közben rettegett tőle. Amikor arrébb tudtunk menni, akkor is vissza-visszanézett, hogy csúnyán néznek rá...«