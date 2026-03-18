A magyar kormány nem enged a békepárti álláspontjából

Az elmúlt hetek közel-keleti eseményei jól szemléltetik az erőpolitika által kilátásba helyezett új világrend működését. Az iráni helyzet miatt egyre több ország sodródik bele a háborúba, amely a lokális és regionális emberi áldozatok, az ellátási és infrastrukturális problémák mellett Európára nézve energia-, migrációs és biztonsági kérdéseket is felvet. Magyarország kormánya békepárti álláspontot képvisel, az ország stabilitása szempontjából pedig kiemelten fontos, hogy a lehetőségekhez mérten mérsékelhetők legyenek a háború okozta globális hatások, kihívások, ezáltal pedig érvényesüljön a békepárti álláspont – összegezte elemzésében a XXI. Század Intézet.

Forrás: XXI. Század Intézet2026. 03. 18. 11:20
A XXI. Század Intézet legújabb elemzése a nemzetközi kontextusban értelmezi Magyarország békepárti álláspontját.

 

Erőpolitika mint mozgatórugó

A neoliberális világrend és a nemzetközi jog jelentőségének csökkenését támasztják alá napjaink nemzetközi eseményei. Az új világrendet – az ún. szabályokon alapuló nemzetközi berendezkedést követően – egy merőben új irányvonal alakítja. Donald Trump külpolitikája jól szemlélteti azt a paradigmaváltást, amely a liberális nemzetközi rend szétesésén, az erőpolitika által dominált nemzeti érdekérvényesítés mentén halad. A nagyhatalmi politizálás előrevetíti a nemzetközi berendezkedés változását, amely tetten érhető a közel-keleti és az orosz–ukrán háború kapcsán is. Ezen külpolitikai doktrína hangsúlyozza leginkább az Egyesült Államok irányváltását a korábbi elnöki adminisztrációhoz képest. A nemzetközi jog és a hozzá kapcsolódó intézmények hosszú távon nem tudták megőrizni a neoliberális alapokon nyugvó nemzetközi rendet; ennek következtében a nagyhatalmak a saját érdekeik érvényesítésére kezdtek törekedni, ami a mozgástér bővítéséhez és a hatalmi, befolyási terület kiterjesztéséhez vezet(ett).

 Ebben a helyzetben a nemzetközi intézmények már nem tudnak kényszerítő erőt alkalmazni a nagyhatalmakkal szemben. Ez a reálpolitikán alapuló stratégia inkább a gyakorlati hasznokat és nemzeti érdekeket veszi alapul az ideológiai elköteleződés helyett.

Az Egyesült Államok és Izrael együttes támadása Irán ellen jól szemlélteti, hogy az erőpolitika az a mozgatórugó, amely a globális átrendeződés folyamatát irányítja. A diplomácia helyét a közvetlen támadások, beavatkozások veszik át, melyeknek – a hatalmas pusztítás mellett – a globális hatásuk is jelentős. Az iráni háború kiterjedt a szomszédos közel-keleti államokra, azaz regionalizálódott, sőt mozgósított olyan radikális szervezetet is, mint a Hezbollah és a jemeni húszik. Az Egyesült Államok már nem egyedüli nagyhatalomként van jelen a világban. Kína és további felemelkedő hatalmak is gazdasági és biztonsági kockázatot jelenthetnek számára.

 

Az Európára nehezedő kihívások

A háború nemzetközi hatásainak egyik legfőbb szegmense az olajárak növekedése. 

Az orosz–ukrán háború okozta energiaproblémákat követően újabb áremelkedés-hullám érheti el Európát a közel-keleti útvonal lezárása miatt. 

Irán a harmadik legnagyobb olajkészlettel rendelkezik a világon, ebből adódóan meghatározó szerepet tölt be a globális energiapolitikában. Irán hatalmas olajkészlete befolyási potenciált is ad számára: a Hormuzi-szoros lezárása és a szállítási nehézségek miatt már érezhető az olaj árának emelkedése. A világpiaci olajár meghatározásában referenciatípusként szolgáló WTI (az amerikai West Texas Intermediate) nyersolaj és a Brent kőolaj ára közel harminc százalékkal növekedett, ami hordónként meghaladta a száz dollárt – ennek következtében a magyar kormány védett árat vezetett be a benzinkutakon. A kezdeti hatalmas áremelkedés a legmagasabb árszintet jelentette 2022 óta, amikor az orosz–ukrán háború következményeként jelentősen növekedett az olaj ára.

Az Európai Unió stratégiai hibát vétett az orosz olaj szankcionálásával, mivel – ahogyan napjainkban is látható – egy újabb háború kirobbanása még inkább kiszolgáltatja a kontinenst az energiahordozók szempontjából.

