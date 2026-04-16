Finoman frissült Európa kedvenc Toyotája

2021-es bemutatása óta jól fogy a Yaris Cross Európa-szerte, 2025-ben például 200 ezer eladott példánnyal a Toyota legnépszerűbb modelljévé vált a kontinensen. Az ügyfelek következetesen választják még mindig a korosodó modellt, mivel csaknem ugyanolyan takarékos és agilis, mint a normál Yaris, mégis sokkal tágasabb és praktikusabb.

A Toyota most egy apró frissítést hajtott végre a modellen, hogy az életciklusából hátralévő két-három évben is megmaradjon iránta a kereslet. Az új első hűtőrács – amely a többi Toyotához és Lexushoz igazodva méhsejt mintázatot kapott – a karosszéria színében készül, de az alsó fekete rész és a kiszélesített kerékjárati ívek megőrzik a sokak által vonzónak tartott SUV karaktert. Újratervezték a fényszórókat is, amelyek immár alapfelszereltségként integrált nappali menetfényeket is tartalmaznak, és újak a 17 vagy 18 colos könnyűfém keréktárcsák a magasabb felszereltségi szinteken. Két új színnel, a bronzzal és a fehérrel bővült a paletta, előbbi kéttónusú változatban lesz majd elérhető, fekete tetővel és oszlopokkal.

Az utastérben platina színű ajtóburkolat fogadja az utasokat, amely harmonizál a műszerfalon található platina színű csíkkal. Már a Style felszereltségi szint is tartalmazza a sportüléseket – amelyek korábban csak a Executive szint kiváltságai voltak –, nagyobb kényelmet és jobb oldaltartást kínálva. Azonban a részben bőr részben SakuraTouch kárpitozás továbbra is az Executive felszereltségi szinten jelenik meg. Az új kárpitanyag növényi eredetű PVC-t, hulladék parafát és újrahasznosított PET-et tartalmaz, így 95 százalékkal csökkenti a gyártása során keletkező szén-dioxid-kibocsátást a bőrhöz képest.

Újdonság, hogy a 116 lóerős öntöltő hibrid hajtáslánc mostantól csak a Mid felszereltségi szinten érhető el, kizárólag elsőkerék-hajtással. A legújabb változatban a parkolást segítő fékasszisztens már Mid+ felszereltségtől alapáras, míg a High szintű modellek holttérfigyelővel is rendelkeznek.