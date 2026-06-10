kiállítástörténetekHungarian Art and BusinessKortárs Festményekszőnyeg

Perzsa, afrikai és magyar történetek, amelyek évszázadokon át tovább szövődnek

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Van valami ősi emberi vágy abban, hogy nyomot hagyjunk magunk után. Történeteket, emlékeket, ismétlődő mintákat és érzéseket rögzítünk újra és újra szavakban, tárgyakban, képekben vagy éppen textíliákban. A Hungarian Art & Business (HAB) Összeszőve – Történetek szálról szálra című időszaki kiállítása ezt az alapvető emberi gesztust állítja a középpontba, amikor több száz éves szőnyegeket és kortárs festményeket helyez egymás mellé úgy, hogy azok párbeszédbe lépnek egymással.

Petrovics Gabriella
2026. 06. 10. 5:30
Az Összeszőve – Történetek szálról szálra című kiállítás egy részlete Fotó: Mirkó István
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Különösen izgalmas a HAB Kabin tere, amely a káosz és a rend viszonyát járja körül. A hagyományos szőnyegek apró motívumai közelről nézve szinte rendezetlennek tűnnek, távolabbról azonban harmonikus rendszerré állnak össze. A kortárs művek ezzel szemben sokszor éppen a fragmentáltságot sugallják.

A kiállítás egyik legfontosabb állítása, hogy a keleti és afrikai textilművészeti hagyományokra nem egzotikus díszítőelemként kell tekintenünk, hanem élő kulturális tudásként. Ezekben a kultúrákban a szőnyeg vagy a textil nemcsak használati tárgy volt, hanem identitást, közösségi szerepeket és spirituális jelentéseket hordozó vizuális rendszer.

A június 28-ig megtekinthető tárlat valójában kapcsolódásokat mutat be: azt az alapvető emberi tapasztalatot, hogy történeteink, mintáink és emlékeink mindig tovább szövődnek – kultúrákon, korszakokon és generációkon keresztül.

 

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Pilhál György
idezojelekhódmezővásárhelyen

Egy tárlatrendező

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Nem Pesten történt, amit hallotok. Ott ily regényes dolgok nem történnek. Hódmezővásárhelyen történt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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