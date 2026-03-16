Döbbenet: kivágott fába írta meg előre a saját és a fia halálának időpontját a miskolci édesanya

Arról is beszámolnak, hogy a Miskolci Járásbíróság március 9-én elrendelte a letartóztatását annak a nőnek, aki a megalapozott gyanú szerint a Bükkben begyógyszerezte magát és a gyermekét is. Hozzáfűzték, a szakasszisztensként dolgozó gyanúsított február 27-én 9 óra körüli időpontban autóval ment kirándulni a nyolcéves gyermekével a Bükkbe, ahol az egyik parkolóban megállt, ő maga nyugtatót és béta-blokkolót vett be nagy mennyiségben, a gyermeknek 10-15 darab nyugtatót adott.