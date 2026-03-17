Kigyulladt egy villanyautó Ócsán, majdnem odaveszett a ház is + kép

Töltés közben kigyulladt egy elektromos autó tegnap Ócsán, egy családi ház udvarán. A lángok a házat is fenyegették, a helyszínen tartózkodó emberek az utcára tolták az égő autót. Kettőjüket a mentők megfigyelésre kórházba szállították – írja közleményében a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, a Renault Zoe már teljes egészében égett.

Fotó: BM Országos Katasztrófavédelem/Dabas HTP

Miközben a dabasi hivatásos tűzoltók oltották a lángokat, folyamatosan mérték az akkumulátor hőmérsékletét, mely a külső hűtés ellenére egyre emelkedett. Ezért egy (bevetés közbeni fotókon ritkán látható) eszköz, az oltólándzsa segítségével vizet juttattak az akkupakkba, és így hűtötték vissza. Végül a roncsot egy markológéppel biztonságos helyre szállították további megfigyelésre.

Felhívja a figyelmet a katasztrófavédelem arra, hogy bár az elektromos járművekben keletkező tüzek látványosak, nem fordulnak elő gyakrabban, mint belső égésű motoros társaiknál. Sokszor töltés közben csapnak fel a lángok – főleg, ha a tulajdonosok hosszabbítót használnak. Tűznél az akkuból mérgező gázok szabadulnak fel; az oltáshoz zseléalapú speciális anyagot kell bevetni.