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Újabb álcivil szervezet állt be Magyar Péter mögé

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Frissítette a cementezettek elnevezésű weboldalát a Magyar Helsinki Bizottság, miután beállt Magyar Péter kampányába, amelynek egyértelmű célja a közjogi méltóságok elvtávolítása a hatalomból.

Gábor Márton
2026. 06. 10. 5:27
20260509 Parlament Országgyűlés Magyar Péter Havran Zoltán
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A vita aktualitását növeli, hogy Magyar Péter miniszterelnök korábban bejelentette: alaptörvény-módosítással kívánja eltávolítani Sulyok Tamás köztársasági elnököt

Ez a szándék már önmagában felveti azt a dilemmát, hogy hol húzódik a határ a jogállami korrekció és a politikai tisztogatás között.

Mint ismert, a miniszterelnök hiába próbálta folyamatosan megfélemlíteni Sulyok Tamást, az államfő eddig jól állta a sarat. Ugyanis Magyar Péter május 31-ig adott időt több közjogi méltóságnak és tisztségviselőnek a közéletből való távozásra, egyikük pedig éppen a köztársasági elnök. Az állami intézmények vezetői sorra leszögezték: mandátumukat a hatályos jogszabályok szerint kívánják kitölteni és mint kiderült, Sulyok Tamást sem olyan fából faragták, hogy engedjen a megfélemlítésnek.

A miniszterelnök ezt követően új szintre emelte az államfő ellen indított hadjáratát, amikor egy vasárnap délután közösségi oldalán bejelentette, hogy másnap meglátogatja a köztársasági elnököt az igazságügyi miniszter társaságában. A poszt nagy médiavisszhangot keltett, Sulyok Tamás pedig nem sokkal később kiadott egy videónyilatkozatot, amelyben leszögezte: önként nem mond le az államfői tisztségről. 

Hangsúlyozta, hogy esküje az egész magyar politikai nemzethez köti, és a hatályos alkotmányos rend alapján gyakorolja hatásköreit. A Fidesz közleményben állt ki az államfő mellett, Gulyás Gergely, a párt parlamenti frakciójának vezetője pedig úgy fogalmazott, hogy 

„egy köztársasági elnököt hivatalából erőszakkal eltávolítani diktatúrában szokás”.

Magyar Péter a csaknem ötperces videónyilatkozatra mindössze egy rövid, személyeskedő bejegyzéssel reagált. „Sulyok Tamás soha nem állt ki sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében. Gyereknapon is csak a havi 6,3 milliós fizetését védi. Bocsánatkérés helyett” – fogalmazott a miniszterelnök.

Mint a Rákosi-korszakban

Bóka János fideszes képviselő, az Orbán-kormány európai ügyekért felelős minisztere sem hagyta szó nélkül a témát. „Azt hittem, hogy a Tildy Zoltán lemondatása és a Sulyok Tamás vegzálása közötti párhuzam egy posztnál nem ér többet, de tévedtem” – írta közösségi oldalán a fideszes politikus, aki szerint Magyar Péter „valamivel előzékenyebb, mint Rákosi Mátyás volt”. A diktátor ugyanis magához rendelte Tildyt: „Én pedig magamhoz kérettem – semleges területre, a párt szabadság-hegyi üdülőjébe – Tildy Zoltánt, szóban informáltam őt a történtekről.”

„Gondolom, Magyar Péter is informálni fogja Sulyok Tamást arról, milyen személyre szabott jogalkotással kívánják eltávolítani őt a hivatalából. A lehetőségeknek csak a jó ízlés szab határt, azaz Magyar Péter részéről semmi”

– jegyezte meg Bóka, hozzátéve: van a lehetőségek között gyors és lassú, nagyon és kevésbé megalázó, csak a köztársasági elnököt érintő vagy másokat is sújtó opció egyaránt.
Szerinte azonban egy dolog világos: a miniszterelnök célja a hivatalban lévő köztársasági elnök elmozdítása. Ezzel kapcsolatban Magyar Péter kijelentései nem hagytak szemernyi kétséget sem.

