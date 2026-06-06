Mesebeli kastély, titkos üzenetek és szökőkutak – Közép-Európa egyik legszebb barokk kertjében jártunk

Nyári programok:

Június 12-én futóversenyen mérettethetik meg magukat kicsik és nagyok.

Augusztus elsején a barokk bálok hangulatát idéző, a Fények tánca című táncos estre invitálják az érdeklődőket.

A nyári szünidő utolsó hónapjában, augusztusban minden nap különleges nyári programokkal várják a gyerekeket, és a kreatív foglalkoztató műhely is nyitva áll.

Magyar nyelvű vezetéseket minden hónap első vasárnapján (12 és 14.30 órakor) és minden magyar állami ünnepnapon tartanak, a kiállítás egy QR-kód beolvasásával magyar szöveg kíséretében egyénileg is látogatható.

