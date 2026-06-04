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alkotmánybíróságeurópai unióalaptörvényifjabb lomnici zoltánHírkereső

Komoly jogi következményekkel járhat, hogy a Hírkereső a Tisza érdekében letekerte a jobboldali portálok híreit

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Ifjabb Lomnici Zoltán szerint ha egy jelentős piaci erejű híraggregátor rendszerszinten befolyásolja az információáramlást, az alkotmányjogi, versenyjogi és uniós jogi következményeket is felvethet.

Gábor Márton
2026. 06. 04. 14:18
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A tulajdonos azt sem tagadta, hogy a híraggregációs felületek rangsorolási logikája saját értelmezése szerint érdemben képes befolyásolni az online hírforgalmat, mivel a különböző platformok, köztük a közösségi média és keresőmotorok egymás hatását erősítik.

Borítókép: Holló Gábor, a Hírkereső milliárdos tulajdonosa (Forrás: Ellenpont)

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Kinek-kinek érdemei szerint…

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A Tisza 2026-os kétharmados győzelme után, június 4-én, a trianoni tragédia napján megkezdheti működését a Szivárvány TV, az LMBTQ-lobbi kanálisa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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