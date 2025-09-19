Megújult a Toyota utcai raliautója, amely Európa számára tiltott gyümölcs

Míg Európában a GR Yaris,

Ausztráliában és Észak-Amerikában a GR Corolla képviseli a Toyota motorsporttudásának legjavát

– a két típus egyébként lényegét tekintve majdnem azonos, hiszen az előbbi komplett hátsó segédváza eleve a Corollából (GA-C platform) származik, illetve a motor, a váltó és az összkerékhajtás is ugyanaz –, Japánban mindkét típus elérhető.

Fotó: Toyota

A 280 lóerős GR Yarist már korábban átdolgozta a Toyota, most pedig a 304 lóerős GR Corollára is sor került. A mérnökök kevés számú, ám annál lényegesebb módosítást alkalmaztak a hot hatch modellen: a japán Super Taikyu motorsportszériában szerzett tapasztalatokat felhasználva

jelentősen megerősítették a karosszériát, és csökkentették a töltőlevegő hőmérsékletét.

Emellett egy új audiorendszer, valamint egy általános szoftverfrissítés is belefért a programba.

Fotó: Toyota

A GR Corolla vezethetőségét nem az átlagos közutakra, hanem a versenypályákra, egészen pontosan a Nürburgring Nordschleifére optimalizálták a mérnökök, így a karosszéria méretezésénél a szokásosnál jelentősen nagyobb függőleges és oldalirányú gyorsulási erőkkel számoltak. Így volt ez már az eredeti fejlesztési programban, most pedig tovább növelték a szerkezeti merevséget: míg a jelenleg kapható GR Corolla esetében összesen 18,8 méternyi szerkezeti ragasztót használtak fel, most további 13,9 méternyi illesztésnél alkalmaztak ragasztót: ez a fejlesztés minimális tömegnövekedés mellett jelentősen javította a szerkezeti szilárdságot. Elsősorban az orr-részben, a padlón, valamint a hátsó kerékdobok környékén használtak extra ragasztásokat.

Fotó: Toyota

Az autó karakteréből adódóan várható, hogy a tulajdonosok tartósan nagy terhelésen használják az 1,6 literes, háromhengeres turbómotort. Ezekre a helyzetekre készíti fel az erőforrást a másodlagos hideglevegő-bevezetés: az elülső hűtőrács mögött, közvetlenül a légszűrő alatt elhelyezett csövön beáramló külső levegő jelentősen csökkenti az égéstérbe beszívott levegő hőmérsékletét. Így a G16E-GTS motor egyrészt huzamosabban tudja leadni maximális teljesítményét, másrészt élettartama is megnő.