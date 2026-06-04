Soha nem látott kereslet hajtja a hadiipari cégeket: Európa fegyverkezik, a vállalatok alig győzik teljesíteni a megrendeléseket

Leonardo

Az olasz Leonardo az európai védelmi ipar egyik legsokoldalúbb szereplője. Az elektronikai hadviselési technológiáktól a helikopterek és repülőgépek fejlesztésén át a drónrendszerekig széles termékportfóliója van. A Leonardo az európai védelmi ipari együttműködések iskolapéldája, a Rheinmetalltól a Thales és Airbus vállalatokon át a BAE Systemsig minden nagyobb vállalattal van együttműködése valamilyen beszállítási vagy közös fejlesztési, gyártási projektben.

A cég 2025-ben rekordot jelentő 19,5 milliárd eurós árbevételt ért el, ami csaknem 12 százalékos növekedést jelentett éves alapon. A Leonardo rendelésállománya tavaly már 46,6 milliárd euróra nőtt, ami történelmi rekordnak számít a vállalat életében. A vállalat bevételének 71 százaléka származott a védelmi szektorból, leginkább kormányközi megállapodások révén. A növekedést elsősorban a helikopterdivízió, a védelmi elektronikai üzletág és a katonai repülőgép-programok hajtották. Földrajzi megoszlás szerint elsősorban az olasz (23 százalék) illetve az amerikai (23 százalék) piacról kapta a legnagyobb megrendeléseket. Az Olaszországon kívüli kontinentális európai piac a cég bevételének 17 százalékáért felelt, amely az Egyesült Királysággal együttvéve a vállalat éves bevételének összesen 30 százalékát adta.

SAAB

A svéd hadiipari vállalat a NATO-bővítés és az európai fegyverkezés egyik legnagyobb nyertese lett, a szektor egyik legdinamikusabban növekvő vállalatává vált. A cég fő profilja a vadászgépektől, a radarokon és légvédelmi rendszereken át a páncéltörő fegyverektől a tengeralattjárókig terjed. Legismertebb termékei közé tartozik a Magyar Honvédség által is rendszeresített JAS 39 Gripen vadászgép, a GlobalEye légtérellenőrző rendszer, valamint a szintén hazánkban is ismert Carl-Gustaf páncéltörő fegyvercsalád.

A Saab 2025-ben rekordot jelentő 6,8 milliárd eurós árbevételt ért el, ami 24 százalékos növekedést jelentett éves alapon. Eközben a rendelésállomány történelmi rekordot jelentő 23,7 milliárd euróra nőtt. Földrajzi megoszlás szerint a Saab bevételének legnagyobb hányada (41 százalék) a belföldi piacról származott, amelyet az európai piac követ 26 százalékos részesedéssel. Termékkategóriákat tekintve pedig a radar és különböző előrejelző rendszerek (33 százalék) harci fegyverek és légvédelmi rendszerek (26 százalék) valamint a katonai repülőgépek (24 százalék) voltak a legkelendőbb termékek. A vállalat beszámolója szerint Svédország 2024-es NATO-csatlakozása stratégiai fordulópontot jelentett a vállalat számára, mivel rendszerei így még könnyebben integrálhatók a NATO infrastruktúrájába és beszerzési programjaiba. A Saab 2026-ra további két számjegyű növekedést vár, miközben a vállalat részvényei az elmúlt évek egyik legerősebb teljesítményét mutatták az európai védelmi szektorban.