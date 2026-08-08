Baka Andrást ültetné be Magyar Péter a Sándor-palotába – a Tisza jelöltje is felmentette Strasbourgban a sortűzperek egyik fő vádlottját

A hivatalos ítéletből megállapítható, hogy Baka András a többségi döntést támogató bírák között volt. Később egy interjúban ezt maga is megerősítette.

Úgy gondolom, hogy Strasbourgban a nemzetközi jognak megfelelő ítélet született, szavazatommal én is ezt támogattam

– fogalmazott lapunknak még 2008-ban Baka András.

Később, amikor a 2010-es kormányváltás után lapunk a Legfelsőbb Bíróság egy bíráját kérdezte volna a sortűzperekről, Baka András már nem engedélyezte a nyilatkozatot.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának épülete (Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU)

Baka Andrást aztán végül a Legfelsőbb Bíróság megszüntetésével távolította el a Fidesz-KDNP-kormány. Az egykori főbíró az elmúlt években több alkalommal is élesen bírálta a magyar kormányt. 2022-ben az AFP hírügynökségnek adott interjújában a magyar jogállamiság helyzetéről fogalmazott meg kritikákat, majd 2025-ben a Magyar Bírói Egyesület demonstrációján is felszólalt. A Tűzfalcsoport tényfeltáró blog szerint ezek a megszólalások, valamint

a Korbely-ügyben képviselt álláspont miatt Baka nem testesítheti meg a nemzet egységét.

Az államfőjelölés így várhatóan nem csupán Baka alkotmányjogi pályafutásáról, hanem a Korbely-ügyről is újra politikai vitát nyit. A Tisza-frakció ennek ellenére Baka András mellett döntött. Így az Országgyűlés várhatóan olyan államfőjelöltről szavaz majd, akinek alkotmányjogi és nemzetközi bírói pályafutása mellett a Korbely-ügyben képviselt álláspontja is a politikai vita középpontjába kerülhet.