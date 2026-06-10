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Történelmi helyszínen zengett az összetartozás

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Nyolcadik éve énekel együtt a világ magyarsága június 4-én Szarka Tamással. Idén az esztergomi bazilika adott otthont a Kézfogásnak.

Magyar Nemzet
2026. 06. 10. 6:00
Fotó: Zana Diána
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A Missa Missio egy olyan zenemű, amely végig a római katolikus mise liturgiáját követi. Szarka Tamás 2020-ban írta, s a következő évben éppen itt, az esztergomi bazilikában hallhatta a közönség. Ebből hangzik fel másodikként az Alleluja, mely a hit erejéről mesél, s arról, hogy végül mindig „összenő, ami összetartozik”. A zene, az ének képes az imádság szándékát is felerősíteni, ha megfelelő lelkület áll mögötte. Végül az elmaradhatatlan Kézfogás jön, melyet már valóban minden jelenlévő együtt énekel, olyan felemelő pillanatot teremtve, amit még sokáig vihetünk magunkkal. „Másik kézbe simul a kezünk, csepp a tengeré. / Réges-régből új, ha sikerül, Kárpát zengené” – szól a refrén, mint egy fohász, egy mélyről jövő, közös vágy kifejeződése a történelmi helyszínen, Isten házában.

A több mint ezeréves város székesegyházában arra gondolok, a magyar nép egész történelme során jelen volt az Isten felé fordulás, a vele való összeköttetés fontossága, s ez lehet a kulcsa annak, hogy az évszázadok nem temettek maguk alá. Táltosaink és szakrális, beavatott királyaink voltak, himnuszunk pedig – melynek sorait most Szarka Tamás szavalja két verze között –, műfaját tekintve közbenjáró ima, zenéje pedig nem induló – ahogyan a legtöbb nemzeté – hanem valóban hymnus. A kereszténységgel, a jézusi tanokkal átitatott magyar néplélek mibenléte a feltétel nélküli szeretettel való odafordulás egymás felé. A Kézfogás című dal és az abból kinőtt hagyomány évről évre erre emlékeztet.

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A rendezvény főtámogatója a Szerencsejáték Zrt.

Médiapartnere a Magyar Nemzet. További információk: https://www.facebook.com/events/951923690574758

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Pilhál György
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Egy tárlatrendező

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