Magyarország is kap a GR Yaris legpengébb változatából

Sébastien Ogier rekordot jelentő, kilencedik rali-világbajnoki címének tiszteletére készült el a különkiadás, amelybe minden létező extrát beletett a Toyota.

2026. 01. 30. 11:48
A monacói kikötőben mutatták be Forrás: Toyota
A most bemutatott, limitált szériás modellt Ogier rekordot jelentő kilencedik bajnoki győzelmének méltó megünneplésére fejlesztette ki a Toyota. Egyelőre csak egy fejlesztés alatt álló prototípust mutattak be az autóból a Monte Carlo-ralin, a fejlesztés befejezése után 

az új limitált széria gyártása kétszáz darabra korlátozódik majd, ebből százat az európai piac fog megkapni.

A Toyota Central Europe arra számít, hogy hazánkba is eljut egy-két példány a különleges utcai raliautóból, amelyeket a múltkori limitált szériás modellekhez és a szintén friss Morizo RR-hez hasonlóan árverésen fognak értékesíteni.

Toyota GR Yaris
Forrás: Toyota

A GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition az új, Aero Performance csomaggal rendelkező GR Yarison alapul, amely összesen hat új karosszériaelemet (szellőzőnyílással ellátott alumínium géptető, első lökhárító alsó légterelője, légkilépő nyílásokkal ellátott első sárvédők, benzintank alatti sima alsó burkolat, nagy méretű, állítható dőlésű hátsó szárny, légkilépő nyílásokkal ellátott, légellenállás-csökkentő hátsó lökhárító) tartalmaz. Ezen alkatrészek mindegyikét a versenysportban fejlesztették ki azzal a céllal, hogy maximalizálják a karosszéria aerodinamikai teljesítményét, mert azzal a GR Yaris hűtése, leszorítóereje, légellenállása és menetstabilitása is javul. 

Toyota GR Yaris
Forrás: Toyota

De az új limitált széria ezeken kívül 

exkluzív felszereléseket is tartalmaz, amelyek tükrözik a francia pilóta vezetési stílusát.

Ogier-vel együttműködve a Toyota Gazoo Racing két speciális összkerékhajtás-vezérlési módot fejlesztett ki. A „Seb” módban 40:60 arányú az első/hátsó nyomatékelosztás, aminek célja, hogy a GR Yarist a hátsókerék-hajtású autókhoz hasonlóan lehessen irányítani, de közben megmaradjon az első kerekek gyors reakcióképessége is, amivel a kormány parancsait követik. A Toyota elnökének álnevéről, „Morizóról” elnevezett másik üzemmód pedig maximalizálja az első és a hátsó kerekek közötti közvetlen kapcsolatot gyorsításkor (mintha zárna a központi differenciálmű), fékezéskor viszont szükség szerint csökkenti azt, hogy jobb tapadást és kanyarodási sebességet érjen el. 

Toyota GR Yaris
Forrás: Toyota

A GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition belső és külső kialakítását is módosították, az újonnan kifejlesztett matt fekete (Black Gravite) szín a Toyota Gazoo Racing 2025-ös hivatalos festését utánozza. Ehhez jól passzolnak a 18 colos matt fekete, kovácsolt könnyűfém felnik. A féknyergeket Ogier jellegzetes kék színére fújták, míg a hűtőrácsot a francia zászló ihlette trikolór díszíti. A piros, kék és szürke varrás az egyedi formájú kormánykerékre is kiterjeszti a francia trikolór témát. 

Toyota GR Yaris
Forrás: Toyota

Kisebb lett a volán átmérője, és újratervezték a kapcsolók elrendezését is rajta a GR Yaris Rally2 raliautóval szerzett tapasztalatok alapján. 

Beépítették a függőleges kéziféket is,

melynek exkluzív bőr markolatát szürke varrással díszítették a különkiadáson. 

Toyota GR Yaris
Forrás: Toyota

Ennek a ralis ihletésű, más verzióknál opcionális kéziféknek az a funkciója, hogy szűk kanyarokban a kormányról könnyen elérhető függőleges karral mesterségesen túlkormányzottá lehessen tenni a GR Yarist. Hajtűkanyarokban a kilinccsel előre kanyarodás nemcsak látványossá, de gyorssá is teszi a vezetést, mert a sofőr hamarabb kezdheti meg a kigyorsítást egyenes kormányállással. Természetesen az új limitált széria utasterében egy sorszámozott plakett is megtalálható, amely Ogier címeit ünnepli és a limitált szériás példányt azonosítja. A folyadékkristályos kijelzővel rendelkező digitális műszerfalhoz saját grafikát kapott a „Seb” és a „Morizo” üzemmód is.

 

