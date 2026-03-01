ukrajnaellenzéktisza pártpodcastMagyar Péter

Bicskanyitogató, amit az ellenzék művel

Őrültség, hogy a Tisza szerint a háború csak a jobboldal politikai terméke

2026. 03. 01. 10:04
Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Van egy idegen ország, amelyik mindent megtesz azért, hogy a magyarok életét tönkretegye, elvágja az energiaellátásukat, mert azt gondolja, hogy ezzel egy másik pártnak segít. Hát hol élünk? – tette fel a kérdést a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsorában Farkas Vajk, a központ madridi irodavezetője azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna nem hajlandó újraindítani az olajszállításokat a Barátság vezetéken azért, hogy beavatkozzon a magyar választásokba Magyar Péter és a Tisza Párt oldalán. Az ellenzék ezzel kapcsolatban leginkább hallgat, akik pedig megszólalnak, azok bicskanyitogató kijelentéseket tesznek – vélte Farkas Vajk.

Ha valamilyen külső erő a magyarok életét akarja tönkretenni, akkor nem az lenne a helyes hozzáállás egy magyar politikustól, hogy kiállunk és megvédjük a magyarokat?

– Sajnos az ellenzékben nem így gondolkodnak – fejtette ki az Alapjogokért Központ madridi irodavezetője. – Van olyan politikus, politikai tömörülés, aki úgy akar kormányra kerülni, hogy a magyaroknak rossz legyen – hangsúlyozta Farkas Vajk.

– Teljes mértékben kontraproduktív, amit csinálnak – mondta Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője a Tisza szerepe kapcsán. 

Vannak ilyen lélektani pillanatok a magyar politikában. Ilyen volt 2015 is, amikor az ellenzék végül azt mondta, hogy a migránsválság álprobléma, ez nem fog minket érinteni, miközben több százezer migráns ömlött be a déli határon és átmasíroztak az országon.

Azt állítani, hogy ez egy álprobléma, csak a jobboldal politikai terméke, a legnagyobb őrültség az ellenzék részéről. De ugyanez történik most is. – Most láttam Ruszin-Szendi Romuluszt. Azt mondta: értsék meg, nincs háború, nincs háború! – fogta a fejét a vezető elemző.

Pindroch Tamás az ellenzéki közvélemény-kutatók manipulációival kapcsolatban elmondta: rendezni kellene ezeket a viszonyokat a választások után, mert az, hogy így  akarják befolyásolni a médiateret és az embereket, választási csalással ér fel – hangsúlyozta az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

A Szabad Magyarok fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekTisza

A Tisza észkombájn vezetői szerint a terrorveszély csak Tóni kampánytrükkje

Pilhál Tamás avatarja

Nincs is háború, de ha mégis, nem kell félni tőle – üzeni stukkerral a zsebében Ruszin-Szendi Romulusz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.