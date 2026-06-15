Egy nap alatt háromszor mentettek ki egy őzet a Dunából Budapest közepén + fotók

A bajba jutott állat segítségére sietett a Pilisi Parkerdő állatorvosa is, aki a vízirendészeti járőrökkel együtt hajóra szállt, és többszöri próbálkozás után végül sikerült biztonságosan hurkot vetni a vadra. A kimerült erdei lakót a szolgálati hajóba emelték, ahol szakszerűen elhelyezték, majd a Batthyány térnél partra vitték.

Végül a Hármashatár-hegy térségében engedték szabadon. Néhány bizonytalan lépés után eltűnt a fák között, maga mögött hagyva a folyóval vívott küzdelmet, és visszatért természetes élőhelyére.