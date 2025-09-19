autós hírToyota CorollaToyota

Megújult a Toyota utcai raliautója, amely Európa számára tiltott gyümölcs

Új kivitelében rendelhető Japánban a gyártó legizgalmasabb típusa, a motorosport-technológiákat alkalmazó GR Corolla. A változások aprók, de lényegre törők.

2025. 09. 19. 18:15
Toyota GR Corolla Forrás: Toyota
Míg Európában a GR Yaris, 

Ausztráliában és Észak-Amerikában a GR Corolla képviseli a Toyota motorsporttudásának legjavát

– a két típus egyébként lényegét tekintve majdnem azonos, hiszen az előbbi komplett hátsó segédváza eleve a Corollából (GA-C platform) származik, illetve a motor, a váltó és az összkerékhajtás is ugyanaz –, Japánban mindkét típus elérhető. 

Toyota GR Corolla
Fotó: Toyota

A 280 lóerős GR Yarist már korábban átdolgozta a Toyota, most pedig a 304 lóerős GR Corollára is sor került. A mérnökök kevés számú, ám annál lényegesebb módosítást alkalmaztak a hot hatch modellen: a japán Super Taikyu motorsportszériában szerzett tapasztalatokat felhasználva 

jelentősen megerősítették a karosszériát, és csökkentették a töltőlevegő hőmérsékletét.

Emellett egy új audiorendszer, valamint egy általános szoftverfrissítés is belefért a programba.

Toyota GR Corolla
Fotó: Toyota

A GR Corolla vezethetőségét nem az átlagos közutakra, hanem a versenypályákra, egészen pontosan a Nürburgring Nordschleifére optimalizálták a mérnökök, így a karosszéria méretezésénél a szokásosnál jelentősen nagyobb függőleges és oldalirányú gyorsulási erőkkel számoltak. Így volt ez már az eredeti fejlesztési programban, most pedig tovább növelték a szerkezeti merevséget: míg a jelenleg kapható GR Corolla esetében összesen 18,8 méternyi szerkezeti ragasztót használtak fel, most további 13,9 méternyi illesztésnél alkalmaztak ragasztót: ez a fejlesztés minimális tömegnövekedés mellett jelentősen javította a szerkezeti szilárdságot. Elsősorban az orr-részben, a padlón, valamint a hátsó kerékdobok környékén használtak extra ragasztásokat.

Toyota GR Corolla
Fotó: Toyota

Az autó karakteréből adódóan várható, hogy a tulajdonosok tartósan nagy terhelésen használják az 1,6 literes, háromhengeres turbómotort. Ezekre a helyzetekre készíti fel az erőforrást a másodlagos hideglevegő-bevezetés: az elülső hűtőrács mögött, közvetlenül a légszűrő alatt elhelyezett csövön beáramló külső levegő jelentősen csökkenti az égéstérbe beszívott levegő hőmérsékletét. Így a G16E-GTS motor egyrészt huzamosabban tudja leadni maximális teljesítményét, másrészt élettartama is megnő.

Toyota GR Corolla
Fotó: Toyota

A fejlesztés következő eleme a GR Corolla legkorábbi vásárlói számára lesz érdekes: míg 2024-től 400 Nm a motor maximális forgatónyomatéka, a gyártás első évében ez az érték „csak” 370 Nm volt. A Gazoo Racing ezért most kiadott egy szoftverfrissítést, amellyel a 2023-as modellévi típusok nyomatéki csúcsa a jelenlegi 400 Nm-re növelhető. 

Ugyanez a szoftverfrissítés a GR-FOUR összkerékhajtás vezérlését is módosítja.

A korábbi 30:70 arányú nyomatékmegosztást kínáló hátsókerék-hajtású üzemmód helyébe az 50:50 arányú Gravel (murva) üzemmód lép, míg a versenypályára szánt Track üzemmód az eddig alkalmazott 50:50 helyett variálható megosztást kínál: a pilóta 60:40-től egészen 30:70-ig szabályozhatja az első és hátsó tengelyre jutó motorerő arányát.

Toyota GR Corolla
Fotó: Toyota

Ez a program 2026 tavaszától áll rendelkezésre, míg a többi, mechanikus változást már november elejétől élvezhetik a vásárlók – méghozzá minden eddiginél többen. A Toyota ugyanis a nagy kereslethez igazodva átdolgozta a modellhez kapcsolódó beszállítói rendszert, így a jövőben nagyobb darabszámban készülhet a közúti versenyautó.

Toyota GR Corolla
Fotó: Toyota

Mostantól mélynyomóval egészítik ki a GR Corolla nyolchangszórós prémium-audiorendszerét. Ehhez kapcsolódóan optimalizálták a már korábban is rendelkezésre álló aktív zajszűrő (ANC) rendszert, amely a nem kívánatos motor- és egyéb zajokat csillapítja. Megjelent a funkciók között az aktív hangszabályozás (ASC), amely szintetizátorral teszi még sportosabbá a jármű akusztikai környezetét: gázadáskor, lassításkor, hirtelen gázelvételkor és a sebességváltó működtetésekor mesterségesen generált hangok adnak támpontot a vezetőnek.


 

