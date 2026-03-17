Kis híján tömegbalesetet okozott az M1-es autópályán megforduló audis + videó

Két olyan jelenet is érkezett a Bpiautósok szerkesztőségéhez, amelyek jól mutatják, mennyire kiszámíthatatlan helyzetek alakulhatnak ki az utakon – és hogy egy-egy rossz döntés milyen könnyen vezethetne komoly balesethez. Az első felvétel az M1-es autópálya terelt szakaszán készült március 15-én este fél tájban, Budapest irányába, nagyjából a 20–21-es kilométerszelvény környékén, a Sasfészek pihenő előtt. Az autópályát jelenleg több helyen is átépítik, a forgalmat terelések és szűkített sávok között vezetik, ami önmagában is fokozott figyelmet igényel a közlekedőktől. A beküldő beszámolója szerint ezen a szakaszon történt a hajmeresztő manőver.



„Ma este az M1 terelt szakaszán, a Sasfészek pihenő előtt, Budapest felől haladva egy fehér Audi A5 hirtelen megfordult az autópályán, és csak satufékkel tudtam elkerülni a balesetet. Szerencsére nem jöttek belém” – írta meg. Egy ilyen manőver autópályán – különösen terelt forgalomnál – rendkívül veszélyes. A nagy sebességgel érkező járműveknek ilyenkor nagyon kevés idejük marad reagálni, így egyetlen rossz döntés könnyen tömegbalesethez vezethet.

A második felvétel az M0-s autóút és az M5-ös autópálya csomópontjánál, a Dunaharaszti lehajtónál készült. „Az M0-ról hajtottunk le az M5 felé, amikor a videón látható esemény történt. Az emberünk kb. 50 méterrel előttünk haladt egészen az M5-ig. Ennyit nyert ezzel az igen veszélyes manőverrel” – írta meg a beküldő.