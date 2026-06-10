Nem kettőslátás, a Fradi két csapattal érkezve triplázna a Bajnokok Ligájában
A Ferencváros női és férfi-vízilabdacsapata is ott lesz a Bajnokok Ligája négyes döntőjében Máltán. A Fradi a férfiak között címvédő, csütörtökön a Barcelonetával mérkőzik meg a döntőbe jutásért. A katalánoknál Vigvári Vince sérült, Burián Gergely bevetésre kész. A Pro Reccóval összecsapó görög Olympiakoszt erősíti Zalánki Gergő és Angyal Dániel is. A tavaly a negyedik helyen végzett ferencvárosi nők csakúgy, mint 2025-ben, a Sant Andreu-vel találkoznak az elődöntőben.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!