A Velencei Bizottság elé került az ügy

Sulyok Tamás köztársasági elnök korábbi megszólalásaiban hangsúlyozta, hogy esküjéhez híven, a hatályos alaptörvénynek megfelelően látja el feladatait, ahogyan azt a kormány és az Országgyűlés képviselői is teszik. Felhívta a figyelmet: az áprilisi országgyűlési választások után a kormánypárt és a miniszterelnök nyilatkozatai alapján egyre erősebben jelent meg az az igény, hogy újraértelmezzék a köztársasági elnök szerepét. Sulyok Tamás szerint

különösen aggasztóak azok a politikai követelések, amelyek az államfő eltávolítását vetik fel, mert ezek sértik a köztársasági elnöki intézmény alkotmányos működését és tekintélyét. 

A kialakult helyzetre való tekintettel a köztársasági elnök a minap a Velencei Bizottság szakértői segítségét kérte, arra hivatkozva, hogy a nemzetközi precedensek szerint a közjogi tisztségviselők politikai nyomásgyakorlással történő eltávolítása súlyos jogállamisági aggályokat vethet fel.

Sulyok Tamásnak jók az esélyei

Bóka János a fentebb említett bejegyzésében egyébként rámutatott arra is, hogy a Velencei Bizottság szerint a személyre szabott jogalkotás – aminek célja valakinek az ellehetetlenítése vagy helyzetbe hozása – egyértelműen ellentétes a jogállamisággal. Ezt az alapelvet a Velencei Bizottság számos véleményében kimondta. Bóka János felidézett néhány esetet is, hogy alátámassza állítását:

  • „A bizottság leszögezte, hogy azok a jogszabály-módosítások, amelyek egy meghatározott személy ellen irányulnak (az úgynevezett ad hominem jogalkotás), ellentétesek a jogállamisággal.”
  • „Nem helyénvaló az állam számára, hogy meghatározott személyek ellen irányuló jogszabályokat fogadjon el.”
  • „A bizottság visszatérően aggodalmát fejezte ki az ad hominem jogalkotás elfogadásával szemben, ami valójában nem a [szabályozási] rendszer javítását, hanem hivatalban lévő személyek elmozdítását célozza.”

A fideszes képviselő rámutatott: ha ez megtörténhet, akkor a köztársasági elnöki intézmény végzetesen megrendül és a Tildy-ügy párhuzama itt is megáll. Szerinte innentől kezdve a köztársasági elnök pozíciója a mindenkori parlamenti kétharmad politikai érdekeitől függ, és a köztársasági elnök megszűnik pártpolitikai értelemben semleges szereplő lenni. 

„Az igazságügyi miniszter parlamenti meghallgatásán többször is hangsúlyozta elkötelezettségét a jogállamiság és a szakmaiság követelményei mellett. Most lehetősége van mindezt bizonyítani” – írta Bóka János.

Sikerülhet Magyar Péter terve?

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász lapunknak korábban elmondta: a magyar közjogban legfeljebb politikai nyomásgyakorlásra találni példát. Felidézte, hogy 1992. október 23-án a Kossuth téren kifütyülték és lemondásra szólították fel Göncz Árpád köztársasági elnököt, ennek azonban nem volt közjogi következménye, mert az államfő megbízatása kizárólag törvényben meghatározott eljárással szűnhet meg.

A példa jól mutatja, hogy még jelentős politikai vagy társadalmi nyomás sem írhatja felül a közjogi kereteket

– hangsúlyozta az alkotmányjogász.

Hasonlóképpen fogalmazott Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője is, aki arra mutatott rá: ha Sulyok Tamás kitölti a ciklusát, az a magyar demokrácia erősségét, ha nem tudja kitölteni, az a demokrácia meggyengülését jelezné.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Havran Zoltán)

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