Saját zenekart alapított a Muzsikás együttes énekesnője, itt a Hanga

A Hanga zenei világát a hitelesség, az elmélyült tudás és az újító szándék különleges összhangja jellemzi. Műsoraikban a Kárpát-medence gazdag dallamkincsének ritkábban hallott, eddig alig feldolgozott darabjai szólalnak meg – újragondolt, mégis teljes mértékben hagyományhű formában. Céljuk, hogy a magyar népzene eredeti erejét és szépségét a mai közönségnek is átélhetővé tegyék, miközben megmutatják:

az autentikus népzene önmagában teljes értékű, és időtlenül hordozza mindazt, amit a magyar kultúra lényegének nevezhetünk.

A zenekar tagjait közös elhivatottság köti össze – a mesterek tudásának tisztelete, a gyűjtésekből merített inspiráció, valamint az a meggyőződés, hogy a népzene nem csupán előadható, hanem közösséget teremtő erő. Alapítótagja Kacsó Hanga Borbála Junior Príma-díjas népdalénekes, tanár, a világhírű Muzsikás együttes énekese, a 2014-es Fölszállott a páva televíziós műsor énekes szólista győztese. A formáció további tagjai Berecz István, Mihó Attila, Szabó Dániel, Papp Endre, valamint Pandák Viktor, mind-mind a magyar népzenei és néptáncos élet kiemelkedő alakjai.

A Hanga hidat épít múlt és jelen között – egyszerre idéz falusi táncházakat és mai koncerttermeket, egyszerre szól a szakmai közönséghez és a népzene iránt most ébredő fiatalokhoz. Hangjukban, hangszereikben ott vibrál a hagyomány tisztelete, a kutatás igényessége, de ugyanúgy a játék öröme és az élet szeretete is. Hitvallásuk, hogy a magyar népzene örök, élő és újrahangolható – anélkül, hogy elveszítené legmélyebb értékeit.