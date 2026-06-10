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A SoFi-csodától a minimálbüdzséig – íme a labdarúgó-vb tizenhat stadionja!

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Június 11-én kezdetét veszi a labdarúgás legnagyobb eseménye, melynek összesen három ország – az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó – ad otthont. A 2026-os észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság minden idők legnagyobb és legdrágább futballtornája lesz, ahol a sportág történetében első alkalommal vesz részt 48 csapat, összesen 104 meccsre kerül sor, melyeket 16 csúcsmodern stadion gyepszőnyegén rendeznek meg.

Molnár László
2026. 06. 10. 5:20
A világ legdrágább sportlétesítménye, a Los Angeles-i SoFi Stadium
A világ legdrágább sportlétesítménye, a Los Angeles-i SoFi Stadium Fotó: AFP/Patrick T. Fallon
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Vb-meccsek a Estadio Azteca Stadionban:

  • június 11., A csoport: Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság 21.00
  • június 18., K csoport: Üzbegisztán–Kolumbia 4.00
  • június 25., A csoport: Csehország–Mexikó 3.00
  • július 1., nyolcaddöntőbe jutásért: A1–CEFHI3 3.00
  • július 6., nyolcaddöntő: A1/CEFHI3–L1/EHIJK3 2.00

A 2026-os vb stadionjai és kulcsstatisztikái

A tornára a FIFA szigorú kapacitási szabályokat határozott meg: a csoportmeccsekhez legalább 40 000, a döntőhöz pedig minimum 80 000 fős ülőhely szükséges. Az amerikai helyszíneken a korábbi mesterséges gyepeket valódi fűre kellett cserélni.

  • Arlington (Dallas), AT&T Stadium – befogadóképesség: 94 000, meccsek száma: 9
  • Mexikóváros, Estadio Azteca – befogadóképesség: 83 000, meccsek száma: 5
  • East Rutherford (New York), MetLife Stadium – befogadóképesség: 82 500, meccsek száma: 8
  • Atlanta, Mercedes-Benz Stadium – befogadóképesség: 75 000, meccsek száma: 8
  • Kansas City, Arrowhead Stadium – befogadóképesség: 73 000, meccsek száma: 6
  • Houston, NRG Stadium – befogadóképesség: 72 000, meccsek száma: 7
  • Santa Clara (San Francisco), Levi's Stadium – befogadóképesség: 71 000, meccsek száma: 6
  • Inglewood (Los Angeles), SoFi Stadium – befogadóképesség: 70 000, meccsek száma: 8
  • Philadelphia, Lincoln Financial Field – befogadóképesség: 69 000, meccsek száma: 6
  • Seattle, Lumen Field – befogadóképesség: 69 000, meccsek száma: 6
  • Foxborough (Boston), Gillette Stadium – befogadóképesség: 65 000, meccsek száma: 6
  • Miami Gardens, Hard Rock Stadium – befogadóképesség: 65 000, meccsek száma: 7
  • Monterrey, Estadio BBVA – befogadóképesség: 53 500, meccsek száma: 4
  • Guadalajara, Estadio Akron – befogadóképesség: 48 000, meccsek száma: 4
  • Vancouver, BC Place – befogadóképesség: 54 500, meccsek száma: 7
  • Toronto, BMO Field – befogadóképesség: 45 000, meccsek száma: 6

A szakértők és a nemzetközi sportsajtó rangsorai alapján egyértelműen az inglewood-i SoFi Stadium viseli a torna leginnovatívabb és legmodernebb létesítménye címet. A stadion egy egyedülálló beltéri-kültéri hibrid, ugyanis egy hatalmas, 90 000 négyzetméteres áttetsző ETFE-tető fedi le a pályát és a mellette lévő teret, miközben az oldalai nyitottak, így a természetes szellőzés folyamatosan biztosított. A tetőszerkezetről lóg le a világ legnagyobb, kétoldalas, 360 fokos, 4K felbontású jumbotron kijelzője, amely közel 1000 tonnát nyom, és a stadion bármelyik pontjáról tökéletes látványt nyújt. Ami pedig igazán különlegessé teszi, hogy a közeli repülőtér miatti magassági korlátozások miatt a mérkőzések helyszínét a földfelszín alá, 30 méter mélyre ásták be, így a nézők a stadionba belépve lefelé sétálnak a székekhez.

A Los Angeles-i SoFi Stadium felépítése megközelítőleg 5,5 milliárd dollárba került
A Los Angeles-i SoFi Stadium felépítése megközelítőleg 5,5 milliárd dollárba került Fotó: Chris Torres

Milliárdos beruházások, csúcsmodern stadionok

A 2026-os torna infrastrukturális szempontból is átírja a rekordokat, bár Katarral ellentétben itt nem kellett teljesen új létesítményeket felhúzni a világbajnokságra, maximum felújításokat, modernizálásokat végeztek a stadionokon és a környékükön. 

A vb legdrágább stadionja címet is a SoFi Stadium érdemelte ki, melynek felépítése megközelítőleg 5,5 milliárd dollárba került, 

amivel a világ legköltségesebb sportlétesítménye lett. A dallasi AT&T Stadium és az atlanti Mercedes–Benz Stadium szintén meghaladta az 1,5 milliárd dolláros építési költséget. 

Mivel a meccseket már meglévő stadionokban játsszák, a városok a modernizációra költöttek óriási összegeket. Houston például 55 millió dollárt fordított az NRG Stadium FIFA-követelményeknek megfelelő átalakítására. A 2026-os labdarúgó-világbajnokságra készülő stadionok közül a dallas-i AT&T Stadium felújítására költötték a legtöbbet, míg a kansasi Arrowhead Stadium igényelte a legkisebb ráfordítást. 

Az arlingtoni (Dallas) AT&T Stadium tulajdonosai közel 350 millió dollárt költöttek a létesítmény felújítására, modernizálására
Az arlingtoni (Dallas) AT&T Stadium tulajdonosai közel 350 millió dollárt költöttek a létesítmény felújítására, modernizálására     Fotó: Facebook/Dynasty Futball Hub

Az arlingtoni (Dallas) AT&T Stadium tulajdonosai egy gigantikus, közel 350 millió dolláros modernizációs programot hajtottak végre. 

A munkálatok során átalakították a játéktér szintjét, hogy elférjen a FIFA által elvárt szélességű természetes fű, megújították a belső tereket és korszerűsítették a hatalmas, központi kivetítőrendszert.

A Kansas Cityben található Arrowhead Stadium úszta meg a legkisebb büdzséből: mindössze 20 millió dollárt költöttek az észak-amerikai tornát megelőző közvetlen átalakításokra. 

Itt főként a sarkokban lévő üléssorok bontására és a sajtótribünök átmeneti átalakítására volt szükség, mivel a klub a világbajnokság utánra ütemezett egy sokkal nagyobb szabású, 800 millió dolláros rekonstrukciót.

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Pilhál György
idezojelekhódmezővásárhelyen

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