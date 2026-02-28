Orbán Viktor is reagált a tiszás agresszivitásra + videó

Megszólalt Orbán Viktor miniszterelnök a tiszás agresszivitással kapcsolatban.

– Ha valaki kiáll a saját véleménye mellett, akkor megtámadják, lerohanják, megfélemlítik, beleharapnak, belerúgnak. Ez zajlik. És nekünk itt védekeznünk kell. Észrevettük ezt már jó néhány hónappal ezelőtt, és elkezdtük szervezni a digitális polgári köröket

– fogalmazott Orbán Viktor a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén Esztergomban.

Mint ismert, a napokban került nyilvánosságra a felvétel, amelyben rátámadnak egy fideszes aktivistára, aki számonkérte a plakátok rongálását. A támadó estefelé a kutyáját sétáltatva járkált a VI. kerületi Hunyadi tér környékén, menetközben pedig módszeresen levagdosta a Fidesz–KDNP helyi jelöltjének plakátjait. Ez szemet szúrt egy fideszes aktivistának, aki telefonjával kamerázva követte az illetőt, akinél egy vágóeszköz is volt. Miután számonkérte, hogy miért rongál, a férfi rátámadt és többször megütötte.

A támadót azóta elfogták. A VI. kerületben lakó harminchét éves F. Pétert garázdaság és könnyű testi sértés vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A Magyar Nemzetnek ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász azt mondta, hogy az elkövető szabadságvesztést is kaphat a rongálás és a testi sértés miatt.