Magyarország is kap a GR Yaris legpengébb változatából

A most bemutatott, limitált szériás modellt Ogier rekordot jelentő kilencedik bajnoki győzelmének méltó megünneplésére fejlesztette ki a Toyota. Egyelőre csak egy fejlesztés alatt álló prototípust mutattak be az autóból a Monte Carlo-ralin, a fejlesztés befejezése után

az új limitált széria gyártása kétszáz darabra korlátozódik majd, ebből százat az európai piac fog megkapni.

A Toyota Central Europe arra számít, hogy hazánkba is eljut egy-két példány a különleges utcai raliautóból, amelyeket a múltkori limitált szériás modellekhez és a szintén friss Morizo RR-hez hasonlóan árverésen fognak értékesíteni.

Forrás: Toyota

A GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition az új, Aero Performance csomaggal rendelkező GR Yarison alapul, amely összesen hat új karosszériaelemet (szellőzőnyílással ellátott alumínium géptető, első lökhárító alsó légterelője, légkilépő nyílásokkal ellátott első sárvédők, benzintank alatti sima alsó burkolat, nagy méretű, állítható dőlésű hátsó szárny, légkilépő nyílásokkal ellátott, légellenállás-csökkentő hátsó lökhárító) tartalmaz. Ezen alkatrészek mindegyikét a versenysportban fejlesztették ki azzal a céllal, hogy maximalizálják a karosszéria aerodinamikai teljesítményét, mert azzal a GR Yaris hűtése, leszorítóereje, légellenállása és menetstabilitása is javul.

Forrás: Toyota

De az új limitált széria ezeken kívül

exkluzív felszereléseket is tartalmaz, amelyek tükrözik a francia pilóta vezetési stílusát.

Ogier-vel együttműködve a Toyota Gazoo Racing két speciális összkerékhajtás-vezérlési módot fejlesztett ki. A „Seb” módban 40:60 arányú az első/hátsó nyomatékelosztás, aminek célja, hogy a GR Yarist a hátsókerék-hajtású autókhoz hasonlóan lehessen irányítani, de közben megmaradjon az első kerekek gyors reakcióképessége is, amivel a kormány parancsait követik. A Toyota elnökének álnevéről, „Morizóról” elnevezett másik üzemmód pedig maximalizálja az első és a hátsó kerekek közötti közvetlen kapcsolatot gyorsításkor (mintha zárna a központi differenciálmű), fékezéskor viszont szükség szerint csökkenti azt, hogy jobb tapadást és kanyarodási sebességet érjen el.