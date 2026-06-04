A tulajdonos azt sem tagadta, hogy a híraggregációs felületek rangsorolási logikája saját értelmezése szerint érdemben képes befolyásolni az online hírforgalmat, mivel a különböző platformok, köztük a közösségi média és keresőmotorok egymás hatását erősítik.
Komoly jogi következményekkel járhat, hogy a Hírkereső a Tisza érdekében letekerte a jobboldali portálok híreit
Ifjabb Lomnici Zoltán szerint ha egy jelentős piaci erejű híraggregátor rendszerszinten befolyásolja az információáramlást, az alkotmányjogi, versenyjogi és uniós jogi következményeket is felvethet.
Borítókép: Holló Gábor, a Hírkereső milliárdos tulajdonosa (Forrás: Ellenpont)
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