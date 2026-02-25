Megvertek egy fideszes aktivistát, aki egy plakátrongálót kért számon + videó

Videó készült arról, hogy rátámadnak egy fideszes aktivistára, aki számon kérte a plakátok rongálását. A támadó estefelé a kutyáját sétáltatva járkált a VI. kerületi Hunyadi tér környékén, menetközben pedig módszeresen levagdosta a Fidesz–KDNP helyi jelöltjének plakátjait. Ez szemet szúrt egy fideszes aktivistának, aki telefonjával kamerázva követte az illetőt, akinél egy vágóeszköz is volt. Miután számon kérte, hogy miért rongál, a férfi egyszerűen rátámadt és többször megütötte.

Ferencz Orsolya a közösségi oldalán reagált a brutális támadásra.

Döbbenetes és elfogadhatatlan támadás történt tegnap este Budapest belvárosában: egy férfi késsel esett neki a Fidesz plakátjainak, majd amikor kollégánk, a Ferencvárosi Fidesz tagja nyugodt, de határozott hangon számon kérte tettét, a rongáló brutálisan rátámadt, és addig ütötte ököllel, amíg a barátunk földre nem került. Ez már politikai erőszak

– fogalmazott. Hozzátette, hogy az uszító hangnem és gyűlöletkeltő kampány egyre súlyosabb következményekkel jár:

Kollégánkat jelenleg kórházban kezelik. Neki minden támogatást megadunk, és mielőbbi teljes felépülést kívánunk. Mind a választókerületi Fidesz-szervezetek, mind a saját magam nevében szeretném neki megköszönni a bátor, jogszerű és tisztességes kiállást. Az ügyben természetesen feljelentést teszünk, mert Magyarországon nincs helye politikai erőszaknak.

Ferencz Orsolya leszögezte, aki késsel rongál, majd politikai indulatból békés emberekre támad ököllel, annak viselnie kell tette jogi és erkölcsi következményeit, a törvények mindenkire egyformán vonatkoznak, mindenkit egyformán védenek és büntetnek. Megjegyezte, elvárja, hogy politikai ellenfeleik ítéljék el ezt a politikai bűncselekményt, és ne támogassák az erőszakot! A miniszteri biztos megjegyezte, hogy egyesek ezt hívják szeretetországnak, miközben bűnözők is kiállnak bizonyos politikai nézetek mellett.