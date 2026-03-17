Rendkívüli

Orbán Viktor üzent Zelenszkijnek: Ha nincs olaj, nincs pénz + videó

autós hírÓcsatűzelektromos autók

Kigyulladt egy villanyautó Ócsán, majdnem odaveszett a ház is + kép

Drámai következményei lettek a töltési hibának, a tűzoltók bevetettek egy ritkán látott csodafegyvert.

2026. 03. 17. 14:11
Fotó: BM Országos Katasztrófavédelem/Dabas HTP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Töltés közben kigyulladt egy elektromos autó tegnap Ócsán, egy családi ház udvarán. A lángok a házat is fenyegették, a helyszínen tartózkodó emberek az utcára tolták az égő autót. Kettőjüket a mentők megfigyelésre kórházba szállították – írja közleményében a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, a Renault Zoe már teljes egészében égett.

Miközben a dabasi hivatásos tűzoltók oltották a lángokat, folyamatosan mérték az akkumulátor hőmérsékletét, mely a külső hűtés ellenére egyre emelkedett. Ezért egy (bevetés közbeni fotókon ritkán látható) eszköz, az oltólándzsa segítségével vizet juttattak az akkupakkba, és így hűtötték vissza. Végül a roncsot egy markológéppel biztonságos helyre szállították további megfigyelésre.

Felhívja a figyelmet a katasztrófavédelem arra, hogy bár az elektromos járművekben keletkező tüzek látványosak, nem fordulnak elő gyakrabban, mint belső égésű motoros társaiknál. Sokszor töltés közben csapnak fel a lángok – főleg, ha a tulajdonosok hosszabbítót használnak. Tűznél az akkuból mérgező gázok szabadulnak fel; az oltáshoz zseléalapú speciális anyagot kell bevetni.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelektristan tzarat

Nem. Ilyen nincs…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
