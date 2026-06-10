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Donald Tusk: Lengyelországnak részt kell vennie az Ukrajnáról folytatandó tárgyalásokon

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Elkerülhetetlen Lengyelország részvétele az Ukrajna és a térségünk jövőjéről folytatandó tárgyalásokon – jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő keddi varsói sajtóértekezletén. Tusk az E3-csoport londoni találkozójára reagált.

Munkatársunktól
2026. 06. 10. 3:00
Donald Tusk lengyel miniszterelnök Fotó: AFP
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Tusk elmondta, hogy a londoni találkozó témáját hétfő reggel telefonon megvitatta Friedrich Merz német kancellárral, akivel közölte: Lengyelország „nem lesz tekintettel semmilyen megállapodásra, amelynek létrehozásában maga nem vesz részt”, mivel Varsó „elengedhetetlen láncszem ahhoz, hogy komolyan tárgyalhassunk Ukrajna és a régió jövőjéről”.

A lengyel kormányfő beszámolt a Giorgia Meloni olasz kormányfővel szintén hétfőn folytatott telefonbeszélgetésről is, közölve: olasz hivatali kollégája „nincs elragadtatva azon ténytől, hogy létezik egy olyan formátum, mint az E3”. Tusk bejelentette: a közeli napokban egy ötoldalú találkozóra is sor kerül, amelyen Lengyelország és Olaszország is részt vesz Nagy-Britannia, Franciaország és Németország mellett.

Ha hármasban ülnek össze, akkor mi és az olaszok is haragszunk

– ismételte meg Tusk

Hozzáfűzte: az ötoldalú találkozók esetén viszont a spanyolok tiltakozhatnak távolmaradásuk miatt.

Ha pedig huszonhetekként, vagyis az Európai Unió (EU) szokásos összetételében találkozunk, akkor természetesen nagyon nehéz gyors döntést hozni, mert ott egyhangúságra van szükség

– jelentette ki.

Az Ukrajnát illető tárgyalásokon Lengyelország jelen lesz, amikor ez „elkerülhetetlennek és szükségesnek” bizonyul – húzta alá Tusk. Úgy értékelte: manapság „bonyolult hatalmi játszma folyik az ambiciózus államok között, amelyek egyike Lengyelország”, és amelyek „kulcsszerepet játszanak, bár nem mindig hívják meg őket különböző találkozókra”.

A Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az EU részéről Ukrajna ügyében esetleg folytatandó tárgyalásokról a lengyel kormányfő elmondta: az ilyen tervekkel szemben ő „nagyon óvatos”. Aláhúzta: az ukrajnai háború témájában az európai partnerek mind „ugyanazon az oldalon állnak a felmerülő problémák ellenére is”.

Úgy vélte: egyértelművé kell tenni, hogy Európában „senki sem fogja a döntőbíró szerepét vállalni Oroszország és Ukrajna között, mivel az EU a háború ügyében Ukrajna oldalán áll”. 

Ukrajna nem veszítheti el, Oroszország pedig nem nyerheti meg ezt a háborút

– hangsúlyozta a lengyel kormányfő.

Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)

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