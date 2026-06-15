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Hátulról rajtolva is nyerni tudott a Toyota Le Mans-ban

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A 7-es rajtszámú TR010 Hybrid legénységének a rossz rajtpozíció és az erős ellenfelek mellett egy komoly műszaki hiba is megnehezítette a dolgát a 24 órás versenyen.

2026. 06. 15. 13:09
Forrás: Toyota Racing
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Le Mans
Forrás: Toyota Racing

Bár az első óra után még a 8-as testvérautó vezetett, egy kicsúszás a kilencedik órában, egy áthajtási büntetés a táv felénél és nem sokkal később egy nem várt fékjavítás miatt jelentős időt vesztettek Buemiék. De amikor jól működött mindkét TR010 Hybrid, a jó versenytempónak köszönhetően – különösen a reggeli órákban – hat órával a leintés előtt ismét az első három között találták magukat. 
Kevesebb mint hat órával a vége előtt azonban egy biztonsági autós periódus összerázta az élmezőny egy körön belül lévő tagjait. Három órával a verseny vége előtt Hartley és De Vries merész előzései révén a két Toyota már az első két helyen haladt. 

Le Mans
Fotó: BMW/Javier Jimenez

Egyre nagyobb előnyt épített ki az élen a 7-es, bár a különböző üzemanyag- és gumiabroncs-stratégiák miatt a dobogós helyezések folyamatosan cserélődtek a hátralévő órákban. Sokáig őrizte a második helyet a 8-as Toyotával Buemi, de az utolsó órában közvetlenül a 20-as BMW elé jött vissza egy bokszkiállás után. Robin Frijns a 20-as BMW-vel a leintés előtt 47 perccel, szélárnyékból megelőzte, így a svájci visszaesett a harmadik pozícióba.

Le Mans
Fotó: BMW/Javier Jimenez

A Le Mans-ban szerzett dupla pontok révén a Toyota Racing 36 pontos előnnyel átvette a vezetést a gyártók világbajnokságában a WEC-ben, a 7-es autó legénysége pedig a pilóták pontversenyében vezet már négy ponttal. 

Négy hét múlva lesz a következő WEC-forduló Brazíliában lesz, július 12-én rendezik Interlagosban a São Pauló-i 6 órást.

 

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