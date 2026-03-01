orbán viktorukrajnavolodimir zelenszkijkijevbrüsszel

Orbán Viktor: Bebizonyosodott, hogy Magyar Péter lepaktált Ukrajnával + videó

Ukrajna azt akarja, hogy egy olyan kormány legyen Magyarországon, akit tudnak irányítani – mutatott rá a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 10:48
„Ukrán kormányzati források megerősítették a Politicónak: egyeztetnek Magyar Péter csapatával, és elvárásaik is vannak” – hívják fel a figyelmet abban a kisfilmben, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök is megosztott a Facebook-oldalán.

Esztergom, 2026. február 28. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen az esztergomi Suzuki Arénában 2026. február 28-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen az esztergomi Suzuki Arénában 2026. február 28-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A videóban idézik Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, aki egyik beszédében azt mondta:

A legfontosabb az EU-hoz való csatlakozás. Ezt 2027-ben akarjuk. Akkor is megtaláljuk a módját, hogy ne legyen orosz olaj.

A kisfilmben rámutatnak:

Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek és Kijevnek.

Felidézték: ukrán pólóban tapsikoltak, pártszavazáson mondtak igent Ukrajna EU-tagságára, majd Münchenben megegyeztek, hogy leválasztják Magyarországot az olcsó olajról.

– Megszüntetjük az orosz energiafüggőséget – idézik a Tisza Párt elnökének kijelentését.

A videóban rámutatnak:

aki ilyet művel, az minden magyar biztonságát kockáztatja.

„Ebből legyen elég! Mondjunk nemet a háborúra!” – zárul a kisfilm.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


