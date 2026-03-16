Döbbenet: kivágott fába írta meg előre a saját és a fia halálának időpontját a miskolci édesanya

Kivágott fatörzset posztolt a közösségi oldalára Sz. Henrietta, amelyen feltüntette a saját és a fia születési dátumát, illetve a haláluk napját, február 27-ét is – írja a Blikk.
Arról is beszámolnak, hogy a Miskolci Járásbíróság március 9-én elrendelte a letartóztatását annak a nőnek, aki a megalapozott gyanú szerint a Bükkben begyógyszerezte magát és a gyermekét is. Hozzáfűzték, a szakasszisztensként dolgozó gyanúsított február 27-én 9 óra körüli időpontban autóval ment kirándulni a nyolcéves gyermekével a Bükkbe, ahol az egyik parkolóban megállt, ő maga nyugtatót és béta-blokkolót vett be nagy mennyiségben, a gyermeknek 10-15 darab nyugtatót adott.
Másnap a földön fekve, az autójuk közelében találták meg őket. Sz. Henrietta ekkor már nem volt eszméleténél. A gyermekkel még lehetett kommunikálni, azonban a kihűlés miatt mindketten életveszélyes állapotban voltak, mentőhelikopterrel vitték őket kórházba. Hozzáfűzik, ha sikerül bizonyítani a vádat, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés kísérlete miatt ítélhetik el a 46 éves nőt.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Így épül a szeretetország tiszás módra: utcára vonulnak, háborúra készülnek a Fidesz győzelme esetén
Az öngyilkosság is felmerült.
A riporter az orosz energiáról kérdezett, a tiszás fejében jöttek a hangok + videó
– Bocsánat, nagyon sok hang van – jelezte Magyar Péter rajongója.
A mesterséges intelligencia is segít a jogi kérdések megválaszolásában
A jogtár célja, hogy kérdéseinkre, helyzetünkre egyszerű, érthető és jogilag korrekt választ adjon.
Megöli őt és családját, rágyújtja a házat, feleteti a disznókkal – így fenyegette egy évig ismerősét egy pécsi autókereskedő
A gyanúsított közel ötmillió forinttal károsította meg ismerősét.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
