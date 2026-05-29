Sulyok Tamás nemzetközi segítséget kér Magyar Péter támadásai miatt

A kialakult helyzetre tekintettel a köztársasági elnök a Velencei Bizottság szakértői segítségét kérte. A testület feladata az lehet, hogy értékelje a felmerült alkotmányos kérdéseket, és segítséget nyújtson a vita rendezésében az európai alkotmányos értékek figyelembevételével.

Magyar Péter reagált

„Érdekes, amikor négyszemközt beszéltünk, akkor még egészen jól értette. Még azt is megkérdezte, hogy melyik miniszternél jelentkezzen a lemondásával. Eddig is mennyi mindent tett az uniós források hazahozataláért… és a magára hangzott (hagyott – a szerk.) és tönkretett gyerekek védelméért. Ja, ezeket nem ide” – ezt kommentelte Magyar Péter miniszterelnök Sulyok Tamás köztársasági elnök Facebook-posztja alá, amelyben az államfő bejelentette, hogy a Velencei Bizottsághoz fordult.

