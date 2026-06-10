A SoFi-csodától a minimálbüdzséig – íme a labdarúgó-vb tizenhat stadionja!

A Los Angeles-i SoFi Stadium felépítése megközelítőleg 5,5 milliárd dollárba került Fotó: Chris Torres

Milliárdos beruházások, csúcsmodern stadionok

A 2026-os torna infrastrukturális szempontból is átírja a rekordokat, bár Katarral ellentétben itt nem kellett teljesen új létesítményeket felhúzni a világbajnokságra, maximum felújításokat, modernizálásokat végeztek a stadionokon és a környékükön.

A vb legdrágább stadionja címet is a SoFi Stadium érdemelte ki, melynek felépítése megközelítőleg 5,5 milliárd dollárba került,

amivel a világ legköltségesebb sportlétesítménye lett. A dallasi AT&T Stadium és az atlanti Mercedes–Benz Stadium szintén meghaladta az 1,5 milliárd dolláros építési költséget.

Mivel a meccseket már meglévő stadionokban játsszák, a városok a modernizációra költöttek óriási összegeket. Houston például 55 millió dollárt fordított az NRG Stadium FIFA-követelményeknek megfelelő átalakítására. A 2026-os labdarúgó-világbajnokságra készülő stadionok közül a dallas-i AT&T Stadium felújítására költötték a legtöbbet, míg a kansasi Arrowhead Stadium igényelte a legkisebb ráfordítást.

Az arlingtoni (Dallas) AT&T Stadium tulajdonosai közel 350 millió dollárt költöttek a létesítmény felújítására, modernizálására Fotó: Facebook/Dynasty Futball Hub

Az arlingtoni (Dallas) AT&T Stadium tulajdonosai egy gigantikus, közel 350 millió dolláros modernizációs programot hajtottak végre.

A munkálatok során átalakították a játéktér szintjét, hogy elférjen a FIFA által elvárt szélességű természetes fű, megújították a belső tereket és korszerűsítették a hatalmas, központi kivetítőrendszert.

A Kansas Cityben található Arrowhead Stadium úszta meg a legkisebb büdzséből: mindössze 20 millió dollárt költöttek az észak-amerikai tornát megelőző közvetlen átalakításokra.

Itt főként a sarkokban lévő üléssorok bontására és a sajtótribünök átmeneti átalakítására volt szükség, mivel a klub a világbajnokság utánra ütemezett egy sokkal nagyobb szabású, 800 millió dolláros rekonstrukciót.