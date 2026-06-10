Újabb álcivil szervezet állt be Magyar Péter mögé

A vita aktualitását növeli, hogy Magyar Péter miniszterelnök korábban bejelentette: alaptörvény-módosítással kívánja eltávolítani Sulyok Tamás köztársasági elnököt.

Ez a szándék már önmagában felveti azt a dilemmát, hogy hol húzódik a határ a jogállami korrekció és a politikai tisztogatás között.

Mint ismert, a miniszterelnök hiába próbálta folyamatosan megfélemlíteni Sulyok Tamást, az államfő eddig jól állta a sarat. Ugyanis Magyar Péter május 31-ig adott időt több közjogi méltóságnak és tisztségviselőnek a közéletből való távozásra, egyikük pedig éppen a köztársasági elnök. Az állami intézmények vezetői sorra leszögezték: mandátumukat a hatályos jogszabályok szerint kívánják kitölteni és mint kiderült, Sulyok Tamást sem olyan fából faragták, hogy engedjen a megfélemlítésnek.

A miniszterelnök ezt követően új szintre emelte az államfő ellen indított hadjáratát, amikor egy vasárnap délután közösségi oldalán bejelentette, hogy másnap meglátogatja a köztársasági elnököt az igazságügyi miniszter társaságában. A poszt nagy médiavisszhangot keltett, Sulyok Tamás pedig nem sokkal később kiadott egy videónyilatkozatot, amelyben leszögezte: önként nem mond le az államfői tisztségről.

Hangsúlyozta, hogy esküje az egész magyar politikai nemzethez köti, és a hatályos alkotmányos rend alapján gyakorolja hatásköreit. A Fidesz közleményben állt ki az államfő mellett, Gulyás Gergely, a párt parlamenti frakciójának vezetője pedig úgy fogalmazott, hogy

„egy köztársasági elnököt hivatalából erőszakkal eltávolítani diktatúrában szokás”.

Magyar Péter a csaknem ötperces videónyilatkozatra mindössze egy rövid, személyeskedő bejegyzéssel reagált. „Sulyok Tamás soha nem állt ki sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében. Gyereknapon is csak a havi 6,3 milliós fizetését védi. Bocsánatkérés helyett” – fogalmazott a miniszterelnök.