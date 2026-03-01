Bicskanyitogató, amit az ellenzék művel

– Van egy idegen ország, amelyik mindent megtesz azért, hogy a magyarok életét tönkretegye, elvágja az energiaellátásukat, mert azt gondolja, hogy ezzel egy másik pártnak segít. Hát hol élünk? – tette fel a kérdést a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsorában Farkas Vajk, a központ madridi irodavezetője azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna nem hajlandó újraindítani az olajszállításokat a Barátság vezetéken azért, hogy beavatkozzon a magyar választásokba Magyar Péter és a Tisza Párt oldalán. Az ellenzék ezzel kapcsolatban leginkább hallgat, akik pedig megszólalnak, azok bicskanyitogató kijelentéseket tesznek – vélte Farkas Vajk.

Ha valamilyen külső erő a magyarok életét akarja tönkretenni, akkor nem az lenne a helyes hozzáállás egy magyar politikustól, hogy kiállunk és megvédjük a magyarokat?

– Sajnos az ellenzékben nem így gondolkodnak – fejtette ki az Alapjogokért Központ madridi irodavezetője. – Van olyan politikus, politikai tömörülés, aki úgy akar kormányra kerülni, hogy a magyaroknak rossz legyen – hangsúlyozta Farkas Vajk.

– Teljes mértékben kontraproduktív, amit csinálnak – mondta Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője a Tisza szerepe kapcsán.

Vannak ilyen lélektani pillanatok a magyar politikában. Ilyen volt 2015 is, amikor az ellenzék végül azt mondta, hogy a migránsválság álprobléma, ez nem fog minket érinteni, miközben több százezer migráns ömlött be a déli határon és átmasíroztak az országon.

Azt állítani, hogy ez egy álprobléma, csak a jobboldal politikai terméke, a legnagyobb őrültség az ellenzék részéről. De ugyanez történik most is. – Most láttam Ruszin-Szendi Romuluszt. Azt mondta: értsék meg, nincs háború, nincs háború! – fogta a fejét a vezető elemző.

Pindroch Tamás az ellenzéki közvélemény-kutatók manipulációival kapcsolatban elmondta: rendezni kellene ezeket a viszonyokat a választások után, mert az, hogy így akarják befolyásolni a médiateret és az embereket, választási csalással ér fel – hangsúlyozta az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

A Szabad Magyarok fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: