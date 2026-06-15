Egy nap alatt háromszor mentettek ki egy őzet a Dunából Budapest közepén + fotók

A helyszínre érkező vízirendészeti járőr a szolgálati hajóval megközelítette az állatot és a part felé terelte. A Bem tér közelében, a hajóállomásnál így kijutott a parti kövezésre, ahol erejét vesztve elfeküdt.
A mentés azonban ezzel nem ért véget.
A helyszínre érkező vízirendészeti járőr a szolgálati hajóval megközelítette az állatot és a part felé terelte. A Bem tér közelében, a hajóállomásnál így kijutott a parti kövezésre, ahol erejét vesztve elfeküdt.
A mentés azonban ezzel nem ért véget.
A helyszínre érkező katasztrófavédők megpróbálták befogni a kimerült állatot, ő azonban a félelemtől hajtva ismét a Dunába ugrott. A vízirendészeti járőrök újra és újra a part felé terelték, míg végül a Batthyány térnél ismét kijutott a partra Az őz ekkor már láthatóan teljesen kimerült volt. A patás azonban még ekkor sem adta fel a menekülést. Harmadszor is a Dunába vetette magát, és a túlpart felé kezdett úszni.
A bajba jutott állat segítségére sietett a Pilisi Parkerdő állatorvosa is, aki a vízirendészeti járőrökkel együtt hajóra szállt, és többszöri próbálkozás után végül sikerült biztonságosan hurkot vetni a vadra. A kimerült erdei lakót a szolgálati hajóba emelték, ahol szakszerűen elhelyezték, majd a Batthyány térnél partra vitték.
Végül a Hármashatár-hegy térségében engedték szabadon. Néhány bizonytalan lépés után eltűnt a fák között, maga mögött hagyva a folyóval vívott küzdelmet, és visszatért természetes élőhelyére.
Az eset arra is emlékeztet, hogy a Duna sodrását könnyű alábecsülni. A folyó felszíne sokszor nyugodtnak tűnik, a víz alatt azonban erős áramlatok, örvények és hirtelen változó sodrás várhatja a vízbe merészkedőket. A vízirendőrök ezért arra kérnek mindenkit, hogy a nyári hónapokban is kizárólag a kijelölt helyeken menjenek a vízbe,
és soha ne becsüljék alá a Duna erejét.
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