Schloss Hofbarokk koridőszaki kiállítás

Mesebeli kastély, titkos üzenetek és szökőkutak – Közép-Európa egyik legszebb barokk kertjében jártunk

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Alsó-Ausztria keleti peremén, a Morva és a Duna találkozásának közelében áll Schloss Hof, Savoyai Jenő herceg egykori rezidenciája. A gondosan helyreállított kastélyegyüttes ma is ugyanazzal a céllal fogadja látogatóit, mint három évszázaddal ezelőtt: lenyűgözni, elgondolkodtatni és élményt adni akar. Látogatásunk apropóját a Játékos szimmetria – a barokk kert mint műalkotás című időszaki kiállítás adja, amely november 2-ig várja az érdeklődőket. A Schloss Hofban megrendezett kiállítás segít megérteni, hogy a barokk kert miért vált a korszak egyik legfontosabb művészeti formájává. Megmutatja, miként találkozik benne az építészet, a botanika, a szobrászat, a vízépítészet és a társadalmi reprezentáció.

Bényei Adrienn
2026. 06. 06. 6:35
Fotó: Claudia Schlager
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Nyári programok:

Június 12-én futóversenyen mérettethetik meg magukat kicsik és nagyok.
Augusztus elsején a barokk bálok hangulatát idéző, a Fények tánca című táncos estre invitálják az érdeklődőket.
A nyári szünidő utolsó hónapjában, augusztusban minden nap különleges nyári programokkal várják a gyerekeket, és a kreatív foglalkoztató műhely is nyitva áll.
Magyar nyelvű vezetéseket minden hónap első vasárnapján (12 és 14.30 órakor) és minden magyar állami ünnepnapon tartanak, a kiállítás egy QR-kód beolvasásával magyar szöveg kíséretében egyénileg is látogatható.
 

     

 

 

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