154 év tudása egy napban

Az ünnep nem csupán egy dátum felidézése, hanem annak a több mint másfél évszázados gyűjtő-, kutató- és tudásátadó munkának a bemutatása, amely a Néprajzi Múzeumot ma Európa egyik legizgalmasabb etnográfiai intézményévé teszi. Az elmúlt évben a múzeum négy rangos nemzetközi díjat nyert el, 2026-ban pedig jelölt az European Museum of the Year Award díjra, amelyről májusban, Bilbaóban dönt a nemzetközi zsűri. A szakmai sikerek sora 2025-ben újabb díjjal bővült: a múzeum ZOOM katalógusa bronz elismerést kapott az International Design Awards (IDA, USA) Print / Books kategóriájában.

A Néprajzi Múzeum épülete (Fotó: Incze László)

A Néprajzi Múzeum Napja programjai egyszerre reflektálnak az intézmény történetére és jelenére. A gyűjteményi kiállításban Xántus János japán és borneói gyűjtéseit bemutató tematikus tárlatvezetés idézi fel a múzeumalapítás időszakát és a 19. századi tudományos expedíciók jelentőségét. A nap folyamán számos kurátori vezetés enged betekintést a múzeum aktuális kiállításaiba – a századfordulós üvegnegatívok világát feltáró fotótárlattól a hazai kerámiaművességet bemutató nagyszabású válogatásig, valamint a gyűjteményi kiállítás átfogó bemutatásáig.

A kulisszák mögötti szakmai munka is fókuszba kerül: előadások ismertetik a múzeum új kiállításarchiválási módszertanát és az online gyűjteményi adatbázis tervezésének dilemmáit, miközben a digitalizáló műhelyben élőben követhető végig, miként válik egy sérülékeny üvegnegatívból nagy felbontású, kutatható digitális állomány. Könyvbemutató, tudománytörténeti kamarakiállítás és előadás árnyalja tovább a nap tudományos horizontját.

Forrás: Néprajzi Múzeum

A 2026-os év kiemelt tematikája – az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által meghirdetett Pásztorok és legelők nemzetközi éve a Néprajzi Múzeum egész éves programsorozatában hangsúlyos szerepet kap, és a március 5-i programokhoz is szervesen kapcsolódik.

A pásztorkodás tudása, az ember–állat–táj kapcsolatrendszere, a legeltető állattartás ökológiai és kulturális jelentősége előadásokban, filmvetítéseken, zenei bemutatókon és kézműves programokon keresztül válik átélhetővé.

A múzeum ezzel az Őrzött tájak – Pásztorok a világban című kezdeményezésével a globális és a Kárpát-medencei hagyományokat egyaránt közös gondolkodásra hívja.