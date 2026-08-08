budapesti operettszínházmohácsi nemzeti emlékhelymohács 500

Új rockmusicalt mutat be a Budapesti Operettszínház Mohácson

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A mohácsi csata 500. évfordulóján, augusztus 29-én, mutatja be a Budapesti Operettszínház Mohács főterén Szomor György Mindig itt leszünk... Mohács 500 című rockmusicaljét. Az évfordulóra rendkívüli programsorozattal készülnek több helyen az országban.

Magyar Nemzet
2026. 08. 08. 12:58
Megtalálják II. Lajos holttestét a mohácsi csatatéren Fotó: Székely Bertalan Forrás: Wikimedia Commobs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Új tudásbázis épült 

Elindult a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) Mohács 500 projektjének honlapja, amely az intézet által koordinált feladatokon és megvalósult eredményeken keresztül mutatja be a mohácsi csata kutatásának legújabb eredményeit, valamint a jubileumi programsorozat legfontosabb kezdeményezéseit. A honlap a projekt tudományos és szakmai tudásbázisaként szolgál. Az oldalon a történettudomány, a régészet, az antropológia és más tudományterületek legfrissebb kutatási eredményei, ismeretterjesztő tartalmai, valamint az emlékévhez kapcsolódó hírek és események egyaránt helyet kapnak. A honlap hiteles, folyamatosan bővülő információforrásként szolgál mind a szakmai közönség, mind a történelem iránt érdeklődők számára. 

Országjáró útra indult a Mohács 500 vándorkiállítás  

A Mohács 500 – Új utakon a múlt feltárása című, magyar és angol nyelvű szabadtéri tárlat szakít azzal a szemlélettel, amely kizárólag a vereség és a nemzeti tragédia felől közelíti meg az 1526-os eseményeket. 

A legújabb régészeti, antropoló­giai és történettudományi kutatások eredményeire építve mutatja be a Jagelló-kori Magyar Királyság geopolitikai helyzetét, a keresztény Európa védelmében betöltött szerepét, a mohácsi hadjárat eseményeit, valamint a csatát követő történelmi folyamatokat. 

A kiállítás külön figyelmet fordít arra is, miként alakult a mohácsi csata emlékezete az elmúlt ötszáz év során, egészen napjainkig.

A tárlat egyik legfontosabb egysége a Mohácsi Nemzeti Emlékhely tömegsírjain végzett legújabb kutatásokat ismerteti. A modern régészeti feltárások, valamint az antropológiai elemzések révén ma már sokkal többet tudhatunk az elesett katonák életéről, származásáról és a csata körülményeiről, mint korábban bármikor. A tudomány legújabb eredményei nemcsak történelmi kérdésekre adnak választ, hanem közelebb hozzák a látogatókhoz az ötszáz évvel ezelőtt élt emberek sorsát is. A kiállítás ugyanakkor nem csupán a múlt eseményeit idézi fel, hanem rámutat a mohácsi csata közép-európai jelentőségére, a különböző nemzetek közös történelmi örökségére, valamint arra az ötszáz éves emlékezeti folyamatra, amelynek részeként ma is őrizzük a mohácsi hősök emlékét. A záró tabló bemutatja az 500. évfordulóhoz kapcsolódó kiemelt programokat is, köztük a Mohácsi Nemzeti Emlékhely megújítását és a hősök végtisztességének megadását.

A nyolc nagy méretű, látványos tablóból álló kiállítás célja, hogy közérthető, ugyanakkor tudományosan megalapozott módon ismertesse meg a látogatókkal a magyar történelem egyik legmeghatározóbb fordulópontját, valamint azokat a kutatási eredményeket, amelyek az elmúlt években jelentősen árnyalták a mohácsi csatá­ról alkotott képünket.

A Mohács 500 vándorkiállítás első állomásai a Fiumei úti sírkert és a felvidéki Gombaszögi nyári tábor voltak, amelyeket követően Debrecen (Campus fesztivál) és Balatonfüred (Anna-fesztivál) volt a következő helyszíne a két azonos példányban elkészült tárlatnak. A kiállítás Egerben, a Gárdonyi téren is megtekinthető, a következő hónapokban pedig bizonyosan eljut Székesfehérvárra (augusztus 13–24.), Kolozsvárra (augusztus 18–23.), Mohács (augusztus 24.–szeptember 4.), Szegedre (augusztus 24.–szeptember 1.), Komáromba (szeptember 1–16.), Szerencsre (szeptember 16. –október 1.), Zágrábba (szeptember 18.–október 2.), és Tokajra (október 1–15.).

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekminiszterelnök

Magamutogatás

Gajdics Ottó avatarja

Vagyunk itt pár millióan, akik szerint az, hogy a miniszterelnök összevissza rohangál, majd kisvideókat gyárt az ámokfutásáról, még nem válságkezelés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu