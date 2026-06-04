Az Egyesült Arab Emírségek gőzerővel igyekszik megduplázni a Hormuzi-szoros másik oldalán található Fudzsejra kikötőjébe tartó vezetékének kapacitásait, miközben Irak Törökország felé fokozná a szállításokat, az átjáró elkerülését szolgáló beruházások létrehozása hosszabb időt vesz igénybe.
Egyre több tanker szabadul fel a blokád alól, de nem a szellemhajók fogják megoldani az energiaválságot
Egyre több már kitermelt, hajókra rakodott olaj hagyja el az elmúlt időszakban a Perzsa-öblöt a Hormuzi-szoroson keresztül, ám ez még mindig csak töredéke annak a mennyiségnek, ami ebből a térségből békeidőben a világpiacra jut. Így a kialakuló energiaválság veszélye továbbra sem hárult el, hiszen amellett, hogy csaknem sem elegendő az öbölből kiáramló kőolaj az igények kielégítésére, továbbra is kockázatos üres tankereket küldeni a háborús övezetbe újabb szállítmányokért.
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