Saját zenekart alapított a Muzsikás együttes énekesnője, itt a Hanga

Új autentikus magyar népi zenekar alakult. A Hanga egy olyan fiatal, mégis rendkívül tapasztalt népzenészekből álló formáció, amely elkötelezetten vallja: a magyar népzene nem csupán múltunk része, hanem jelenünk élő, lélegző, megújulni képes kincse. A zenekar tagjai a népzene, a néptánc és a hagyományőrzés legautentikusabb forrásaiból merítenek, miközben a klasszikus igényesség és a friss, fiatalos szemlélet természetes egységét valósítják meg.

2026. 03. 17. 18:00
A hanga zenekar Forrás: hanga
A Hanga zenei világát a hitelesség, az elmélyült tudás és az újító szándék különleges összhangja jellemzi. Műsoraikban a Kárpát-medence gazdag dallamkincsének ritkábban hallott, eddig alig feldolgozott darabjai szólalnak meg – újragondolt, mégis teljes mértékben hagyományhű formában. Céljuk, hogy a magyar népzene eredeti erejét és szépségét a mai közönségnek is átélhetővé tegyék, miközben megmutatják: 

az autentikus népzene önmagában teljes értékű, és időtlenül hordozza mindazt, amit a magyar kultúra lényegének nevezhetünk.

A zenekar tagjait közös elhivatottság köti össze – a mesterek tudásának tisztelete, a gyűjtésekből merített inspiráció, valamint az a meggyőződés, hogy a népzene nem csupán előadható, hanem közösséget teremtő erő. Alapítótagja Kacsó Hanga Borbála Junior Príma-díjas népdalénekes, tanár, a világhírű Muzsikás együttes énekese, a 2014-es Fölszállott a páva televíziós műsor énekes szólista győztese. A formáció további tagjai Berecz István, Mihó Attila, Szabó Dániel, Papp Endre, valamint Pandák Viktor, mind-mind a magyar népzenei és néptáncos élet kiemelkedő alakjai.

A Hanga hidat épít múlt és jelen között – egyszerre idéz falusi táncházakat és mai koncerttermeket, egyszerre szól a szakmai közönséghez és a népzene iránt most ébredő fiatalokhoz. Hangjukban, hangszereikben ott vibrál a hagyomány tisztelete, a kutatás igényessége, de ugyanúgy a játék öröme és az élet szeretete is. Hitvallásuk, hogy a magyar népzene örök, élő és újrahangolható – anélkül, hogy elveszítené legmélyebb értékeit.

Első daluk már hallgatható a zenemegosztó felületeken (Hanga – Könnyű szépet szeretni), első élő koncertjük pedig április 9-én Budapesten az Akváriumban, az AkvaFolkon lesz.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu