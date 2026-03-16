Döbbenet: kivágott fába írta meg előre a saját és a fia halálának időpontját a miskolci édesanya

Mentőhelikopterrel vitték kórházba őket a Bükkből.

Forrás: Blikk2026. 03. 16. 13:22
Kivágott fatörzset posztolt a közösségi oldalára Sz. Henrietta, amelyen feltüntette a saját és a fia születési dátumát, illetve a haláluk napját, február 27-ét is – írja a Blikk. 

Arról is beszámolnak, hogy a Miskolci Járásbíróság március 9-én elrendelte a letartóztatását annak a nőnek, aki a megalapozott gyanú szerint a Bükkben begyógyszerezte magát és a gyermekét is. Hozzáfűzték, a szakasszisztensként dolgozó gyanúsított február 27-én 9 óra körüli időpontban autóval ment kirándulni a nyolcéves gyermekével a Bükkbe, ahol az egyik parkolóban megállt, ő maga nyugtatót és béta-blokkolót vett be nagy mennyiségben, a gyermeknek 10-15 darab nyugtatót adott. 

Másnap a földön fekve, az autójuk közelében találták meg őket. Sz. Henrietta ekkor már nem volt eszméleténél. A gyermekkel még lehetett kommunikálni, azonban a kihűlés miatt mindketten életveszélyes állapotban voltak, mentőhelikopterrel vitték őket kórházba. Hozzáfűzik, ha sikerül bizonyítani a vádat, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés kísérlete miatt ítélhetik el a 46 éves nőt.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
