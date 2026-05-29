sulyok tamásvelencei bizottságköztársasági elnökMagyar Péter

Sulyok Tamás nemzetközi segítséget kér Magyar Péter támadásai miatt

„Az államfő eltávolítását politikai indokokhoz kötő felszólítások a hatályos alkotmányos rendben súlyosan ellentmondásos helyzetet idéznek elő” – írja Facebook-bejegyzésében Sulyok Tamás. A kialakult helyzetre tekintettel a köztársasági elnök a Velencei Bizottság szakértői segítségét kérte.

Magyar Nemzet
2026. 05. 29. 12:08
Sulyok Tamás köztársasági elnök Forrás: Facebook/Sulyok Tamás
Fotó: Facebook/Sulyok Tamás
A kialakult helyzetre tekintettel a köztársasági elnök a Velencei Bizottság szakértői segítségét kérte. A testület feladata az lehet, hogy értékelje a felmerült alkotmányos kérdéseket, és segítséget nyújtson a vita rendezésében az európai alkotmányos értékek figyelembevételével.

 

Magyar Péter reagált

„Érdekes, amikor négyszemközt beszéltünk, akkor még egészen jól értette. Még azt is megkérdezte, hogy melyik miniszternél jelentkezzen a lemondásával. Eddig is mennyi mindent tett az uniós források hazahozataláért… és a magára hangzott (hagyott – a szerk.) és tönkretett gyerekek védelméért. Ja, ezeket nem ide” – ezt kommentelte Magyar Péter miniszterelnök Sulyok Tamás köztársasági elnök Facebook-posztja alá, amelyben az államfő bejelentette, hogy a Velencei Bizottsághoz fordult.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
