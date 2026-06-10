A SoFi-csodától a minimálbüdzséig – íme a labdarúgó-vb tizenhat stadionja!

Vb-meccsek a Estadio Azteca Stadionban:
- június 11., A csoport: Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság 21.00
- június 18., K csoport: Üzbegisztán–Kolumbia 4.00
- június 25., A csoport: Csehország–Mexikó 3.00
- július 1., nyolcaddöntőbe jutásért: A1–CEFHI3 3.00
- július 6., nyolcaddöntő: A1/CEFHI3–L1/EHIJK3 2.00
A 2026-os vb stadionjai és kulcsstatisztikái
A tornára a FIFA szigorú kapacitási szabályokat határozott meg: a csoportmeccsekhez legalább 40 000, a döntőhöz pedig minimum 80 000 fős ülőhely szükséges. Az amerikai helyszíneken a korábbi mesterséges gyepeket valódi fűre kellett cserélni.
- Arlington (Dallas), AT&T Stadium – befogadóképesség: 94 000, meccsek száma: 9
- Mexikóváros, Estadio Azteca – befogadóképesség: 83 000, meccsek száma: 5
- East Rutherford (New York), MetLife Stadium – befogadóképesség: 82 500, meccsek száma: 8
- Atlanta, Mercedes-Benz Stadium – befogadóképesség: 75 000, meccsek száma: 8
- Kansas City, Arrowhead Stadium – befogadóképesség: 73 000, meccsek száma: 6
- Houston, NRG Stadium – befogadóképesség: 72 000, meccsek száma: 7
- Santa Clara (San Francisco), Levi's Stadium – befogadóképesség: 71 000, meccsek száma: 6
- Inglewood (Los Angeles), SoFi Stadium – befogadóképesség: 70 000, meccsek száma: 8
- Philadelphia, Lincoln Financial Field – befogadóképesség: 69 000, meccsek száma: 6
- Seattle, Lumen Field – befogadóképesség: 69 000, meccsek száma: 6
- Foxborough (Boston), Gillette Stadium – befogadóképesség: 65 000, meccsek száma: 6
- Miami Gardens, Hard Rock Stadium – befogadóképesség: 65 000, meccsek száma: 7
- Monterrey, Estadio BBVA – befogadóképesség: 53 500, meccsek száma: 4
- Guadalajara, Estadio Akron – befogadóképesség: 48 000, meccsek száma: 4
- Vancouver, BC Place – befogadóképesség: 54 500, meccsek száma: 7
- Toronto, BMO Field – befogadóképesség: 45 000, meccsek száma: 6
A szakértők és a nemzetközi sportsajtó rangsorai alapján egyértelműen az inglewood-i SoFi Stadium viseli a torna leginnovatívabb és legmodernebb létesítménye címet. A stadion egy egyedülálló beltéri-kültéri hibrid, ugyanis egy hatalmas, 90 000 négyzetméteres áttetsző ETFE-tető fedi le a pályát és a mellette lévő teret, miközben az oldalai nyitottak, így a természetes szellőzés folyamatosan biztosított. A tetőszerkezetről lóg le a világ legnagyobb, kétoldalas, 360 fokos, 4K felbontású jumbotron kijelzője, amely közel 1000 tonnát nyom, és a stadion bármelyik pontjáról tökéletes látványt nyújt. Ami pedig igazán különlegessé teszi, hogy a közeli repülőtér miatti magassági korlátozások miatt a mérkőzések helyszínét a földfelszín alá, 30 méter mélyre ásták be, így a nézők a stadionba belépve lefelé sétálnak a székekhez.
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