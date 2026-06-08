Az elsőkerék-meghajtású benzinmotoros, manuális sebességváltós Viewt Story induló ára 3 691 600 jenre (7,06 millió forint) emelkedett, a full extrás Hybrid LX E-Four változat pedig 4 803 700 jenbe (9,19 millió forint) kerül Japánban, vagyis a Mitsuoka közel kétszer annyiba kerül, mint a Yaris.
Ez a veterán Jaguar valójában egy új Toyota Yaris
Három év után nyúlt hozzá a Mitsuoka a szokatlan megjelenésű Viewt Storyhoz, amely a múltidéző lemezei alatt modern technikát hordoz.
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