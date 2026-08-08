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Baka Andrást ültetné be Magyar Péter a Sándor-palotába – a Tisza jelöltje is felmentette Strasbourgban a sortűzperek egyik fő vádlottját

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Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza Párt. A Legfelsőbb Bíróság egykori elnökének neve nemcsak kormánykritikus megszólalásai miatt vált ismertté, hanem azért is, mert a Tatai sortűz ügyében az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként a Korbely János számára kedvező strasbourgi döntést támogatta.

Gábor Márton
2026. 08. 08. 13:04
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A hivatalos ítéletből megállapítható, hogy Baka András a többségi döntést támogató bírák között volt. Később egy interjúban ezt maga is megerősítette.

Úgy gondolom, hogy Strasbourgban a nemzetközi jognak megfelelő ítélet született, szavazatommal én is ezt támogattam

– fogalmazott lapunknak még 2008-ban Baka András. 

Később, amikor a 2010-es kormányváltás után lapunk a Legfelsőbb Bíróság egy bíráját kérdezte volna a sortűzperekről, Baka András már nem engedélyezte a nyilatkozatot. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának épülete (Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU)
Az Emberi Jogok Európai Bíróságának épülete (Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU)

Baka Andrást aztán végül a Legfelsőbb Bíróság megszüntetésével távolította el a Fidesz-KDNP-kormány. Az egykori főbíró az elmúlt években több alkalommal is élesen bírálta a magyar kormányt. 2022-ben az AFP hírügynökségnek adott interjújában a magyar jogállamiság helyzetéről fogalmazott meg kritikákat, majd 2025-ben a Magyar Bírói Egyesület demonstrációján is felszólalt. A Tűzfalcsoport tényfeltáró blog szerint ezek a megszólalások, valamint 

a Korbely-ügyben képviselt álláspont miatt Baka nem testesítheti meg a nemzet egységét.

Az államfőjelölés így várhatóan nem csupán Baka alkotmányjogi pályafutásáról, hanem a Korbely-ügyről is újra politikai vitát nyit. A Tisza-frakció ennek ellenére Baka András mellett döntött. Így az Országgyűlés várhatóan olyan államfőjelöltről szavaz majd, akinek alkotmányjogi és nemzetközi bírói pályafutása mellett a Korbely-ügyben képviselt álláspontja is a politikai vita középpontjába kerülhet.

Mi történt a tatai sortűznél?

1956 október 26-án a forradalmi események Tatát is elérték. A felkelők elfoglalták a járási rendőrkapitányság épületét, lefegyverezték a rendőröket, és a kapitányságon több fegyveres, valamint civil tartózkodott. A városban állomásozó Dózsa Páncélos és Lövésztiszti Iskolán eközben megszervezték a laktanya védelmét, majd Korbely János százados vezetésével mintegy tizenöt, géppisztolyokkal, golyószóróval és kézigránátokkal felszerelt tiszt indult a rendőrkapitányság visszafoglalására. 

A magyar bíróságok által később megállapított tényállás szerint a rendőrkapitányság belső udvarán az egyik civil, Kaszás Tamás a nála lévő pisztolyért nyúlt, hogy azt átadja a katonáknak. Ekkor Korbely János tűzparancsot adott, és maga is lövéseket adott le. A sortűz következtében az udvaron két civil meghalt, ketten megsebesültek. Két másik civil megpróbált elmenekülni az épületből, őket azonban néhány méterrel arrébb ismét lövések érték: egyikük a helyszínen meghalt, társa súlyosan megsebesült. A támadásnak így összesen három halálos áldozata és több sebesültje volt. 

 

Borítókép: Magyar Péter Ruff Bálint, Baka András társaságában (Fotó: Facebook/Magyar Péter)

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