Irán leállította a Rumaila olajmezőn folyó termelést, Katar az LNG-termelést, Szaúd-Arábia pedig a Ras Tanura olajfinomítót, amivel Európa még inkább növeli a kitettségét az amerikai energiahordozóknak, ami mind a költségek, mind a szállítás terén problémákat vet fel. Ebből adódóan az Egyesült Államok nemcsak az orosz–ukrán háborúból profitálhat, de a közel-keleti konfliktusnak köszönhetően még inkább függővé teszi Európát az amerikai LNG-től. Tovább nehezíti Magyarország és Szlovákia helyzetét, hogy az orosz–ukrán háború következtében január 27. óta a Barátság kőolajvezetéken keresztül sem érkezik olaj a két országba.

A kialakult körülmények között kiemelten fontos a Barátság kőolajvezeték mihamarabbi üzembe helyezése és az energiabiztonság garantálása.

Bár a közel-keleti konfliktus nem érinti közvetlenül hazánkat, egy esetleges migrációs hullám még inkább destabilizálhatja az európai térséget. Európa 2015 óta néz szembe a migráció problémájával, ami napjainkban is kihívások elé állítja az bevándorlók tömegeit befogadó országokat. 

Magyarország a kezdetektől elkötelezett az illegális migrációval szemben, amelynek következményei napjainkban is tapasztalhatók Európa-szerte. 

Az iráni háború esetében szintén fennáll a veszélye egy esetleges balkáni útvonalat követő migrációs hullámnak, amely megpróbáltatások elé állítaná Európát, tekintve, hogy a befogadó országok társadalmi összetételét jelenleg is nagymértékben teszik ki a bevándorlók. Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének jelentése szerint, ha Irán lakosságának (kilencvenmillió fő) mindössze tíz százaléka indul el Európa felé, az az elmúlt évek legnagyobb bevándorlási hullámát jelentené.

A migrációhoz kapcsolódó további veszély a terrorizmus, amely már napjainkban is hatalmas veszélyt jelent Európa országaiban. 2015-öt követően számos terrorakcióra került sor az európai nemzetállamokban, amelyek civil áldozatokkal is jártak. A háborúban részt vevő terrorszervezet, a Hezbollah tevékenysége, illetve az iráni válaszreakció is arra mutat rá, hogy Európának is fel kell készülnie az esetleges biztonsági és migrációs kihívásokra. Az Egyesült Államok mellett Németország is alvósejtekre figyelmeztet, amelyek az iráni válaszcsapások kapcsán Európa-szerte aktiválódhatnak. Ebből adódóan Európa országainak fokozott figyelemmel kell kísérnie a kontinensen működő hálózatokat és radikális csoportokat.

 

Békepárti álláspont

A nemzetközi átrendeződés hulláma már korábban is érintette Magyarországot az orosz–ukrán háború kapcsán.

 A magyar kormány következetesen képviseli azt az álláspontot, amely a háborúból való kimaradást szolgálja, és az ország számára a legkedvezőbb gazdasági helyzetet teremti meg. 

Ennek példája többek között, hogy Magyarország nem vesz részt az ideológiavezérelt szankciók alkalmazásában, amely a kedvezőbb orosz gáz helyett drágább alternatívák használatát sürgeti. Ennek köszönhetően fenntartható a rezsicsökkentés, amely havonta átlagosan 43 ezer forint megtakarítást jelent a háztartásoknak.

Magyarország diplomáciai eszközökkel is törekszik a háború lezárására. Orbán Viktor a békemissziója keretében közvetítő szerepet töltött be az orosz–ukrán háborúban érintett felek és szövetségeseik között. Emlékezetes: 

Volodomir Zelenszkijjel, Vlagyimir Putyinnal, Hszi-Csin pinggel és Donald Trumppal is tárgyalt a béke előmozdítása érdekében.

Ennek megfelelően – bár a közel-keleti helyzet földrajzi szempontból nem érinti közvetlenül az országot – a magyar kormány alaposan és következetesen felkészül az Európára és az országra veszélyt jelentő helyzetekre.

Magyarország békepárti álláspontját gyakran érte kritika az Európai Unió részéről, mivel nem vesz részt a szankciós eljárásokban, illetve abban a kilencvenmilliárd eurós hitelfelvételben sem, amely hatalmas adóssággal fenyegeti az Európai Unió államait. Ennek ellenére a békepárti stratégia élénk támogatottságot élvez a lakosság körében, ami visszaigazolást ad a kormánynak a háborúellenes irányvonal követésében. Magyarország úttörő volt a békepárti álláspont kiépítésében, a későbbiekben pedig több tagállami vezető is a támogatásáról biztosította a miniszterelnököt, felismerve a migráció hatásait és a háború következményeinek negatív gazdasági mutatóit, diplomáciai sikertelenségeit, a tagállamok részéről elvárt egyre nagyobb vállalásokat.

Magyarország diplomáciai úton igyekszik elősegíteni a békés megoldásokat, miközben biztosítja az ország stabilitását mind bel-, mind külpolitikai szempontból.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen az esztergomi Suzuki Arénában 2026. február 28-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
