Deák DánielPatriótákVálasztás 2026nagygyűlés

Kiállás Orbán Viktor mellett: Budapesten gyűlnek össze a Patrióták Európáért vezető politikusai

Március 23-án Budapesten rendezik meg az I. Patrióta nagygyűlést, amelyre Európa patrióta politikai erőinek meghatározó vezetői érkeznek. Az eseményt szervező Polgári Magyarországért Alapítvány szerint a brüsszeli elit elszakadt az emberektől, ezért a találkozó célja, hogy közös fellépéssel erősítsék a szuverenitás és a nemzeti érdekek védelmét. A rendezvény során a Patrióták Európárét vezető politikusai illetve számos más európai jobboldali politikus is felszólal a Millenáris Parkban.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 10:08
Orbán Viktor a Patrióták Európáért pártcsalád elnökségi ülésén Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető politikai elemzője fontos eseményről számolt be közösségi média oldalán. Március 23-án Budapesten gyűlnek össze a Patrióták vezetői, hogy együttes kiállásukkal mutassák meg: vannak még olyan vezetők akik a nemzetek szuverenitását és az európai embereket támogatják.

A Patrióták vezetői (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Deák Dániel közölte, hogy az I. Patrióta nagygyűlést (1st Patriots’ Grand Assembly) Március 23-án Budapesten rendezik meg a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezésében. A politikai elemző kiemelte, hogy az eseményre a Patrióták Európáért politikai közösség vezetőit és több európai patrióta politikust is várnak. 

Európa a feje tetejére állt, a brüsszeli elit már nem képviseli az Európai Unió állampolgárait. A Fidesz pártalapítványa, a Polgári Magyarországért Alapítvány azért hívja össze a patriótákat, hogy megmutassák: vannak még vezetők, akik az emberek és a kontinens oldalán állnak

– fogalmazott a szakember.

Deák Dániel tájékoztatott, hogy a rendezvénysorozat 10 órakor, konferenciával kezdődik az Országházban A döntés joga: migráció és szuverenitás (The Right to Decide: Migration and Sovereignty) címmel. Az eseményt Gál Kinga, a Patrióták Európáért európai parlamenti képviselőcsoport első alelnöke nyitja meg, majd Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter tartanak előadást. A konferencia zárszavát Kövér László, az Országgyűlés elnöke mondja. 

A rendezvény délután a Millenáris Parkban folytatódik, ahol 12 órától várják a látogatókat. A színpadi és kulturális programok után az európai patrióta vezetők szólalnak fel. 

Az eseményen – amelynek házigazdája Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke – beszédet mond többek között Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés parlamenti frakcióvezetője, Matteo Salvini, Olaszország miniszterelnök-helyettese, Santiago Abascal, a spanyol Vox párt elnöke, Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt elnöke, valamint Geert Wilders, a Holland Szabadságpárt vezetője.

– írta bejegyzésében a politikai elemző.

Az esemény kiemelt felszólalója Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

– emelte ki Deák Dániel.

A Millenáris Park területén tematikus pavilonok is várják a látogatókat, amelyek a magyar tudomány, kultúra, közélet és turizmus különböző területeit mutatják be. 

Borítókép: Orbán Viktor a Patrióták Európáért pártcsalád elnökségi ülésén (Fotó: MTI/Miniszterelnök Kommunikációs Főosztály)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
