Brüsszel beperelte Lengyelországot, tovább emelkedhetnek az energiaárak

A blog emlékeztetett arra, hogy az ETS-rendszerben a vállalatoknak a kibocsátott szén-dioxid után kell fizetniük, miközben a légi közlekedésben fokozatosan megszűnnek az ingyenes kibocsátási kvóták. Az ebből fakadó többletköltségeket a légitársaságok várhatóan az utasokra és a gazdaság más szereplőire hárítják át.

Ewa Zajaczkowska-Hernik lengyel európai parlamenti képviselő élesen bírálta a bizottság döntését. Szerinte Brüsszel az ETS-rendszer további szigorításával „újabb frontot nyitott a lengyelek ellen”, míg Ursula von der Leyen és csapata „minden szektort meg akar fojtani” a klímapolitikával.

Az elemzés szerint különösen nagy terhet jelenthet Lengyelországnak az ETS2 bevezetése, amely a rendszert az épületekre, a közlekedésre és más ágazatokra is kiterjesztené. A Bertelsmann Alapítvány egyik tanulmányára hivatkozva azt írták, hogy Lengyelország lehet az egyik legnagyobb vesztese az új szabályozásnak, mivel a hagyományos fűtési módokat használó háztartások jelentős többletköltségekkel szembesülhetnek.