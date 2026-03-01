néprajzi múzeumnéprajzi múzeum napjakiállítás

154 év tudása egy napban

Március 5-én, alapításának 154. évfordulóján a Néprajzi Múzeum egész napos, ingyenes programsorozattal várja a látogatókat.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 11:04
Forrás: Néprajzi Múzeum
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ünnep nem csupán egy dátum felidézése, hanem annak a több mint másfél évszázados gyűjtő-, kutató- és tudásátadó munkának a bemutatása, amely a Néprajzi Múzeumot ma Európa egyik legizgalmasabb etnográfiai intézményévé teszi. Az elmúlt évben a múzeum négy rangos nemzetközi díjat nyert el, 2026-ban pedig jelölt az European Museum of the Year Award díjra, amelyről májusban, Bilbaóban dönt a nemzetközi zsűri. A szakmai sikerek sora 2025-ben újabb díjjal bővült: a múzeum ZOOM katalógusa bronz elismerést kapott az International Design Awards (IDA, USA) Print / Books kategóriájában. 

Néprajzi Múzeum
A Néprajzi Múzeum épülete (Fotó: Incze László)

A Néprajzi Múzeum Napja programjai egyszerre reflektálnak az intézmény történetére és jelenére. A gyűjteményi kiállításban Xántus János japán és borneói gyűjtéseit bemutató tematikus tárlatvezetés idézi fel a múzeumalapítás időszakát és a 19. századi tudományos expedíciók jelentőségét. A nap folyamán számos kurátori vezetés enged betekintést a múzeum aktuális kiállításaiba – a századfordulós üvegnegatívok világát feltáró fotótárlattól a hazai kerámiaművességet bemutató nagyszabású válogatásig, valamint a gyűjteményi kiállítás átfogó bemutatásáig. 

A kulisszák mögötti szakmai munka is fókuszba kerül: előadások ismertetik a múzeum új kiállításarchiválási módszertanát és az online gyűjteményi adatbázis tervezésének dilemmáit, miközben a digitalizáló műhelyben élőben követhető végig, miként válik egy sérülékeny üvegnegatívból nagy felbontású, kutatható digitális állomány. Könyvbemutató, tudománytörténeti kamarakiállítás és előadás árnyalja tovább a nap tudományos horizontját. 

Forrás: Néprajzi Múzeum

A 2026-os év kiemelt tematikája – az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által meghirdetett Pásztorok és legelők nemzetközi éve a Néprajzi Múzeum egész éves programsorozatában hangsúlyos szerepet kap, és a március 5-i programokhoz is szervesen kapcsolódik. 

A pásztorkodás tudása, az ember–állat–táj kapcsolatrendszere, a legeltető állattartás ökológiai és kulturális jelentősége előadásokban, filmvetítéseken, zenei bemutatókon és kézműves programokon keresztül válik átélhetővé. 

A múzeum ezzel az Őrzött tájak – Pásztorok a világban című kezdeményezésével a globális és a Kárpát-medencei hagyományokat egyaránt közös gondolkodásra hívja. 

A nap során zenei programok is várják a közönséget: pásztor- és parasztdalok csendülnek fel hagyományos előadásmódban, majd az Egressy Brass Band koncertje zárja az estét. Egész nap szavazhatnak a látogatók a Gyűjteményi kiállítás TOP 10 tárgyára is, közösen alakítva ki azt az útvonalat, amely a tárlat legfontosabb darabjait emeli ki. 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekTisza

A Tisza észkombájn vezetői szerint a terrorveszély csak Tóni kampánytrükkje

Pilhál Tamás avatarja

Nincs is háború, de ha mégis, nem kell félni tőle – üzeni stukkerral a zsebében Ruszin-Szendi Romulusz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.