Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető politikai elemzője fontos eseményről számolt be közösségi média oldalán. Március 23-án Budapesten gyűlnek össze a Patrióták vezetői, hogy együttes kiállásukkal mutassák meg: vannak még olyan vezetők akik a nemzetek szuverenitását és az európai embereket támogatják.
Kiállás Orbán Viktor mellett: Budapesten gyűlnek össze a Patrióták Európáért vezető politikusai
Március 23-án Budapesten rendezik meg az I. Patrióta nagygyűlést, amelyre Európa patrióta politikai erőinek meghatározó vezetői érkeznek. Az eseményt szervező Polgári Magyarországért Alapítvány szerint a brüsszeli elit elszakadt az emberektől, ezért a találkozó célja, hogy közös fellépéssel erősítsék a szuverenitás és a nemzeti érdekek védelmét. A rendezvény során a Patrióták Európárét vezető politikusai illetve számos más európai jobboldali politikus is felszólal a Millenáris Parkban.
Deák Dániel közölte, hogy az I. Patrióta nagygyűlést (1st Patriots’ Grand Assembly) Március 23-án Budapesten rendezik meg a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezésében. A politikai elemző kiemelte, hogy az eseményre a Patrióták Európáért politikai közösség vezetőit és több európai patrióta politikust is várnak.
Európa a feje tetejére állt, a brüsszeli elit már nem képviseli az Európai Unió állampolgárait. A Fidesz pártalapítványa, a Polgári Magyarországért Alapítvány azért hívja össze a patriótákat, hogy megmutassák: vannak még vezetők, akik az emberek és a kontinens oldalán állnak
– fogalmazott a szakember.
Deák Dániel tájékoztatott, hogy a rendezvénysorozat 10 órakor, konferenciával kezdődik az Országházban A döntés joga: migráció és szuverenitás (The Right to Decide: Migration and Sovereignty) címmel. Az eseményt Gál Kinga, a Patrióták Európáért európai parlamenti képviselőcsoport első alelnöke nyitja meg, majd Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter tartanak előadást. A konferencia zárszavát Kövér László, az Országgyűlés elnöke mondja.
A rendezvény délután a Millenáris Parkban folytatódik, ahol 12 órától várják a látogatókat. A színpadi és kulturális programok után az európai patrióta vezetők szólalnak fel.
Az eseményen – amelynek házigazdája Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke – beszédet mond többek között Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés parlamenti frakcióvezetője, Matteo Salvini, Olaszország miniszterelnök-helyettese, Santiago Abascal, a spanyol Vox párt elnöke, Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt elnöke, valamint Geert Wilders, a Holland Szabadságpárt vezetője.
– írta bejegyzésében a politikai elemző.
Az esemény kiemelt felszólalója Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.
– emelte ki Deák Dániel.
A Millenáris Park területén tematikus pavilonok is várják a látogatókat, amelyek a magyar tudomány, kultúra, közélet és turizmus különböző területeit mutatják be.
Borítókép: Orbán Viktor a Patrióták Európáért pártcsalád elnökségi ülésén (Fotó: MTI/Miniszterelnök Kommunikációs Főosztály)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!