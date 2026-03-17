autós hírM1-es autópályaautós videó

Kis híján tömegbalesetet okozott az M1-es autópályán megforduló audis + videó

Sötétben, a legveszélyesebb terelési szakaszon jött rá, hogy rossz irányba tart.

2026. 03. 17. 10:57
Forrás: BpiAutósok
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Két olyan jelenet is érkezett a Bpiautósok szerkesztőségéhez, amelyek jól mutatják, mennyire kiszámíthatatlan helyzetek alakulhatnak ki az utakon – és hogy egy-egy rossz döntés milyen könnyen vezethetne komoly balesethez. Az első felvétel az M1-es autópálya terelt szakaszán készült március 15-én este fél tájban, Budapest irányába, nagyjából a 20–21-es kilométerszelvény környékén, a Sasfészek pihenő előtt. Az autópályát jelenleg több helyen is átépítik, a forgalmat terelések és szűkített sávok között vezetik, ami önmagában is fokozott figyelmet igényel a közlekedőktől. A beküldő beszámolója szerint ezen a szakaszon történt a hajmeresztő manőver. 

„Ma este az M1 terelt szakaszán, a Sasfészek pihenő előtt, Budapest felől haladva egy fehér Audi A5 hirtelen megfordult az autópályán, és csak satufékkel tudtam elkerülni a balesetet. Szerencsére nem jöttek belém” – írta meg. Egy ilyen manőver autópályán – különösen terelt forgalomnál – rendkívül veszélyes. A nagy sebességgel érkező járműveknek ilyenkor nagyon kevés idejük marad reagálni, így egyetlen rossz döntés könnyen tömegbalesethez vezethet.

A második felvétel az M0-s autóút és az M5-ös autópálya csomópontjánál, a Dunaharaszti lehajtónál készült. „Az M0-ról hajtottunk le az M5 felé, amikor a videón látható esemény történt. Az emberünk kb. 50 méterrel előttünk haladt egészen az M5-ig. Ennyit nyert ezzel az igen veszélyes manőverrel” – írta meg a beküldő.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektristan tzarat

Nem. Ilyen nincs…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
