Kiállás Orbán Viktor mellett: Budapesten gyűlnek össze a Patrióták Európáért vezető politikusai

Deák Dániel közölte, hogy az I. Patrióta nagygyűlést (1st Patriots’ Grand Assembly) Március 23-án Budapesten rendezik meg a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezésében. A politikai elemző kiemelte, hogy az eseményre a Patrióták Európáért politikai közösség vezetőit és több európai patrióta politikust is várnak.

Európa a feje tetejére állt, a brüsszeli elit már nem képviseli az Európai Unió állampolgárait. A Fidesz pártalapítványa, a Polgári Magyarországért Alapítvány azért hívja össze a patriótákat, hogy megmutassák: vannak még vezetők, akik az emberek és a kontinens oldalán állnak

– fogalmazott a szakember.

Deák Dániel tájékoztatott, hogy a rendezvénysorozat 10 órakor, konferenciával kezdődik az Országházban A döntés joga: migráció és szuverenitás (The Right to Decide: Migration and Sovereignty) címmel. Az eseményt Gál Kinga, a Patrióták Európáért európai parlamenti képviselőcsoport első alelnöke nyitja meg, majd Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter tartanak előadást. A konferencia zárszavát Kövér László, az Országgyűlés elnöke mondja.