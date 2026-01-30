Brüsszel a világ legmagasabb karbonadóival terheli az uniós energiatermelőket, ami – az elhibázott szankciós politikával együttesen – az amerikai és a kínai ipari villamosenergia-árak kétszeresére emeli az európai árakat. Egy uniós erőműnek 2024-ben háromszor annyit kellett fizetnie egy tonna kibocsátott szén-dioxid után, mint egy amerikai és ötször annyit, mint egy kínai energiavállalatnak. A 2026-os év elejére a szén-dioxid-kvóták többéves rekordot döntöttek, így a különbség még nagyobbá vált - hívta fel a figyelmet elemzésében a Szászadvég.

Elutasítják az európaiak a karbonadó kiterjesztését.

Az Európai Unió hivatalos álláspontja szerint azonban az emissziókereskedelmi rendszer (EU ETS) kulcsfontosságú eszköz a klímavédelemben. A Bizottság klímaügyi oldalán hangsúlyozza, hogy az ETS egy „cap and trade” elven működő rendszer, amelyben minden kibocsátási egység egy tonna CO₂ kibocsátására jogosít, és a kvóták száma évről évre csökken az uniós kibocsátások mérséklése érdekében. A rendszer 2005 óta működik, és az EU szerint hozzájárult ahhoz, hogy a villamosenergia- és ipari szektor kibocsátásai 2005-höz képest jelentősen csökkenjenek.

Karbonadó: az emissziókereskedelmi rendszer működésének logikája

Egyre több kritika éri az Európai Unió emissziókereskedelmi rendszerét (Emission Trading System – ETS). Orbán Viktor 2026-os nemzetközi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az ETS mesterségesen megemeli a piaci energiaárakat az EU-ban, így annak kivezetése 20 százalékos azonnali árcsökkenést idézhetne elő. Andrej Babiš cseh miniszterelnök indítványozta, hogy öt évre függesszék fel a kvótakereskedelmet, Robert Fico pedig „őrületnek” nevezte a rendszert.

Az ETS valójában egy speciális karbonadó, amelyben a teher mértéke a kvóták kínálatától és keresletétől függ. Az Európai Bizottság hivatalos meghatározása szerint a rendszer lényege:

az EU meghatározza a kibocsátások felső korlátját (cap),

ezt kibocsátási egységekre osztja,

a vállalatok ezeket aukciókon vásárolják meg vagy kereskednek velük,

az év végén minden szereplőnek annyi kvótát kell leadnia, amennyi a tényleges kibocsátása volt, különben bírságot fizet.

A kvóták több mint fele aukciókon kerül értékesítésre, amely bevételeket a tagállamok klímapolitikai célokra fordíthatnak.