Donald Tusk: Lengyelországnak részt kell vennie az Ukrajnáról folytatandó tárgyalásokon

Tusk elmondta, hogy a londoni találkozó témáját hétfő reggel telefonon megvitatta Friedrich Merz német kancellárral, akivel közölte: Lengyelország „nem lesz tekintettel semmilyen megállapodásra, amelynek létrehozásában maga nem vesz részt”, mivel Varsó „elengedhetetlen láncszem ahhoz, hogy komolyan tárgyalhassunk Ukrajna és a régió jövőjéről”.

A lengyel kormányfő beszámolt a Giorgia Meloni olasz kormányfővel szintén hétfőn folytatott telefonbeszélgetésről is, közölve: olasz hivatali kollégája „nincs elragadtatva azon ténytől, hogy létezik egy olyan formátum, mint az E3”. Tusk bejelentette: a közeli napokban egy ötoldalú találkozóra is sor kerül, amelyen Lengyelország és Olaszország is részt vesz Nagy-Britannia, Franciaország és Németország mellett.

Ha hármasban ülnek össze, akkor mi és az olaszok is haragszunk

– ismételte meg Tusk.

Hozzáfűzte: az ötoldalú találkozók esetén viszont a spanyolok tiltakozhatnak távolmaradásuk miatt.

Ha pedig huszonhetekként, vagyis az Európai Unió (EU) szokásos összetételében találkozunk, akkor természetesen nagyon nehéz gyors döntést hozni, mert ott egyhangúságra van szükség

– jelentette ki.