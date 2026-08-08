Új rockmusicalt mutat be a Budapesti Operettszínház Mohácson

Országjáró útra indult a Mohács 500 vándorkiállítás

A Mohács 500 – Új utakon a múlt feltárása című, magyar és angol nyelvű szabadtéri tárlat szakít azzal a szemlélettel, amely kizárólag a vereség és a nemzeti tragédia felől közelíti meg az 1526-os eseményeket.

A legújabb régészeti, antropoló­giai és történettudományi kutatások eredményeire építve mutatja be a Jagelló-kori Magyar Királyság geopolitikai helyzetét, a keresztény Európa védelmében betöltött szerepét, a mohácsi hadjárat eseményeit, valamint a csatát követő történelmi folyamatokat.

A kiállítás külön figyelmet fordít arra is, miként alakult a mohácsi csata emlékezete az elmúlt ötszáz év során, egészen napjainkig.

A tárlat egyik legfontosabb egysége a Mohácsi Nemzeti Emlékhely tömegsírjain végzett legújabb kutatásokat ismerteti. A modern régészeti feltárások, valamint az antropológiai elemzések révén ma már sokkal többet tudhatunk az elesett katonák életéről, származásáról és a csata körülményeiről, mint korábban bármikor. A tudomány legújabb eredményei nemcsak történelmi kérdésekre adnak választ, hanem közelebb hozzák a látogatókhoz az ötszáz évvel ezelőtt élt emberek sorsát is. A kiállítás ugyanakkor nem csupán a múlt eseményeit idézi fel, hanem rámutat a mohácsi csata közép-európai jelentőségére, a különböző nemzetek közös történelmi örökségére, valamint arra az ötszáz éves emlékezeti folyamatra, amelynek részeként ma is őrizzük a mohácsi hősök emlékét. A záró tabló bemutatja az 500. évfordulóhoz kapcsolódó kiemelt programokat is, köztük a Mohácsi Nemzeti Emlékhely megújítását és a hősök végtisztességének megadását.

A nyolc nagy méretű, látványos tablóból álló kiállítás célja, hogy közérthető, ugyanakkor tudományosan megalapozott módon ismertesse meg a látogatókkal a magyar történelem egyik legmeghatározóbb fordulópontját, valamint azokat a kutatási eredményeket, amelyek az elmúlt években jelentősen árnyalták a mohácsi csatá­ról alkotott képünket.

A Mohács 500 vándorkiállítás első állomásai a Fiumei úti sírkert és a felvidéki Gombaszögi nyári tábor voltak, amelyeket követően Debrecen (Campus fesztivál) és Balatonfüred (Anna-fesztivál) volt a következő helyszíne a két azonos példányban elkészült tárlatnak. A kiállítás Egerben, a Gárdonyi téren is megtekinthető, a következő hónapokban pedig bizonyosan eljut Székesfehérvárra (augusztus 13–24.), Kolozsvárra (augusztus 18–23.), Mohács (augusztus 24.–szeptember 4.), Szegedre (augusztus 24.–szeptember 1.), Komáromba (szeptember 1–16.), Szerencsre (szeptember 16. –október 1.), Zágrábba (szeptember 18.–október 2.), és Tokajra (október 1–15.).